2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF694/17
1 Biberon
260 ml/9 oz
Yavaş akış emziği
1 ay+
Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi, emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.
Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.
3.0
5 üzerinden
11
İncelemeler
Hiyang
15/03/2022
Türkiye
Mükemmel
Bebeğime bazen sağdığım sütümü vermek in kullandım başlığı çok iyi bebeğin meme ucu gibi kavrayıp emmesi gerekiyor ki sıvı gelsin bu da çok önemli bebeğimiz için öneririm
Avantajlar
Başlık ve sıvıyı emme anne yapısına yakın
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF693/27 Natural biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF693/27 Natural biberon için yapılmıştır
peri35
31/03/2013
Türkiye
harika
phılıps avent in bütün ürünleri mükemmel herkese tavsiye ediorum diğer markalara boşa para vermeye gerek yok bence
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF693/17 Natural baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF693/17 Natural baby bottle için yapılmıştır
Neslihansn89
22/09/2017
Türkiye
Bu urun cok iyi
Ürünü kullanımı cok kolay sızdırma yapmıyor çocuğunda gaz problemi yapmadı. Dolu olunca biraz ağır ama çocuğun bunun sayesinde kavradığı seyleri daha iyi tutuyor. Tek olumsuz yani hava çıkartırken bazen ses çıkartıyor tıslama gibi o da bebisim tam uyurken bir kaç kez uyandırdı.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF693/27 Natural biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF693/27 Natural biberon için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA