Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

Güvenilir Classic serimiz, daha keyifli besleme deneyimi sağlamak için geliştirilmiştir. Klinik olarak kanıtlanmış antikolik sistemi artık emzikle entegre haldedir. Böylece biberonu temizlemek ve parçalarını birleştirmek çok daha kolaylaşmıştır. Tüm faydaları görün