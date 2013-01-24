Şartlar ve koşullar

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    HÜKÜM VE KOŞULLAR

    SATINALMAYA KARAR VERMEDEN ÖNCE LÜTFEN BU SATIŞ HÜKÜM VE KOŞULLARINI DİKKATLE OKUYUNUZ.

    1. Genel

     

    1.1 Bu Web Sitesi sadece Türkiye Cumhuriyeti içinde teslim edilecek Philips ürünlerini (“Ürünler”) online sipariş vermek isteyen tüketiciler içindir. Philips Türkiye Cumhuriyeti dışında teslimatı olan siparişleri kabul etmez. Web Sitesinde satışa sunulan Ürünlerin hüküm ve koşulları aşağıda yer almaktadır. Sipariş formundaki “Okudum ve kabul ediyorum” kutusunu tıklayarak ve siparişi göndererek bu hüküm ve koşullara bağlı olduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Philips bu hüküm ve koşulları her zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Ancak bu değişiklik, revize edilmiş bu hüküm ve koşullar Web Sitesinde yayınlanmadan önce gönderilmiş siparişleri etkilemeyecektir.

     

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    2. Siparişinizi Verme

     

    2.1 Bir sipariş vermek için 18 yaş veya üstü olmanız, telefonla ulaşılabilir olmanız ve geçerli bir e-posta adresinizin olması gerekmektedir.

     

    2.2 Oturum açtıkarak, kişisel hesabınızı oluşturarak veya misafir kullanıcı olaraksipariş formunu doldurup onayladıktan sonra sipariş verebilirsiniz.

     

    Philips yukarıda belirtilenler dışında bir yolla verilen siparişleri kabul etmeyecektir.

     

    2.3 Siparişinizi verdiğinizde, Philips bir Sipariş Numarası oluşturacaktır. Philips bunu Web Sitesi yoluyla yapacaktır.
     

    2.4 Sipariş vererek, seçtiğiniz Ürünler için bu hüküm ve koşullar altında satınalma teklifi yapmaktasınız. Ancak, gönderdiğiniz siparişler sizin için bağlayıcıdır ve sipariş onaylandıktan sonra iptal edilemez. Onaylanan siparişler için iade prosedürü geçerli olacaktır.

     

    2.5 Philips e-posta ile size sipariş onayınızı gönderecektir. Sipariş onayı size gönderildiği tarih itibariyle geçerli olacaktır. Eğer Philips siparişinizi kabul edemeyecekse, e-posta, telefon veya posta yoluyla sizinle iletişim kurmaya çalışacaktır.

     

    2.6 Ürünlerin renk veya tasarımlarının ekran görüntülerinin Web Sitesinde sunulan ürünlerin gerçek görüntü ve boyutlarından farklılık gösterebileceğini lütfen dikkate alın.

     

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    3. Ürünlerinizin Temini

     

    3.1 Bu hüküm ve koşullara tabi olarak, Philips sipariş onayınızda gösterilen Ürünleri size temin edecektir.

     

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    4. Fiyatlar

     

    4.1 Tüm fiyatlar Türk Lirası olarak verilmektedir. Fiyatlar, siparişinizi gönderdiğinizde bu Web Sitesinde yayınlanmış fiyatlardır. Web Sitesinde yayınlanmış olan fiyatlara KDV dahildir ancak sizin hesabınıza ait olan geri dönüşüm vergileri, nakliye ve muamele ücretleri ve resimleri hariçtir. Bu maliyetler uygun olduğu ölçüde ayrı ayrı hesaplanacak ve sipariş formunda belirtilecek ve siparişin toplam fiyatına eklenecektir. Gönderdiğiniz sipariş formunda belirtilen toplam fiyat ürünler için tüm vergiler, geri dönüşüm vergileri, resimler, muamele ve nakliye ücretleri dahil sizin ödeyeceğiniz toplam tutar olacaktır.      

     

    4.2 Teslim maliyetleri uygulanabildiği yerde faturanızda belirtildiği gibi sizin tarafınızdan ödenecektir.

     

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    5. Ürünleriniz için Ödeme Yapma

     

    5.1 Ürünleriniz için Web Sitesi ödeme sayfasında gösterilen ödeme yöntemleri ile ödemenizi yapabilirsiniz.  

     

    5.2 Faturanızda belirtilen para birimi ile ödeme yapmanız gerekmektedir.

     

    5.3 Eğer kredi kartı ile ödeme yapıyorsanız, kredi kartınızın detaylarını Siparişinizi verirken bildirmelisiniz. Ödemeniz onaylandığı andakredi kartınızdan ödeme alınacaktır. Kredi kartınızı veren kuruluş kartınızın sipariş edilen Ürünler ve/veya hizmetlerin ödemesini yapmak üzere kullanılması için yetki vermeden, Philips size Ürünleri tedarik etmeyecek ve hizmetleri vermeyecektir. Eğer Philips bu yetkiyi almazsa sizi bu konuda bilgilendirecektir. Philips uygun belgeleri talep ederek kredi kartı sahibinin kimliğini doğrulama hakkını saklı tutar.

     

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    6. Ürünlerinizin Teslimi

     

    6.1 Philips, Ürünleri sipariş formunda belirttiğiniz teslim adresine ve seçmiş olduğunuz teslim seçeneğine göre teslim edecektir. Çeşitli Ürünlerin farklı adreslere teslimini istemeniz durumunda, her teslim adresi için ayrı sipariş formu göndermeniz gerekecektir. Philips tarafından verilen teslim veya gönderme tarihleri sadece en iyi tahminlerdir, kayıp, hasar, verilen teslim veya gönderme tarihlerine göre teslimat veya gönderinin yapılamaması nedeniyle oluşan masraf ve maliyetlerden Philips sorumlu olmayacaktır. Sipariş verilen Ürünlerden birinin stoklarda bulunmaması durumu, tüm siparişin gecikeceği anlamına gelebilir.  Bu durumda, tahmini gecikme bilgisi e-posta veya posta ile verilecektir, ancak teslim her durumda Philips tarafından sipariş onayında belirtilen tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yapılacaktır.

     

    6.2 Ürünlerinizin mülkiyeti ve kaybolma riski Ürünlerin tesliminde size geçecektir.

     

    6.3 Ürünlerin taşıyıcıya teslimi üzerine, sipariş formunuzda e-posta veya posta adresinizi belirtmiş olmanız koşuluyla, Philips size e-posta ile gönderi onayını gönderecektir.

     

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    7. Değiştirmeler, İadeler ve Para İadeleri

     

    7.1 Ürünler

     

    7.1.1 Ürünün teslim tarihinden itibaren ondört (14) takvim günü içinde Philips ile irtibata geçmeniz koşuluyla, Ürünü Philips’e iade edebilir ve ücret iadesini (hediye paketi ücreti ve benzer bedeller hariç) alabilirsiniz.

     

    7.1.2 Eğer bir ürün, diğer ürünlerin ücretsiz sunulduğu veya normal fiyata göre indirimli olduğu bir başka ürünün kombinasyonunun (paket) bir parçası olarak satılmışsa, Philips’in talebinde paket haline getirilen ürün de satın alınan ürünle birlikte iade edilmelidir. Philips iade edilmeyen bir ücretsiz ya da indirimli paket ürünler için faturalandırma hakkını saklı tutar.

     

    7.1.3 Eğer Ürün:

     

    a)     Philips’in size kapalı ve kullanılmamış olarak tedarik ettiği ürünler, 14 günden daha uzun süre kullanıldıysa,

    b)     İade etmek istediğiniz ürün kişisel bakım ve anne/bebek ürünlerinden biri (tıraş makineleri, epilatör ve IPL cihazları ile Avent markalı tüm anne/bebek ürünleri.)ise hijyen/sağlık açısından uygun olmadığı için ürün ambalajı açıldıysa,

    c)     Kendi özelliklerinize göre yapılan kişiselleştirilmiş ve/veya özelleştirilmiş bir ürünse,

     

    Bu ürünü iade edemeyeceğinizi ve para iadesi talebinde bulunamayacağınızı lütfen dikkate alınız. Kullanmaya başladığınız bir hizmet için para iadesi alamazsınız.

     

    7.1.4 Eğer bir Ürün yanlışlıkla tedarik edilmişse, eksikse veya yanlışsa ve aşağıda yer alan madde  8’e göre değiştirilmesi veya onarımı konusunda yetkiniz olduğuna inanıyorsanız, lütfen Philips’i 0850 222 74 45 numaralı telefondan Pazartesi – Cuma günlerinde, saat 9:00 - 18:00 arası arayınız. Aşağıda yer alan madde 8’e göre değiştirilmesi veya onarımı konusunda yetkiniz varsa, anlaşmalı kargo firmasıyla yaptığınız gönderiler için nakliye ücretleri uygulanmayacaktır.

