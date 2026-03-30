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  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

Üretimden kaldırıldı

Philips AventClassic+ biberon

SCF566/61

Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Güvenilir Classic serimiz, daha keyifli besleme deneyimi sağlamak için geliştirilmiştir. Klinik olarak kanıtlanmış antikolik sistemi artık emzikle entegre haldedir. Böylece biberonu temizlemek ve parçalarını birleştirmek çok daha kolaylaşmıştır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Mükemmel hijyen için kolay temizlenir

Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

  • 1 Biberon

  • 330 ml/11 oz

  • Akış ayarlı emzik

  • 3 ay+

Kolay tutuş için ergonomik şekil

Kolay tutuş için ergonomik şekil

Benzersiz bir şekle sahip olan bu biberon bebeğinizin küçük elleri için bile maksimum konfor sağlayacak şekilde kolayca tutulabilir ve kavranabilir.

Koliği azalttığı kanıtlanmış antikolik sistem*

Koliği azalttığı kanıtlanmış antikolik sistem*

Diğer biberonların tersine, klinik olarak kanıtlanmış antikolik sistem, şimdi, biberonu doğru olarak birleştirmeyi kolaylaştıracak şekilde emziğe entegre edildi. Emzik üzerindeki benzersiz valf, bebeğiniz beslenirken havanın bebeğinizin midesi yerine biberona girmesini sağlamak için açılır.

BPA içermez

AB yönergesine (2011/8/EU) uygun Philips Avent Classic+ biberon, BPA içermeyen malzemeden (polipropilen) üretilmiştir.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Philips Avent biberonla beslenen 2 haftalık bebeklerde, sıradan biberonla beslenen bebeklerden daha az kolik oluşumu görüldü. Philips Avent biberonla beslenen 2 haftalık bebeklerde, başka bir lider marka biberonuyla beslenen bebeklere göre huzursuzluk düzeyinin daha az olduğu görüldü.