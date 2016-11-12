ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

  • Bardak kullanmak konusunda bebeğin ilk adımları
  • Bardak kullanmak konusunda bebeğin ilk adımları
  • Bardak kullanmak konusunda bebeğin ilk adımları
  • Bardak kullanmak konusunda bebeğin ilk adımları

Üretimden kaldırıldı

Philips AventBiberon Eğitim Kiti

SCF683/67

4.6
| (5) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Bardak kullanmak konusunda bebeğin ilk adımları
Philips Avent SCF683/67 biberon yumuşak ve akıtmaz bardak ucuyla bebeğin diş etlerine zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Tutması kolay kulplu biberon

Bardak kullanmak konusunda bebeğin ilk adımları

  • 260 ml/9 oz

  • Değişken Akışlı Emzik

Kolay tutulur kulpları biberona takın

Kolay tutulur kulpları biberona takın

Kolay tutulur kulpları Philips Avent biberona takın.

Emziği yumuşak bardak ucu ile değiştirin

Emziği yumuşak bardak ucu ile değiştirin

Yumuşak, akıtmaz bardak ucunu emzik ile değiştirerek biberonu bardağa dönüştürün.

Tutması kolay, çıkarılabilir kulplar

Tutması kolay, çıkarılabilir kulplar

Bebeğinizin kendi başına içmeyi öğrenmesine yardım etmek için tutması kolay kulpları biberona takın

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yedek parça veya aksesuar bulun

Parçalar veya aksesuarlara gidin

Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.6

5 üzerinden

5

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
2
1

12/11/2016

Türkiye

Türkiye

güzel

diğer ürünler gibi asla koku, mantar ve leke yapmadı. güvenle kullandık.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF683/62 Classic baby bottle için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF683/62 Classic baby bottle için yapılmıştır

28/10/2016

Türkiye

Türkiye

Süper ürün

Harika cok beğenerek kullanıyorum. Bebeğim için en iyisi avent philips

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF683/62 Classic baby bottle için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF683/62 Classic baby bottle için yapılmıştır

18/06/2014

Türkiye

Türkiye

aventin urunlerini tavsiye ederim

OGlumun doğumundan itibaren aventin ürünlerini kullaniyorum kolik sorunu gaz sancisi gibi olumsuz durumlari en aza indirdiğine inanıyorum.Kaliteyi arayan ve bebeğini düşünen her anneye tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF683/62 Classic baby bottle için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF683/62 Classic baby bottle için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları