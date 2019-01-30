2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF671/17
1 Biberon
120 ml/4 oz
Yenidoğan Akışlı Emzik
0 ay+
Natural cam biberon ısıya ve termal şoka dayanıklıdır. Bu sayede buzdolabında güvenle saklanabilir, ısıtılabilir ve sterilizasyona uygundur.
Kusursuz saflık için en yüksek kaliteyi sağlamak amacıyla tamamen geri dönüştürülebilir, üstün kalite borosilikat cam.
Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi, emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
3.5
5 üzerinden
8
İncelemeler
Denizkızı34
30/01/2019
Türkiye
Kesinlikle tavsiye ediyorum
Kızım 2 aylık olunca aldık öncesinde bir cok biberon denedik. Gaz yapmıyor, yavaş akışı sayesinde uyurken bile içebiliyor. Cam olduğu için ayrıca memnunum. Bide biberonun başlığı anne göğsüne benzediği icin mamaya alışıp anne sütünü reddetmedi.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF671/17 Natural glass baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF671/17 Natural glass baby bottle için yapılmıştır
Seralp07
24/11/2017
Türkiye
Kaliteli bir ürün
Gönül rahatlığıyla kullandığım bir ürün.kullanimi ve temizliği gayet kolay.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF671/17 Natural glass baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF671/17 Natural glass baby bottle için yapılmıştır
Serhat123
18/10/2017
Türkiye
Harika Bir Tasarım
Bebeğimizin beslenmesinde müthiş bir kolaylık sağlıyor. Öncesinde farklı bir ürün kullanıyorduk fakat kullandığımız biberonun akıl hızı çok fazla ve biberon ucu ağız yapısına uygun değildi fakat Philips Avent Naturel Cam Biberon bebeğimizin ağız yapısıyla uyumlu olduğunu gördük ve bebeğimiz de bu rahatlığın keyfini sürüyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF671/17 Natural glass baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF671/17 Natural glass baby bottle için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA