2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF566/61
1 Biberon
330 ml/11 oz
Akış ayarlı emzik
3 ay+
Benzersiz bir şekle sahip olan bu biberon bebeğinizin küçük elleri için bile maksimum konfor sağlayacak şekilde kolayca tutulabilir ve kavranabilir.
Diğer biberonların tersine, klinik olarak kanıtlanmış antikolik sistem, şimdi, biberonu doğru olarak birleştirmeyi kolaylaştıracak şekilde emziğe entegre edildi. Emzik üzerindeki benzersiz valf, bebeğiniz beslenirken havanın bebeğinizin midesi yerine biberona girmesini sağlamak için açılır.
AB yönergesine (2011/8/EU) uygun Philips Avent Classic+ biberon, BPA içermeyen malzemeden (polipropilen) üretilmiştir.
Yorumlar
Philips Avent biberonla beslenen 2 haftalık bebeklerde, sıradan biberonla beslenen bebeklerden daha az kolik oluşumu görüldü. Philips Avent biberonla beslenen 2 haftalık bebeklerde, başka bir lider marka biberonuyla beslenen bebeklere göre huzursuzluk düzeyinin daha az olduğu görüldü.