Şartlar ve koşullar

7.1 Ürünler

7.1.1 Ürünün teslim tarihinden itibaren ondört (14) takvim günü içinde Philips ile irtibata geçmeniz koşuluyla, Ürünü Philips’e iade edebilir ve ücret iadesini (hediye paketi ücreti ve benzer bedeller hariç) alabilirsiniz.

7.1.2 Eğer bir ürün, diğer ürünlerin ücretsiz sunulduğu veya normal fiyata göre indirimli olduğu bir başka ürünün kombinasyonunun (paket) bir parçası olarak satılmışsa, Philips’in talebinde paket haline getirilen ürün de satın alınan ürünle birlikte iade edilmelidir. Philips iade edilmeyen bir ücretsiz ya da indirimli paket ürünler için faturalandırma hakkını saklı tutar.

7.1.3 Eğer Ürün:

a) Philips’in size kapalı ve kullanılmamış olarak tedarik ettiği ürünler, 14 günden daha uzun süre kullanıldıysa,

b) İade etmek istediğiniz ürün kişisel bakım ve anne/bebek ürünlerinden biri (tıraş makineleri, epilatör ve IPL cihazları ile Avent markalı tüm anne/bebek ürünleri.)ise hijyen/sağlık açısından uygun olmadığı için ürün ambalajı açıldıysa,

c) Kendi özelliklerinize göre yapılan kişiselleştirilmiş ve/veya özelleştirilmiş bir ürünse,

Bu ürünü iade edemeyeceğinizi ve para iadesi talebinde bulunamayacağınızı lütfen dikkate alınız. Kullanmaya başladığınız bir hizmet için para iadesi alamazsınız.

7.1.4 Eğer bir Ürün yanlışlıkla tedarik edilmişse, eksikse veya yanlışsa ve aşağıda yer alan madde 8’e göre değiştirilmesi veya onarımı konusunda yetkiniz olduğuna inanıyorsanız, lütfen Philips’i 0850 222 74 45 numaralı telefondan Pazartesi – Cuma günlerinde, saat 9:00 - 18:00 arası arayınız. Aşağıda yer alan madde 8’e göre değiştirilmesi veya onarımı konusunda yetkiniz varsa, anlaşmalı kargo firmasıyla yaptığınız gönderiler için nakliye ücretleri uygulanmayacaktır.

7.1.5 Sipariş verilen Ürünü/Ürünleri almanız ve Satınalma konusundaki fikrinizi değiştirmeniz durumunda, aşağıdaki koşullarla, Philips’e para iadesi için Ürünü/Ürünleri veya servis yetkisini iade edebilirsiniz:



i. Ürünün teslim tarihinden veya hizmetleri satın aldığınız tarihten itibaren otuz (30) takvim günü içinde sözleşmeyi iptal etme kararınız hakkında Philips’i bilgilendirmek; ve

ii. Ürünü/Ürünleri orijinal durumlarında ve Ürünün/Ürünlerin üzerindeki güvenlik mühürleri zarar görmemiş olarak iade etmek; ve

iii. Ürünü/Ürünleri aşağıdaki madde 7.2’ye göre iade etmek. Ürün/Ürünler sizin mülkiyetiniz altında olduğu sürece güven ve emniyetini sağlamanın sizin göreviniz olduğunu lütfen dikkate alınız.

7.2 Para İadesi Talebi İçin İzlenecek Adımlar:

7.2.1 İade için düzenleme yapmak üzere, lütfen Philips’i 0850 222 74 45 numaralı telefondan Pazartesi – Cuma günlerinde, saat 9:00 - 18:00 arası arayınız. Daha sonra size bir iade kodu numarası verilecektir.

7.2.2 Akabinde iade etmek istediğiniz ürünü verilen iade kodu ile birlikte Philips’in anlaşmalı olduğu taşıyıcı firmaya teslim etmeniz gerekmektedir.



7.2.3 Bir Ürünü/Ürünleri iade etmeden önce, lütfen:

i. Philips’ten bir iade kodu aldığınızı (talep üzerine çıkarılır);

ii. Aksi belirtilmedikçe tüm aksesuarları, kutu içi garantileri ve temin edilmiş diğer materyali dahil ettiğinizi;

iii. Orijinal olarak sağlanan tüm ambalajı kullandığınızı;

iv. İade adresi ve iade kodunu açıkça belirttiğinizi ve

v. Ambalajı güvenli bir şekilde kapatmış olduğunuzu kontrol ediniz.

7.2.4 Bu adımları takip etmek Ürünün/Ürünlerin doğru varış noktasına, iyi durumda ve zamanında ulaşmasını sağlamaya yardım edecektir. Bu prosedürü takip etmemenizin iade edilen Ürünün/Ürünlerin alındığında reddedilmesi ile sonuçlanabileceğini ve para iadesi hakkını kaybedebileceğinizi lütfen dikkate alınız.

7.2.5 Philips’in yukarıda yer alan hükümlere ve özellikle madde 7.1.2 ve 7.2’de yer alan hükümlere göre iade edilmemiş bir Ürünü/Ürünleri reddetme hakkının saklı olduğunu lütfen dikkate alınız.

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