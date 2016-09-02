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  • Yolculuk için ideal

Üretimden kaldırıldı

Philips AventSüt tozu kutusu

SCF135/06

5
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Yolculuk için ideal
Bu kapta ayrı bölmelerde önceden hazırlanmış 3 porsiyon süt tozu saklanabilir. Mama vermeye hazır olduğunuzda tek yapmanız gereken süt tozunu önceden kaynatılıp soğutulmuş suya dökmek. İç kısımları çıkarıp kap olarak kullanabilirsiniz.
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BPA İçermez

Yolculuk için ideal

  • 3 doz

İç kısım çıkarılabilir

İç kısım çıkarılabilir

Kullanışlı yiyecek kabına dönüştürmek için iç kısım çıkarılabilir

260 ml'lik üç beslenme için yeterli miktarda toz mama alır

260 ml'lik üç beslenme için yeterli miktarda toz mama alır

Önceden ölçülmüş 3 doz süt tozu saklayabilen Philips Avent süt tozu kutusu seyahat için idealdir

Tüm kutu sterilizasyon, mikrodalga ve bulaşık makinesi için uygundur

Hızlı ve kolay temizleme için tüm parçalar sterilizasyon, mikrodalga ve bulaşık makinesi için uygundur

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

02/09/2016

Türkiye

Türkiye

Vazgeçilmez :)

Sütüm az olduğu için mama vermek durumunda kaldığım için ilk üç dört ay o koca mama kutusunu hamal gibi taşıdığım zamanlara acıyorum bu ürünü alınca günübirlik gezilerde inanılmaz işime yaradı uzun seyahatlerde de kutudan aktarıp hep yanımda taşıdım şiddetle tavsiye ediyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF135/06 Süt tozu kutusu için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF135/06 Süt tozu kutusu için yapılmıştır

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