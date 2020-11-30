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    Philips Avent

    Süt tozu kutusu

    SCF135/06
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Yolculuk için ideal Yolculuk için ideal Yolculuk için ideal
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      Philips Avent Süt tozu kutusu

      SCF135/06
      Genel Derecelendirme / 5

      Yolculuk için ideal

      Bu kapta ayrı bölmelerde önceden hazırlanmış 3 porsiyon süt tozu saklanabilir. Mama vermeye hazır olduğunuzda tek yapmanız gereken süt tozunu önceden kaynatılıp soğutulmuş suya dökmek. İç kısımları çıkarıp kap olarak kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 54,90 TL

      Philips Avent Süt tozu kutusu

      Yolculuk için ideal

      Bu kapta ayrı bölmelerde önceden hazırlanmış 3 porsiyon süt tozu saklanabilir. Mama vermeye hazır olduğunuzda tek yapmanız gereken süt tozunu önceden kaynatılıp soğutulmuş suya dökmek. İç kısımları çıkarıp kap olarak kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Yolculuk için ideal

      Bu kapta ayrı bölmelerde önceden hazırlanmış 3 porsiyon süt tozu saklanabilir. Mama vermeye hazır olduğunuzda tek yapmanız gereken süt tozunu önceden kaynatılıp soğutulmuş suya dökmek. İç kısımları çıkarıp kap olarak kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 54,90 TL

      Philips Avent Süt tozu kutusu

      Yolculuk için ideal

      Bu kapta ayrı bölmelerde önceden hazırlanmış 3 porsiyon süt tozu saklanabilir. Mama vermeye hazır olduğunuzda tek yapmanız gereken süt tozunu önceden kaynatılıp soğutulmuş suya dökmek. İç kısımları çıkarıp kap olarak kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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      Süt tozu kutusu

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Toplam:

      Yolculuk için ideal

      BPA İçermez

      • 3 doz
      İç kısım çıkarılabilir

      İç kısım çıkarılabilir

      Kullanışlı yiyecek kabına dönüştürmek için iç kısım çıkarılabilir

      260 ml'lik üç beslenme için yeterli miktarda toz mama alır

      260 ml'lik üç beslenme için yeterli miktarda toz mama alır

      Önceden ölçülmüş 3 doz süt tozu saklayabilen Philips Avent süt tozu kutusu seyahat için idealdir

      Tüm kutu sterilizasyon, mikrodalga ve bulaşık makinesi için uygundur

      Hızlı ve kolay temizleme için tüm parçalar sterilizasyon, mikrodalga ve bulaşık makinesi için uygundur

      Teknik Özellikler

      • Paket içeriği

        Süt tozu kutusu
        1  adet

      • Malzeme

        BPA içermez*
        Evet

      • Gelişim aşamaları

        Aşamalar
        • 0-6 ay
        • 0 - 6 ay

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