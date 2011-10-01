Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

Natural cam biberonumuz, biberonla beslemeyi sizin ve bebeğiniz için daha doğal hale getirir.Biberon emziği, anne göğsüne benzer yapısıyla doğal kavrama sağlayan konforlu yaprakçık tasarımı sunar. Bu tasarım emzirme ve biberonla beslemenin kolayca bir arada uygulanmasını sağlar. Tüm faydaları görün