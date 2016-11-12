2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
260 ml/9 oz
Değişken Akışlı Emzik
Kolay tutulur kulpları Philips Avent biberona takın.
Yumuşak, akıtmaz bardak ucunu emzik ile değiştirerek biberonu bardağa dönüştürün.
Bebeğinizin kendi başına içmeyi öğrenmesine yardım etmek için tutması kolay kulpları biberona takın
4.6
5 üzerinden
5
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
enesnisa
12/11/2016
Türkiye
güzel
diğer ürünler gibi asla koku, mantar ve leke yapmadı. güvenle kullandık.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF683/62 Classic baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF683/62 Classic baby bottle için yapılmıştır
Saliha46
28/10/2016
Türkiye
Süper ürün
Harika cok beğenerek kullanıyorum. Bebeğim için en iyisi avent philips
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF683/62 Classic baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF683/62 Classic baby bottle için yapılmıştır
elifiso
18/06/2014
Türkiye
aventin urunlerini tavsiye ederim
OGlumun doğumundan itibaren aventin ürünlerini kullaniyorum kolik sorunu gaz sancisi gibi olumsuz durumlari en aza indirdiğine inanıyorum.Kaliteyi arayan ve bebeğini düşünen her anneye tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF683/62 Classic baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF683/62 Classic baby bottle için yapılmıştır