     

    7.1.5 Sipariş verilen Ürünü/Ürünleri almanız ve Satınalma konusundaki fikrinizi değiştirmeniz durumunda, aşağıdaki koşullarla,  Philips’e para iadesi için Ürünü/Ürünleri veya servis yetkisini iade edebilirsiniz:
     

    i. Ürünün teslim tarihinden veya hizmetleri satın aldığınız tarihten itibaren otuz (30) takvim günü içinde sözleşmeyi iptal etme kararınız hakkında Philips’i bilgilendirmek; ve

     

    ii. Ürünü/Ürünleri orijinal durumlarında ve Ürünün/Ürünlerin üzerindeki güvenlik mühürleri zarar görmemiş olarak iade etmek; ve

     

    iii. Ürünü/Ürünleri aşağıdaki madde 7.2’ye göre iade etmek. Ürün/Ürünler sizin mülkiyetiniz altında olduğu sürece güven ve emniyetini sağlamanın sizin göreviniz olduğunu lütfen dikkate alınız. 

     

    7.2 Para İadesi Talebi İçin İzlenecek Adımlar:

     

    7.2.1 İade için düzenleme yapmak üzere, lütfen Philips’i 0850 222 74 45 numaralı telefondan Pazartesi – Cuma günlerinde, saat 9:00 - 18:00 arası arayınız. Daha sonra size bir iade kodu numarası verilecektir. 

     

    7.2.2 Akabinde iade etmek istediğiniz ürünü verilen iade kodu ile birlikte Philips’in anlaşmalı olduğu taşıyıcı firmaya teslim etmeniz gerekmektedir.
     

    7.2.3 Bir Ürünü/Ürünleri iade etmeden önce, lütfen:

     

    i. Philips’ten bir iade kodu aldığınızı (talep üzerine çıkarılır);

     

    ii. Aksi belirtilmedikçe tüm aksesuarları, kutu içi garantileri ve temin edilmiş diğer materyali dahil ettiğinizi;

     

    iii. Orijinal olarak sağlanan tüm ambalajı kullandığınızı;

     

    iv. İade adresi ve iade kodunu açıkça belirttiğinizi ve

     

    v. Ambalajı güvenli bir şekilde kapatmış olduğunuzu kontrol ediniz.

     

    7.2.4 Bu adımları takip etmek Ürünün/Ürünlerin doğru varış noktasına, iyi durumda ve zamanında ulaşmasını sağlamaya yardım edecektir. Bu prosedürü takip etmemenizin iade edilen Ürünün/Ürünlerin alındığında reddedilmesi ile sonuçlanabileceğini ve para iadesi hakkını kaybedebileceğinizi lütfen dikkate alınız.  

     

    7.2.5 Philips’in yukarıda yer alan hükümlere ve özellikle madde 7.1.2 ve 7.2’de yer alan hükümlere göre iade edilmemiş bir Ürünü/Ürünleri reddetme hakkının saklı olduğunu lütfen dikkate alınız.

     

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    8. Garanti

     

    8.1. Philips-markalı Ürün Garantisi

     

    8.1.1 Philips, Ürünle birlikte temin edilen garanti kartında belirtildiği şekilde ve/veya Web Sitesi’nde belirtildiği şekilde Ürünleri garanti eder. Belirli garantiler Web Sitesi’nde belirtildiği şekilde belirli Ürünlere (örneğin özelleştirilmiş Ürünler) uygulanabilir. Yazılıma göre, yürürlükteki lisans sözleşmesinde açıkça belirtilen garanti dışında bir garanti uygulanmayacaktır. Philips’in temin ettiği Ürün uygulamadaki garantiye uygun olmazsa, uygulamadaki garantide aksi yer almıyorsa, Philips kendi seçeneğine ve masrafları kendisine ait olmak üzere Ürünü onaracak veya değiştirecek veya Ürünün iadesi üzerine satınalma fiyatını iade edecektir. Bu hüküm ve koşullarda açıkça belirtilmesi dışında, yasanın izin verdiği ölçüde, Philips işbu belgede açıklanan veya ima edilen tüm garantilerden feragat eder. Yukarıda yer alan sınırlı garanti yasal haklarınızı etkilemeyecek veya haksız hüküm verdirmeyecektir.
     

