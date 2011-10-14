Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

Anneler, Classic biberonumuza 30 yıldır güveniyor ve biberonumuz birçok annenin tercihi olmaya devam ediyor. Keyifli ve kolay besleme deneyimi için tasarlanmış bu ürünün kolik oluşumunu ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.*