Şartlar ve koşullar

15.1 Sipariş ve Kabul – Özelleştirilmiş Ürünler
15.1.1 Philips çoğu tasarımı kabul ederken tümünü kabul edemez. Bazıları diğerleri arasında kullanma hakkına sahip olmadığınız üçüncü şahısların ticari markasını içerebilir. Diğerleri uygunsuz olarak kabul ettiğimiz ya da Ürünlerimiz üzerinde olmasını istemediğimiz materyaller içerebilir. Maalesef bu bazen Philips’in siparişinizi reddetmesi anlamını taşırken diğer türlü sakıncasız görünebilir. Eğer tasarımınız sadece bizim fikrimize göre kabul edilemez ise, Siparişiniz derhal reddedilebilir veya satın alma işleminiz daha sonraki aşamada iptal edilebilir – öyle olursa, e-posta veya posta yoluyla bilgilendirileceksiniz ve Philips geçerli sipariş onayını iptal etme hakkını saklı tutar.
15.2 İçerik Kısıtlamaları
15.2.1 Web Sitesi veya hizmeti aşağıdaki konularda kullanmamayı kabul etmektesiniz:
i. Herhangi bir materyali yasal olmayan bir amaç için ya da müstehcen, saldırgan, dine hakaret eden, pornografik, cinsel davet içeren, yanıltıcı, korkutucu, tehditkar, küfürlü, zararlı, mahremiyeti ihlal eden, yasadışı eylemi destekleyen, onur kırıcı, iftira eden, kaba, şiddet içeren veya diğer uygunsuz materyali yüklemek, basımını talep etmek veya diğer şekilde aktarmak veya iletmek;
ii. Ünlüleri, ünlü olarak nitelendirilebilecek kişileri, dini, ulusal veya uluslararası liderleri veya politikacıları, mevcut veya eski dünya liderlerini, mahkum edilmiş suçluları, haber değeri olan, kötü şöhretli veya adı kötüye çıkmış görüntü ve bireyleri betimleyen materyalleri veya görüntü olarak eski olan veya geçmiş zamandan görüntüleri betimleyen materyali yüklemek, basımını talep etmek veya diğer şekilde aktarmak veya iletmek;
iii. Hiçbir akdi veya güvene dayalı ilişki altında aktarma veya iletme hakkına sahip olmadığınız veya bir telif hakkı, marka, patent veya diğer fikri mülkiyet haklarını ya da taraflardan birinin manevi hakkını ihlal eden materyali yüklemek, basımını talep etmek veya diğer şekilde aktarmak veya iletmek;
iv. Bu Web Sitesi veya bir başkasının bilgisayar sistemine zarar verebilecek, virüs, kod, solucan, veri dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan materyali veya zarar vermek için tasarlanmış diğer dosyaları veya programları yüklemek veya diğer şekilde aktarmak veya bu Web Sitesine veya hizmette bir eksiklik, hata, arıza veya bozulmaya neden olabilecek yetkisiz erişime izin vermek; ve
15.2.2 Ayrıca, bu İçerik Kısıtlamalarından herhangi birini ihlal etmeniz ve bu ihlali kasıtlı olarak umuma arz etmeniz durumunda, Philips’in itibar ve iyi niyeti açısından ciddi bir zarara maruz kalacağını ve bu ciddi zarara neden olmaktan sorumlu olabileceğinizi kabul etmektesiniz.
15.2.3 Ürün tasarım veya kişiselleştirmeniz (ör: renk kombinasyonu) sizin tarafınızdan oluşturulacaktır veya böyle değilse, bu belge ile üçüncü şahıs tarafından oluşturulan tasarım veya kişiselleştirmeyi kullanmakla yetkili olduğunuzu garanti edersiniz.
15.2.4 Philips’in tasarım veya kişiselleştirmenizi reddetme hakkı saklı olsa da, tasarım ve kişiselleştirmeniz için sadece sizin sorumlu olduğunuzu ve Philips’in tasarım veya kişiselleştirmenizi inceleme yükümlülüğü olmadığını anlayışla karşılamanızı rica ederiz.
15.2.5 Tasarım ve kişiselleştirmeniz dahil, siparişinizi Philips’e göndererek siz, kişiselleştirilmiş ürünün oluşturulması ve teslimi talebinizi yerine getirmek için, kullanılması ya da daha spesifik olarak kopyalanması, düzeltilmesi, değiştirilmesi, dijitalleştirilmesi veya çoğaltılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gayri münhasır, sürekli ve telifsiz lisans vermiş oluyorsunuz.
15.2.6 Tasarım ve kişiselleştirme, Philips’in isimlendirdiği şekilde “Kullanıcı İçeriği” olarak nitelendirilmektedir. Bu Web Sitesinde alt başlıkta “Kullanım Koşulları” linkine tıklayarak erişilen Kullanım Koşulları madde 6’da Kullanıcı İçeriği hakkındaki madde, bu madde ile aykırı olan madde durumunda bu maddenin amil olması saklı olmak üzere, tasarım ve kişiselleştirmenize uygulanabilir
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