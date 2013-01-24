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Kompakt ancak zengin özellikli sistemler
Tüm şarkılarınızı çalabilecek kompakt ve entegre bir stereo sistemi mi arıyorsunuz? Mikro hi-fi sistemlerden oluşan serimizle internet radyosunun keyfini çıkarabilirsiniz. DAB+ veya FM istasyonlarını dinleyin. Spotify'a bağlanın ve CD'den dinleyin. Kaynak ne olursa olsun, daha zengin ve güçlü sesin keyfini çıkarın.
Kullanışlı. Taşınabilir. Kullanım kolaylığı.
Modern teknolojilerin sunabileceği en iyi özelliklere sahip radyonun bilinen tüm avantajlarının keyfini çıkarın. FM veya DAB+ istasyonlarını dinleyebilir ve hatta Bluetooth üzerinden müzik akışı gerçekleştirebilirsiniz. Klasik veya modern bir tasarım, pilli veya elektrikli modeller arasından seçim yapın. Size en uygun tasarım hangisi?
Bir şarkıyla uyanın
Radyo dinlerken uykuya dalın. Yavaşça yükselen bir alarm sesiyle veya ses düzeyi giderek artan en sevdiğiniz radyo istasyonuyla sakince uyanın. Birçok tasarım ve özellik seçeneğiyle tarzınıza uygun saatli radyoyu mutlaka bulacaksınız.