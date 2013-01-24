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    Philips ev ses sistemi

    Philips ev ses sistemi 

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    Philips M8905 Sevdiğiniz tüm sesleri yüksek sesle çalın.

    Sevdiğiniz tüm sesleri yüksek sesle çalın.

        M8905
    • Bas refleksli hoparlörler. Keskin tiz tonlar ve derin bas sesler
    • 5,25 inç woofer. Konik tweeter. 100 W maksimum çıkıș gücü
    • USB bağlantı noktası. Eski tür bir kaynak bağlayın veya telefonunuzu șarj edin
    • Spotify Connect. Bluetooth. Ses giriși. CD çalar
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    Philips mikro Hi-Fi sistemleri

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    Philips Radyolar

    Radyolar

    Kullanışlı. Taşınabilir. Kullanım kolaylığı. 
    Philips Radyolu Çalar Saatler

    Radyolu çalar saatler

    Bir şarkıyla uyanın 
    Philips mikro Hi-Fi sistemi

    Mikro sistemler 


    Kompakt ancak zengin özellikli sistemler
     

    Tüm şarkılarınızı çalabilecek kompakt ve entegre bir stereo sistemi mi arıyorsunuz? Mikro hi-fi sistemlerden oluşan serimizle internet radyosunun keyfini çıkarabilirsiniz. DAB+ veya FM istasyonlarını dinleyin. Spotify'a bağlanın ve CD'den dinleyin. Kaynak ne olursa olsun, daha zengin ve güçlü sesin keyfini çıkarın.
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    Philips ev radyo sistemi, taşınabilir radyo, bluetooth'lu radyo, DAB radyo

    Radyolar


    Kullanışlı. Taşınabilir. Kullanım kolaylığı.
     

    Modern teknolojilerin sunabileceği en iyi özelliklere sahip radyonun bilinen tüm avantajlarının keyfini çıkarın. FM veya DAB+ istasyonlarını dinleyebilir ve hatta Bluetooth üzerinden müzik akışı gerçekleştirebilirsiniz. Klasik veya modern bir tasarım, pilli veya elektrikli modeller arasından seçim yapın. Size en uygun tasarım hangisi?
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    Philips radyolu çalar saat, DAB+ FM radyolu saat

    Radyolu çalar saatler 


    Bir şarkıyla uyanın 
     

    Radyo dinlerken uykuya dalın. Yavaşça yükselen bir alarm sesiyle veya ses düzeyi giderek artan en sevdiğiniz radyo istasyonuyla sakince uyanın. Birçok tasarım ve özellik seçeneğiyle tarzınıza uygun saatli radyoyu mutlaka bulacaksınız.
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    Senin müziğin. Yüksek sesli ve özgür.
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