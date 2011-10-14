2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF683/61
Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Anneler, Classic biberonumuza 30 yıldır güveniyor ve biberonumuz birçok annenin tercihi olmaya devam ediyor. Keyifli ve kolay besleme deneyimi için tasarlanmış bu ürünün kolik oluşumunu ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.*
1 Biberon
260 ml/9 oz
Yavaş akış emziği
1 ay+
Emzikteki benzersiz valf sistemi, bebeğinizin beslenme ritmine uyum sağlar. Süt sadece bebeğinizin belirlediği hızda akar ve böylelikle aşırı yemeyi, kusmayı, mide ve bağırsak gazlarını en aza indirir
Bebeğinizin sağlığı ve mutluluğu için uyku ve beslenme çok önemlidir. Bebek biberonlarının tasarımının "bebek davranışlarını" etkileyip etkilemediğini belirlemek için bir klinik deney gerçekleştirildi. Philips Avent Classic bebek biberonunun karşılaştırılan biberona kıyasla huzursuzluğu günde yaklaşık 28 dakika azalttığı görülmüştür (46 dakika - 74 dakika, p=0,05) Bu durum, özellikle geceleri geçerlidir.**
Benzersiz bir şekle sahip olan bu biberon bebeğinizin küçük elleri için bile maksimum konfor sağlayacak şekilde kolayca tutulabilir ve kavranabilir.
Yorumlar
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA
Klinik bir çalışma, Avent biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerin rakip marka bir biberonla beslenen bebeklere kıyasla, özellikle geceleri, daha az kolik sorunu yaşadığını göstermiştir.