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  • Buharda Sağlıklı Pişirme, kolay karıştırma
  • Buharda Sağlıklı Pişirme, kolay karıştırma
  • Buharda Sağlıklı Pişirme, kolay karıştırma
  • Buharda Sağlıklı Pişirme, kolay karıştırma
  • Buharda Sağlıklı Pişirme, kolay karıştırma
  • Buharda Sağlıklı Pişirme, kolay karıştırma
  • Buharda Sağlıklı Pişirme, kolay karıştırma
  • Buharda Sağlıklı Pişirme, kolay karıştırma
  • Buharda Sağlıklı Pişirme, kolay karıştırma
  • Buharda Sağlıklı Pişirme, kolay karıştırma
  • Buharda Sağlıklı Pişirme, kolay karıştırma
  • Buharda Sağlıklı Pişirme, kolay karıştırma
  • Buharda Sağlıklı Pişirme, kolay karıştırma
  • Buharda Sağlıklı Pişirme, kolay karıştırma
  • Buharda Sağlıklı Pişirme, kolay karıştırma
  • Buharda Sağlıklı Pişirme, kolay karıştırma
  • Buharda Sağlıklı Pişirme, kolay karıştırma
  • Buharda Sağlıklı Pişirme, kolay karıştırma
  • Buharda Sağlıklı Pişirme, kolay karıştırma
  • Buharda Sağlıklı Pişirme, kolay karıştırma

Üretimden kaldırıldı

Advanced2'si 1 Arada Buharlı Pişirici ve Blender

SCF870/20

4.2
| (50) İncelemeler | 90% bu ürünü tavsiye ediyor
Buharda Sağlıklı Pişirme, kolay karıştırma
Philips Avent 2'si 1 Arada Buharlı Pişirici ve Blender ile besleyici, ev yapımı bebek mamalarını kolayca hazırlayın. Önce meyve, sebze, balık veya eti buharda pişirin; ardından karıştırmak için kavanozu kaldırıp ters çevirin. Üstelik bunu yiyecekleri aktarmadan yapın!
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brand recommended by mums worldwide1

Besleyici bebek mamaları için sağlıklı bebek maması makinesi

Buharda Sağlıklı Pişirme, kolay karıştırma

  • Sağlıklı buharda pişirme

  • Tek haznede buharda pişirme-karıştırma

  • Kullanımı ve temizlemesi kolay

  • Sütten kesme tavsiyeleri ve tarifleri

Buharda sağlıklı pişirmenin benzersiz yolu

Buharda sağlıklı pişirmenin benzersiz yolu

Buharda pişirme sağlıklı bir pişirme yöntemidir. Benzersiz teknolojimiz buharın aşağıdan yukarıya doğru dolaşmasını ve tüm malzemelerin kaynatmaya gerek olmadan eşit derecede pişirilmesini sağlar. Besleyicilik, kıvam ve pişirme sıvıları, karıştırma için saklanır.

Buharda pişirmeden karıştırmaya her şeyi tek bir kullanışlı hazneyle halledin

Buharda pişirmeden karıştırmaya her şeyi tek bir kullanışlı hazneyle halledin

Tek bir haznede besleyici bebek mamaları hazırlamak için ihtiyaç duyacağınız her şeyi bu makinede bulacaksınız. Malzemeleriniz buharda piştikten sonra tek yapmanız gereken hazneyi kaldırıp ters çevirerek yerine kilitlemek. Böylece malzemeleri istediğiniz kıvamı elde edene kadar karıştırabilirsiniz.

Püreden katı mamaya, geçişin her aşamasına uygundur

Püreden katı mamaya, geçişin her aşamasına uygundur

Önce meyve ve sebzeleri iyice karıştırmalı, daha sonra et, balık ve bakliyat gibi malzemeleri karıştırıp vermeli ve son olarak daha katı parçalara geçmelisiniz. 2'si 1 arada sağlıklı bebek maması makinemiz, sütten kesme ve besleme yolculuğunun her adımı için çeşitli yiyecekler hazırlamaya yardımcı olur.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.2

5 üzerinden

50

İncelemeler

90%

bu ürünü tavsiye ediyor

15/03/2022

Türkiye

Türkiye

Pratik ve sağlıklı

Ek gıda döneminde aldık çalışan bir anne olarak elim ayağım oldu 1 buçuk seneye yakın kullandım çok sağlıklı ve pratik tavsiyemdir

Avantajlar

Pişirme kolaylığı sağlamlık

Dezavantajlar

Temizliği zor ve kitapçıkta Türkçe bölüm yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Advanced SCF870/22 2'si 1 Arada Buharlı Pişirici ve Blender için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Advanced SCF870/22 2'si 1 Arada Buharlı Pişirici ve Blender için yapılmıştır

03/01/2022

Türkiye

Türkiye

müthiş bir ürün

çok kısa sürede çok hızlı ikiz bebeklerime mama hazırlayabiliyorum, ek gıdaya başladığımızdan beri elim ayağım oldu

Avantajlar

kısa sürede pişirmesi, iki ürünün bir arada olması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Advanced SCF870/22 2'si 1 Arada Buharlı Pişirici ve Blender için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Advanced SCF870/22 2'si 1 Arada Buharlı Pişirici ve Blender için yapılmıştır

05/06/2020

Türkiye

Türkiye

Mukemmel!!

Torunum icin kullaniyorum, cok memnun kaldim. 15 dakikada bebegimizin yemegi hazir oluyor. Ayni kapta hem pisiriyorum hem karistiriyorum, cok buyuk kolaylik! Kesinlikle herkese oneriyorum.

Avantajlar

Pratik, Hizli

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Advanced SCF870/22 2'si 1 Arada Buharlı Pişirici ve Blender için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Advanced SCF870/22 2'si 1 Arada Buharlı Pişirici ve Blender için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 