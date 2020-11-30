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Yüzünüze Uygun Sakal-Bıyık Tarzı Seçimi
Erkeklerin sakallarının fazla olmasının en harika yanı görünümümüzü değiştirmek için bize farklı fırsatlar sağlamasıdır. Bu; saç modeli değişikliği ya da yeni bir sakal-bıyık tarzı olabilir.
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Sakal nasıl düzeltilir?
Sakalımı düzeltmeli miyim? Ama bu, benim ne kadar erkeksi olduğumu gösteriyor! Sakalların doğal ilerleyişi genel olarak şu şekildedir: 1 günlük kirli sakal, kirli sakal, kısa sakal, kaba sakal
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