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Yolculuk için ideal
Bu kapta ayrı bölmelerde önceden hazırlanmış 3 porsiyon süt tozu saklanabilir. Mama vermeye hazır olduğunuzda tek yapmanız gereken süt tozunu önceden kaynatılıp soğutulmuş suya dökmek. İç kısımları çıkarıp kap olarak kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolculuk için ideal
Bu kapta ayrı bölmelerde önceden hazırlanmış 3 porsiyon süt tozu saklanabilir. Mama vermeye hazır olduğunuzda tek yapmanız gereken süt tozunu önceden kaynatılıp soğutulmuş suya dökmek. İç kısımları çıkarıp kap olarak kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Yolculuk için ideal
Bu kapta ayrı bölmelerde önceden hazırlanmış 3 porsiyon süt tozu saklanabilir. Mama vermeye hazır olduğunuzda tek yapmanız gereken süt tozunu önceden kaynatılıp soğutulmuş suya dökmek. İç kısımları çıkarıp kap olarak kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolculuk için ideal
Bu kapta ayrı bölmelerde önceden hazırlanmış 3 porsiyon süt tozu saklanabilir. Mama vermeye hazır olduğunuzda tek yapmanız gereken süt tozunu önceden kaynatılıp soğutulmuş suya dökmek. İç kısımları çıkarıp kap olarak kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün