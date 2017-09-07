2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Güvenilir Classic serimiz, daha keyifli besleme deneyimi sağlamak için geliştirilmiştir. Klinik olarak kanıtlanmış antikolik sistemi artık emzikle entegre haldedir. Böylece biberonu temizlemek ve parçalarını birleştirmek çok daha kolaylaşmıştır.
2 Biberon
125 ml/4 oz
Yenidoğan Akışlı Emzik
0 ay+
Diğer biberonların tersine, klinik olarak kanıtlanmış antikolik sistem, şimdi, biberonu doğru olarak birleştirmeyi kolaylaştıracak şekilde emziğe entegre edildi. Emzik üzerindeki benzersiz valf, bebeğiniz beslenirken havanın bebeğinizin midesi yerine biberona girmesini sağlamak için açılır.
Bebeğinizin sağlığı ve mutluluğu için uyku ve beslenme çok önemlidir. Bebek biberonlarının tasarımının "bebek davranışlarını" etkileyip etkilemediğini belirlemek için bir klinik deney gerçekleştirildi. Philips Avent Classic bebek biberonunun karşılaştırılan biberona kıyasla huzursuzluğu günde yaklaşık 28 dakika azalttığı görülmüştür (46 dakika - 74 dakika, p=0,05) Bu durum, özellikle geceleri geçerlidir.*
Yeni Classic+ biberon, gerçekten keyifli bir beslenme deneyimi için besleme sırasında sızıntıyı önleyecek şekilde tasarlanmıştır.
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5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
AylinHande
07/09/2017
Türkiye
Oldukça kullanışlı
Her iki çocuğumda da gece gündüz kullandım. Emzikleri değişebildiği için aynı ürünü yenidoğandan 2 yaşına kadar kullanabilmek oldukça tasarruf sağlıyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF560/62 Classic+ biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF560/62 Classic+ biberon için yapılmıştır
Philips Avent biberonla beslenen 2 haftalık bebeklerde, sıradan biberonla beslenen bebeklerden daha az kolik oluşumu görüldü. Philips Avent biberonla beslenen 2 haftalık bebeklerde, başka bir lider marka biberonuyla beslenen bebeklere göre huzursuzluk düzeyinin daha az olduğu görüldü.