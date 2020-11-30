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    konfor

    Emzikler

    Annelerin önerdiği bir numaralı marka

    Tüm emziklerimiz

    Orthodontic for healthy oral development

    Sağlıklı ağız gelişimi için ortodontik

    High teat acceptance icon

    Yüksek emzik kabul oranı

    Philips Avent Pacifier BPA Free

    BPA içermez

    Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik***

    Philips Avent ultra soft 0-18 aylık bebeklere uygun boyutlar

    ultra soft

    0-18 aylık bebeklere uygun boyutlar
    Philips Online Mağaza fiyatı
    Başlayan fiyatlarla*: 59,90 TL
    Son derece yumuşak ve esnek kalkanımız, bebeğinizin yanaklarının şeklini takip ederek daha az iz bırakır ve cildinde daha az tahrişe neden olur.** Taşıma kabımızla bebeğinizin emziğini mikrodalgada sterilize edebilir ve seyahat ederken hijyenik şekilde saklayabilirsiniz.
    ultra soft tasarımları keşfedin ›

    Soothie

    0-3+ aylık bebeklere uygun boyutlar
    Philips Avent Emzik 0 - 3+ ay

    Maalesef bu ürün artık mevcut değil

    Başlayan fiyatlarla*: 64,90 TL
    Birkaç ek ayrıntı
    • Soothie emziğimiz medikal sınıf silikondan yapılmıştır. Öndeki parmak şeklindeki ağzı, bebeğinizin aynı zamanda parmağınızın doğal konforunun keyfini çıkarmasını sağlar.
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    Classic

    0-18 aylık bebeklere uygun boyutlar
    Philips Avent Comfort Emzikler 0 - 18 ay
    Başlayan fiyatlarla*: 54,90 TL
    Birkaç ek ayrıntı
    • Günlük konfor ihtiyacı için harika bir çok yönlü ürün. Karanlıkta parlayan tasarımları sayesinde gece Classic'i bulmanız her zaman kolaydır.
    Classic emzik modellerimizi keşfedin

    ultra air

    0-18 aylık bebeklere uygun boyutlar
    Philips Avent ultra air emzikleri 0-18 aylık bebeklere uygun boyutlar
    Philips Online Mağaza fiyatı
    Başlayan fiyatlarla*: 54,90 TL
    Birkaç ek ayrıntı
    • 4 adet ekstra geniş hava deliğine sahip hafif kalkan, en üst düzeyde hava akışı sağlar. Böylece bebeğinizin hassas cildi daha kuru kalırken tahriş en aza indirilir. Ürün mikrodalgada sterilize etme ve hijyenik şekilde saklama için taşıma kabıyla birlikte sunulur.
    ultra air emzik modellerimizi keşfedin

    Freeflow

    0-18+ aylık bebeklere uygun boyutlar
    Philips Avent Freeflow Emzikler 0 - 18+ ay
    Başlayan fiyatlarla*: 49,90 TL
    Birkaç ek ayrıntı
    • Bazı ciltler diğerlerinden daha hassas olabilir. Freeflow emziğimiz, ekstra hava akışı sağlayıp cilt tahrişini en aza indirecek şekilde tasarlandı.
    Freeflow emzik modellerimizi keşfedin
    * Önerilen perakende satış fiyatı
    Philips Avent Süslü emzikler

    Tüm emzikleri keşfedin

    İçeriden tercihinizi kolaylaştıracak tavsiye

    Bazen biraz konfora ihtiyaç duyarsınız. Hem de anında. Bebeğinizi hızlı ve nazikçe sakinleştirmenize yardımcı olmak için Soothie'yi tasarladık: Aynı zamanda parmağınızın doğal konforunu sunmanıza olanak tanıyan emzik."

    Philips Tasarım ekibi

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    Annelerin önerdiği bir numaralı marka

    Emzikler


    Dünyayı tanımaya başlarken biraz konforun faydası çoktur. Ortodontik emziklerden oluşan serimiz, bebeğinizi her aşamada doğal biçimde rahatlatacak şekilde tasarlanmıştır. Konfor elbette kişiseldir. Bu nedenle bebeğinizin benzersiz ihtiyaçlarına uygun çok çeşitli emzikler bulacaksınız. Philips Avent, yenidoğanlardan çocuklara yönelik ürünlere, karanlıkta parlamadan ekstra hava akışına ve sonsuz sevimli tasarıma kadar her bebeğin ihtiyaçlarını karşılayacak konforu sağlar. 

     

    1 9.000'den fazla çocuk bakım markası ve ürünleri kullanıcısı olan kadınlar arasında Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen GemSeek çevrimiçi memnuniyet anketi temel alınmıştır.

    *** Ankete katılan annelerin %85'i bu emziğin diğer lider markaların benzer modellerine göre sekiz kat daha yumuşak olduğunu belirtti. Bağımsız araştırma, ABD, Şubat 2017.

    ** ABD'de 2016 yılında 112 annenin katıldığı müşteri testine göre.

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