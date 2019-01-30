Ilk bebeğim için itina ile araştırıp ve güvenerek aldığım fakat hayal kırıklığı yaşadığım tek ürün oldu. Kapak kapatma ve akıtma sorunu yüzünden başka bir biberon almak zorunda kaldım. Neden bu kadar zorlayıcı bir ürün tasarımınız var??? Görünüş olarak gayet güzel bir biberon fakat performans ve kullanıma hazır hale getirmek için çok zorlayıcı kötü bir biberon. Hiç memnun kalmadım.