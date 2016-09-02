2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
3 doz
Kullanışlı yiyecek kabına dönüştürmek için iç kısım çıkarılabilir
Önceden ölçülmüş 3 doz süt tozu saklayabilen Philips Avent süt tozu kutusu seyahat için idealdir
Hızlı ve kolay temizleme için tüm parçalar sterilizasyon, mikrodalga ve bulaşık makinesi için uygundur
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
bstlr
02/09/2016
Türkiye
Vazgeçilmez :)
Sütüm az olduğu için mama vermek durumunda kaldığım için ilk üç dört ay o koca mama kutusunu hamal gibi taşıdığım zamanlara acıyorum bu ürünü alınca günübirlik gezilerde inanılmaz işime yaradı uzun seyahatlerde de kutudan aktarıp hep yanımda taşıdım şiddetle tavsiye ediyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF135/06 Süt tozu kutusu için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF135/06 Süt tozu kutusu için yapılmıştır