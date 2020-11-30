

Dünyayı tanımaya başlarken biraz konforun faydası çoktur. Ortodontik emziklerden oluşan serimiz, bebeğinizi her aşamada doğal biçimde rahatlatacak şekilde tasarlanmıştır. Konfor elbette kişiseldir. Bu nedenle bebeğinizin benzersiz ihtiyaçlarına uygun çok çeşitli emzikler bulacaksınız. Philips Avent, yenidoğanlardan çocuklara yönelik ürünlere, karanlıkta parlamadan ekstra hava akışına ve sonsuz sevimli tasarıma kadar her bebeğin ihtiyaçlarını karşılayacak konforu sağlar.

1 9.000'den fazla çocuk bakım markası ve ürünleri kullanıcısı olan kadınlar arasında Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen GemSeek çevrimiçi memnuniyet anketi temel alınmıştır.

*** Ankete katılan annelerin %85'i bu emziğin diğer lider markaların benzer modellerine göre sekiz kat daha yumuşak olduğunu belirtti. Bağımsız araştırma, ABD, Şubat 2017.

** ABD'de 2016 yılında 112 annenin katıldığı müşteri testine göre.