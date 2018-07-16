Yeni Philips All-in-One 8500 Serisi, üstün buharlama ve ütüleme kombinasyonu, kolay kullanım ve güçlü performansın etkili bir birleşimidir.
* tüketicilere göre buharlı ütülere kıyasla; ürün yerleştirme testi ekim 2022.
** Philips buharlı ütülerimize kıyasla.
*** 10 saniyelik buharlama ile pamuk üzerinde E. coli, S. Aureus, C. Albicans ve maytlara karşı üçüncü taraf bir enstitü tarafından test edilmiştir.
Esnek ve rahat bir deneyim için entegre, konik ve her konuma döndürülebilir çok açılı ütü masası. Daha sert kumaşlar için yatay ütüleme veya daha hassas kumaşlar için dikey buharlama. Ayrıca bu ikisi arasındaki tüm kumaş türlerine göre ayarlanabilir.
İkili ısıtma teknolojisi, güçlü bir şekilde nüfuz eden buharın kırışıklıkları buharlı ütüye göre daha iyi bir performansla gidermesini sağlar*.
OptimalTEMP teknolojisi, ütülenebilir hiçbir kumaşta yanık oluşmamasını garanti eder; böylece kottan ipeğe kadar her şeyi endişelenmeden ütüleyebilirsiniz.
Ergonomik ütü ve tutma yeri, normal buharlı ütüye göre iki kata kadar daha hafiftir**, böylece giysilerinizi rahat bir şekilde ütüleyebilirsiniz.
Böylece giysilerinizin ömrü uzar.
Böylece giysilerinizin ömrü uzar.
* tüketicilere göre buharlı ütülere kıyasla; ürün yerleştirme testi Ekim 2022.
** Philips buharlı ütülerimize kıyasla.
*** 10 saniyelik buharlama ile pamuk üzerinde E. coli, S. Aureus, C. Albicans ve maytlara karşı tarafsız bir enstitü tarafından test edilmiştir.
Hepsi Bir Arada 8500 Serisi; yatay ütüleme, dikey buharlama ve aradaki her şeyi sağlayan entegre çok açılı bir ütü masasına sahiptir. İkili ısıtma motoruna sahip ergonomik ütü ve tutma yeri, evin her yerinde esnek kullanım için çıkarılabilir bir tabana bağlıdır. Tabanda 1,2 litrelik su haznesi bulunur. Ütü masasına bağlı olan katlanır kanca, giysilerinizi rahatça asmanızı sağlar. Çok konumlu yerleştirme özelliği sayesinde ütü ve tutma yeri, her yöne takılabilir.
Hepsi Bir Arada 8500 Serisi; yatay ütüleme, dikey buharlama ve aradaki her şeyi sağlayan entegre çok açılı bir ütü masasına sahiptir. İkili ısıtma motoruna sahip ergonomik ütü ve tutma yeri, evin her yerinde esnek kullanım için çıkarılabilir bir tabana bağlıdır. Tabanda 1,2 litrelik su haznesi bulunur.
Ütü masasına bağlı olan katlanır kanca, giysilerinizi rahatça asmanızı sağlar. Çok konumlu yerleştirme özelliği sayesinde ütü ve tutma yeri, her yöne takılabilir.
Evet, Hepsi Bir Arada 8500 serisini ütünüzün ve buhar üreticinizin yerine kullanabilirsiniz. Eksiksiz buharlama ve ütüleme kombinasyonu, kolay kullanım ve güçlü performansın son derece kullanışlı bir birleşimidir. En iyi gömleğinize çekidüzen verirken veya kırışık çamaşırlardan oluşan bir yığını ütülerken Hepsi Bir Arada, kırışıklıkları güvenli bir şekilde gideren, tam anlamıyla çok yönlü bir çözümdür.
Evet, Hepsi Bir Arada 8500 Serisi tüm ütülenebilir kumaşlarda kullanım için güvenlidir ve uygundur. OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde yanma veya tutuşma riski yoktur.
