2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
QD OLED canlı ve gerçekçi renkler, kusursuz bir siy...
Bu monitör, ışık hızında bağlantı sunar.
Philips monitörlerin PowerSensor, LightSensor ve A sınıfı enerji verimliliği gibi teknolojilerle enerji kullanımını nasıl azalttığını ve malzeme verimliliğini nasıl artırdığını keşfedin.
Bu Philips Thunderbolt™ 4 monitör, ortak bir uzak çalışma alanı için ihtiyacınız olan her şeyi sunacak şekilde tasarlanmıştır.
Her Pikselde Yenilik
Philips Monitörleri Farklı Kılan Nedir?
Philips monitörler; canlı görüntüler, akıllı özellikler ve şık tasarımı bir araya getirerek hem iş hem ev kullanımı için ideal bir deneyim sunar. Üst düzey performans, kullanım kolaylığı ve her gün keyifle deneyimleyeceğiniz net görüntülerle farkı hissedin.
Philips monitörler, günümüzün dinamik ve çok yönlü profesyonellerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Üretkenliği artıran, gerçeğe yakın görüntüler sunan, kullanıcı konforunu destekleyen ve çevreye duyarlı yenilikçi çözümlerle geniş bir seçenek yelpazesi sunar.
Philips monitörlerin ev kullanımı serisi, günümüzün dinamik ve farklı yaşam tarzlarından ilham alan zengin ve çeşitli ekran seçenekleri sunar.
Evnia, yenilikçi ve ileri görüşlü bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Öncü ve kapsayıcı vizyonu, oyun dünyasında modern bir atmosfer yaratırken aynı zamanda Philips markasının deneyiminden güç alır.
KOBİ’ler için optimize edildi. Başarı için tasarlandı. Philips Monitörler olarak, KOBİ’lerin kendine özgü ihtiyaçlarını anlıyoruz.
TCO Certified Edge
Yenilik, performans ve sürdürülebilirlik için TCO Sertifikalı Philips monitörleri tercih edin. Kaliteye ve daha düşük çevresel etkiye önem verenler için tasarlandı.
Philips Video Konferans Monitörü, entegre web kamerası, mikrofonu ve hoparlörleriyle görüntülü görüşmeleriniz için ihtiyacınız olan tüm ses ve görüntü özelliklerini tek bir çözümde sunar.
Philips USB-C docking monitörleriyle kurulumunuzu kolaylaştıran ve verimliliğinizi artıran tek kablo bağlantısının rahatlığını yaşayın. Tek bir kabloyla dizüstü bilgisayarınızı şarj ederek pil kullanım süresini uzatabilir, ek güç adaptörlerine ihtiyaç duymadan daha düzenli ve pratik bir çalışma alanı oluşturabi...
Philips OLED ve QD-OLED monitörlerle canlı ve gerçeğe yakın renklerin, kusursuz siyahların ve akıcı hareketlerin keyfini çıkarın. Üstün görüntü kalitesi ve sürükleyici bir izleme deneyimi için tasarlanan bu monitörlerle her ayrıntıyı etkileyici bir netlikle keşfedin.
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