    8.2 Philips-markalı olmayan/Üçüncü Şahıs Ürünleri

     

    8.2.1 Philips - markalı olmayan Ürünler (ürün paketi veya promosyonları içinde yer alan Philips - markalı olmayan ürünler dahil) için, ilgili olduğu yerdeki tüm garanti talepleri, satın alınan Ürünlerle birlikte olan ve standart bir üreticinin garantisinin hüküm ve koşullarına göre yapılacaktır. Mevcut bir üretici garantisi ile ilgili olarak, her garanti talebi önce doğrudan üreticiye veya telefonla Philips’e yapılmalıdır.

     

    8.3 TÜKETİCİ İSENİZ, YUKARIDAKİNE ATFEDİLEN GARANTİLER YASAL HAKLARINIZA İLAVE OLACAK VE YASAL HAKLARINIZI ETKİLEMEYECEKTİR.

     

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    9. Philips Yükümlülüğü

     

    9.1 Bu hüküm ve koşullar, Ürünlerin tedariki (ve telefon desteği ve garanti hizmetlerinin gerçekleştirilmesi) ve Hizmetlerin yerine getirilmesi açısından sorumluluk ve yükümlülüklerimizin tamamını ortaya koymaktadır.

     

    9.2 Aşağıda madde 9.3’te belirtildiği gibi, sözleşmede açıkça belirtilenler dışında Ürünlerin tedariği veya Hizmetlerin temini ile ilgili olarak Philips’i bağlayan hiçbir garanti, koşul veya diğer hüküm yoktur.

     

    9.3 Ürünlerin tedariği ve/veya Hizmetlerin temininden ortaya çıkan ya da bunlarla bağlantılı olan ve diğer şekilde Ürünler veya Hizmetleri satın aldığınız ülkede uygulanan bir tüzük, genel hukuk ve yasalarla sözleşmede kastedilecek veya dahil edilecek veya diğer şekilde (kalite, amaca uygunluk, makul bakım ve beceri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bir garanti, koşul veya diğer bir hüküm yasanın izin verdiği ölçüde burada açıkça hariç tutulmaktadır. Özellikle, Philips Ürünlerin sizin amaçlarınıza uygun olmasını sağlamaktan sorumlu olmayacaktır. 

     

    9.4 Bu sözleşme içindeki hiçbir şey (i) ihmalimiz nedeniyle bir ölüm veya yaralanma için veya (ii) sahtekarlık için veya (iii) uygulamadaki cebri ulusal yasalarla ima edilen yükümlülüklerin ihlalinde veya (iv) yasayla hariç tutulamayacak bir yükümlülük bizim yükümlülüğümüzü sınırlayamaz veya hariç tutamaz.

          

    9.5 MADDE 9.4’E GÖRE, PHILIPS HAKSIZ BİR FİİLDEN (İHMAL DAHİL), SÖZLEŞMENİN İHLALİNDEN VEYA DİĞER BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKAN VEYA SONUCU OLAN BİR GELİR KAYBI, KAR KAYBI, SÖZLEŞME KAYBI, VERİ KAYBI VEYA DOLAYLI VEYA TESADÜFİ KAYIP VEYA HASARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. PHILIPS’İN HAKSIZ BİR FİİLDEN (İHMAL DAHİL) VEYA BAŞKA TÜRLÜ OLUŞAN SÖZLEŞME ALTINDAKİ EN FAZLA YÜKÜMLÜLÜĞÜ SÖZ KONUSU ÜRÜN VE/VEYA HİZMETLER AÇISINDAN SİZİN PHILIPS’E ÖDEYECEĞİNİZ TUTARI HİÇBİR KOŞULDA AŞAMAZ.   

     

    9.6 Bu, tüketici olarak yasal haklarınızı ya da madde 7 gereği Ürünleri iade etme hakkınızı etkilemez.

     

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    10. Philips Online Satış Mağazası ile İletişim

     

    10.1 Philips Online Mağaza ile:

     

    i. 0850 222 74 45 numaralı telefondan Pazartesi – Cuma günlerinde saat 9:00 - 18:00 arası, veya;

     

    ii. www.philips.com.tr adresinde yer alan e-posta formunu kullanarak iletişime geçebilirsiniz.

     

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    11. Verilerin Korunması

     

    11.1 Kayıtlı bir müşteriyseniz, siparişlerinizin durumunu ve sipariş içeriğini kontrol edebilmeniz için Web Sipariş Numaralarınızı girerek işlem kayıtlarınıza erişebilirsiniz.

     

    11.2 Siparişinizi vererek, Philips’in siparişinizi işlemek için sipariş formunuzdan topladığı verileri saklayabileceğini, işleyebileceğini ve kullanabileceğini kabul eder ve anlarsınız. Bu veriler Philips Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alınacaktır; Philips Gizlilik Politikasına bu Web Sitesinin alt ilgisinde “Gizlilik Politikası” butonuna tıklayarak ulaşılabilir. Sizinle ilgili olarak elimizde bulunan bilgilere erişiminiz olmasını isterseniz veya değişiklik yapmak isterseniz veya Philips’ten bilgi almak istemiyorsanız, lütfen Philips Gizlilik Politikasında yer alan güncelleme prosedürünü izleyiniz.
     

    11.3 HMRC engelli kuralları altında KDV muafiyeti için uygunsanız, (gerçek kişi ise; kronik olarak hasta veya engelli: günlük aktivitelerini etkileyen veya bu aktivitelerin  gerçekleştirilmesinde önemli olumsuz etkisi olan, uzun dönemli fiziksel veya mental rahatsızlık; tıbben kronik hastalık olarak tedavi edilecek durumda. Engeli olmayan veya kronik olarak hasta olmayan veya kırık bacak gibi geçici bir nedenle engelli veya mahrum yaşlıları kapsamaz) ve sadece bu uygun ürünlerden istifade etmek istiyorsanız, çıkış sürecinde KDV muafiyeti beyannamesini tamamlamanız gerekmektedir ve bu nedenle Philips’in hastanın adını, adresini, engel açıklamasını veya kronik hastalığını ve uygunluk onayını içeren tam KDV beyannamesini HMRC yasal gereklilikler gereğince 10 yıl süre ile tutmasını kabul edersiniz. Bu veriler şifrelidir ve sadece belirtilen amaçlarla tutulmaktadır.          

     

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    12. Philips’in Makul Kontrolünün Ötesindeki Durumlar

     

    12.1 Philips sözleşme altındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmek için her türlü çabayı gösterecektir. Ancak, Philips kendi makul kontrolünün ötesindeki durumlardan kaynaklı gecikmeler veya yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeni ile sorumlu tutulamaz. Gecikme durumunda, Philips yükümlülüklerimizi mümkün olan en kısa zamanda yerine getirecektir.

     

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    13. Anlaşmazlıklar, Geçerli Kanun ve Yargı Yetkisi

     

    13.1 Philips anlaşmazlıkları hızla ve etkin olarak çözmek için çaba gösterecektir. Philips’in anlaşmazlıkları ele alış biçiminden memnun olmaz ve mahkemeye taşımak isterseniz, bunu İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde yapmanız gerekmektedir. Uluslararası Mal Satışı için Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu’nun geçerliliği burada açık bir şekilde hariç tutulmuştur.

     

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    14. Genel

     

    14.1 Philips ya da sizin işbu sözleşmenin herhangi bir koşulunu uygulamamanız bu koşuldan feragat edildiği anlamına gelmez. Bu durum, daha sonra böyle bir koşulu uygulama hakkını hiçbir şekilde etkilemez.

     

    14.2 Sözleşmenin bir hükmünün geçersizliği veya yürürlüğe konulamaması kalan diğer hükümlerin geçerlilik ve yürürlükte olmasını olumsuz olarak etkilemeyecektir.

     

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    15. Özelleştirme/Kişiselleştirme için Özel Koşullar

     

    15.1 Sipariş ve Kabul – Özelleştirilmiş Ürünler

     

    15.1.1 Philips çoğu tasarımı kabul ederken tümünü kabul edemez. Bazıları diğerleri arasında kullanma hakkına sahip olmadığınız üçüncü şahısların ticari markasını içerebilir. Diğerleri uygunsuz olarak kabul ettiğimiz ya da Ürünlerimiz üzerinde olmasını istemediğimiz materyaller içerebilir. Maalesef bu bazen Philips’in siparişinizi reddetmesi anlamını taşırken diğer türlü sakıncasız görünebilir. Eğer tasarımınız sadece bizim fikrimize göre kabul edilemez ise, Siparişiniz derhal reddedilebilir veya satın alma işleminiz daha sonraki aşamada iptal edilebilir – öyle olursa, e-posta veya posta yoluyla bilgilendirileceksiniz ve Philips geçerli sipariş onayını iptal etme hakkını saklı tutar.

