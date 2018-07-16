Hepsi Bir Arada 8500 Serisi; yatay ütüleme, dikey buharlama ve aradaki her şeyi sağlayan entegre çok açılı bir ütü masasına sahiptir. İkili ısıtma motoruna sahip ergonomik ütü ve tutma yeri, evin her yerinde esnek kullanım için çıkarılabilir bir tabana bağlıdır. Tabanda 1,2 litrelik su haznesi bulunur.

Ütü masasına bağlı olan katlanır kanca, giysilerinizi rahatça asmanızı sağlar. Çok konumlu yerleştirme özelliği sayesinde ütü ve tutma yeri, her yöne takılabilir.