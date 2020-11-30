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    En yeni sakal düzelticiler, burun kılı alma makineleri ve vücut bakım setlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

     

    Her görünüm için doğru aracı bulun

    Sakal düzelticiler
    Sakal düzelticiler

    Kesilen tüyleri %90 oranına kadar yakalar

    MM simgesi
    20 dahili uzunluk ayarı (0,5 mm — 10 mm)
    Düzeltici simgesine tıklayın
    Kolay takılabilen hassas düzeltici
    Pil simgesi
    80 dakikaya kadar çalışma süresi - kablolu ve kablosuz kullanım
    Daha fazla bilgi
    Çoklu bakım setleri
    Erkek Bakım Setleri

    Hepsi bir arada baştan ayağa düzeltme ve şekillendirme

    Şekillendirme aparatı simgesi
    Saç, sakal ve vücut için 14 adede kadar şekillendirme başlıkları ve tarakları
    Düzeltici simgesine tıklayın
    Kendiliğinden bilenen bıçaklar
    Pil simgesi
    Çift kesim teknolojisi
    Pil simgesi
    120 dakikaya kadar kablosuz kullanım
    Daha fazla bilgi
    Burun kılı alma makinesi
    Burun kılı alma makinesi

    Çekme hissi olmadan tıraş eder

    Yıkanabilir simgesi
    Tamamen yıkanabilir
    Düzeltici simgesine tıklayın
    İstenmeyen kılları kolay ve rahatça düzeltin
    Pil simgesi
    Uzun ömürlü Lityum AA pil
    Daha fazla bilgi
    no 1
    Philips – Dünyanın bir numaralı elektrikli erkek bakım markası* 

    *Kaynak: Euromonitor International Limited; 2015-2016 elektrikli erkek bakım kategorisi, perakende satış değeri ve hacmine göre.

    Deneyim merkezinden stil kılavuzları

    Stiletto sakal
    Stiletto sakal
    Kirli sakal
    Kirli sakal
    Van dyke
    Van Dyke
    Kaba sakal
    Kaba sakal

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    Tarz

    Saç

    Gövde

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