     

    15.2 İçerik Kısıtlamaları

     

    15.2.1 Web Sitesi veya hizmeti aşağıdaki konularda kullanmamayı kabul etmektesiniz:

     

    i. Herhangi bir materyali yasal olmayan bir amaç için ya da müstehcen, saldırgan, dine hakaret eden, pornografik, cinsel davet içeren, yanıltıcı, korkutucu, tehditkar, küfürlü, zararlı, mahremiyeti ihlal eden, yasadışı eylemi destekleyen, onur kırıcı, iftira eden, kaba, şiddet içeren veya diğer uygunsuz materyali yüklemek, basımını talep etmek veya diğer şekilde aktarmak veya iletmek;

     

    ii. Ünlüleri, ünlü olarak nitelendirilebilecek kişileri, dini, ulusal veya uluslararası liderleri veya politikacıları, mevcut veya eski dünya liderlerini, mahkum edilmiş suçluları, haber değeri olan, kötü şöhretli veya adı kötüye çıkmış görüntü ve bireyleri betimleyen materyalleri veya görüntü olarak eski olan veya geçmiş zamandan görüntüleri betimleyen materyali yüklemek, basımını talep etmek veya diğer şekilde aktarmak veya iletmek;    

     

    iii. Hiçbir akdi veya güvene dayalı ilişki altında aktarma veya iletme hakkına sahip olmadığınız veya bir telif hakkı, marka, patent veya diğer fikri mülkiyet haklarını ya da taraflardan birinin manevi hakkını ihlal eden materyali yüklemek, basımını talep etmek veya diğer şekilde aktarmak veya iletmek;  

     

    iv. Bu Web Sitesi veya bir başkasının bilgisayar sistemine zarar verebilecek, virüs, kod, solucan, veri dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan materyali veya zarar vermek için tasarlanmış diğer dosyaları veya programları yüklemek veya diğer şekilde aktarmak veya bu Web Sitesine veya hizmette bir eksiklik, hata, arıza veya bozulmaya neden olabilecek yetkisiz erişime izin vermek; ve    

     

    15.2.2 Ayrıca, bu İçerik Kısıtlamalarından herhangi birini ihlal etmeniz ve bu ihlali kasıtlı olarak umuma arz etmeniz durumunda, Philips’in itibar ve iyi niyeti açısından ciddi bir zarara maruz kalacağını ve bu ciddi zarara neden olmaktan sorumlu olabileceğinizi kabul etmektesiniz.  

     

    15.2.3 Ürün tasarım veya kişiselleştirmeniz (ör: renk kombinasyonu) sizin tarafınızdan oluşturulacaktır veya böyle değilse, bu belge ile üçüncü şahıs tarafından oluşturulan tasarım veya kişiselleştirmeyi kullanmakla yetkili olduğunuzu garanti edersiniz.

     

    15.2.4 Philips’in tasarım veya kişiselleştirmenizi reddetme hakkı saklı olsa da, tasarım ve kişiselleştirmeniz için sadece sizin sorumlu olduğunuzu ve Philips’in tasarım veya kişiselleştirmenizi inceleme yükümlülüğü olmadığını anlayışla karşılamanızı rica ederiz.

     

    15.2.5 Tasarım ve kişiselleştirmeniz dahil, siparişinizi Philips’e göndererek siz, kişiselleştirilmiş ürünün oluşturulması ve teslimi talebinizi yerine getirmek için, kullanılması ya da daha spesifik olarak kopyalanması, düzeltilmesi, değiştirilmesi, dijitalleştirilmesi veya çoğaltılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gayri münhasır, sürekli ve telifsiz lisans vermiş oluyorsunuz.     

     

    15.2.6 Tasarım ve kişiselleştirme, Philips’in isimlendirdiği şekilde “Kullanıcı İçeriği” olarak nitelendirilmektedir. Bu Web Sitesinde alt başlıkta “Kullanım Koşulları” linkine tıklayarak erişilen Kullanım Koşulları madde 6’da Kullanıcı İçeriği hakkındaki madde, bu madde ile aykırı olan madde durumunda bu maddenin amil olması saklı olmak üzere, tasarım ve kişiselleştirmenize uygulanabilir

     

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