2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Anneler, Classic biberonumuza 30 yıldır güveniyor ve biberonumuz birçok annenin tercihi olmaya devam ediyor. Keyifli ve kolay besleme deneyimi için tasarlanmış bu ürünün kolik oluşumunu ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.*
2 Classic biberon
125 ml/4 oz
Yenidoğan Akışlı Emzik
Emzikteki benzersiz valf sistemi, bebeğinizin beslenme ritmine uyum sağlar. Süt sadece bebeğinizin belirlediği hızda akar ve böylelikle aşırı yemeyi, kusmayı, mide ve bağırsak gazlarını en aza indirir
Bebeğinizin sağlığı ve mutluluğu için uyku ve beslenme çok önemlidir. Bebek biberonlarının tasarımının "bebek davranışlarını" etkileyip etkilemediğini belirlemek için bir klinik deney gerçekleştirildi. Philips Avent Classic bebek biberonunun karşılaştırılan biberona kıyasla huzursuzluğu günde yaklaşık 28 dakika azalttığı görülmüştür (46 dakika - 74 dakika, p=0,05) Bu durum, özellikle geceleri geçerlidir.**
Benzersiz bir şekle sahip olan bu biberon bebeğinizin küçük elleri için bile maksimum konfor sağlayacak şekilde kolayca tutulabilir ve kavranabilir.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
zafer42
04/12/2013
Türkiye
Şahane
Çok güzel tavsiye ediyorum biberon emzikleri daha büyük modelleride olabilir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF680/61 Classic baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF680/61 Classic baby bottle için yapılmıştır
AB direktifine uygundur (2011/8/AB)
Klinik bir çalışma, Avent biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerin rakip marka bir biberonla beslenen bebeklere kıyasla, özellikle geceleri, daha az kolik sorunu yaşadığını göstermiştir.