Giysilerinizdeki kırışıklıkları etkili bir şekilde gidermek için Hepsi Bir Arada 8500 Serisinin tabanını giysilerinize doğru tutun. Endişelenmeyin, bu işlem giysilerinize zarar vermez. Sıcak plaka bu işlem için özel olarak tasarlanmıştır. Giysileri yakmaz veya ıslak noktalar bırakmaz. Ayrıca buharlama gerektiren herhangi bir giysiye doğrudan temas ettirilebilir.
Doğru türde su kullanmak Hepsi Bir Arada 8500 Serisinin ömrünü uzatmaya yardımcı olur. İşte birkaç ipucu ve püf noktası:
Musluk suyuyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak suyu kireçli olan bir bölgede yaşıyorsanız cihazınızda hızla kireç birikebilir. Böyle bir durumda damıtılmış veya demineralize su kullanabilirsiniz (%50 oranında demineralize su ve aynı oranda musluk suyu da kullanılabilir).
Güvenli olmaması nedeniyle, suyun damlamasına ve kahverengi lekelere sebep olabileceğinden veya Hepsi Bir Arada 8500 Serisine zarar verebileceğinden parfümlü su, kurutma makinesinde biriken su, sirke, kola, kireç çözücü maddeler, ütülemeye yardımcı ürünler, kimyasal olarak kireçten arındırılmış su veya başka kimyasallar kullanmayın.
Giysilerinizin güzel kokması için şunları deneyin:
Doğru türde su kullanmak Hepsi Bir Arada 8500 Serisinin ömrünü uzatmaya yardımcı olur. İşte birkaç ipucu ve püf noktası:
Hepsi Bir Arada 8500 Serisinin kullanılması tam yıkama döngüsünün yerini almaz ancak yıkamalar arasında giysilerinizi havalandırmanıza yardımcı olarak yıkamalar arasındaki süreyi uzatmanıza imkan tanır. Bu hem giysilerinizin ömrünü uzatır hem de çevre için yararlıdır.
Başka avantajlar da vardır. Hepsi Bir Arada 8500 Serisi ile buharlama yapmak bakterileri %99,9 oranında yok ederek giysileri havalandırır ve kokuları giderir. Giysileri havalanmış, sağlıklı ve giymeye hazır hale getirir.
* 10 saniyelik buharlama ile pamuk üzerinde E. coli, S. Aureus, C. Albicans ve maytlara karşı üçüncü taraf bir enstitü tarafından test edilmiştir.
Hepsi Bir Arada 8500 serisi, kireç oluşumunu önlemek için benzersiz bir motorla tasarlanmıştır. Yani endişelenmeden ütülemeye ve kırışıklıkları gidermeye devam edebilirsiniz. Kireç temizleme yapmanıza gerek yoktur! Artık kireç temizleme işlemi yapmadan uzun ömürlü performansa sahip olabilirsiniz.
Hepsi Bir Arada 8500 serisi ikili ısıtma teknolojisiyle tasarlanmıştır. Yani, biri tabanda ve biri de ütü tutma yerinde olmak üzere iki ısıtma elemanı vardır. Tabandaki güçlü ısıtma elemanı güçlü buhar üretirken ütü tutma yerindeki ikinci ısıtma elemanı buharı tekrar ısıtarak buharın sürekli olarak güçlü kalmasını sağlar. Bu şekilde, ikili ısıtma teknolojisiyle sürekli olarak güçlü buhar üretilir.
OptimalTEMP teknolojisi, ütülenebilir tüm kumaşlarda sıfır yanığı garanti eder; böylece kottan ipeğe kadar her kumaşı endişelenmeden ütüleyebilirsiniz. Isı ayarı yapmadan, tabanın ideal sıcaklıkta kalmasını sağlayarak kumaşlara zarar vermeden veya üzerlerinde yanık oluşturmadan ütülenebilir tüm kumaşlarda kırışıklıkların giderilmesini sağlar.
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GC628/80
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