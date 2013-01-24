

Kompakt ancak zengin özellikli sistemler



Tüm şarkılarınızı çalabilecek kompakt ve entegre bir stereo sistemi mi arıyorsunuz? Mikro hi-fi sistemlerden oluşan serimizle internet radyosunun keyfini çıkarabilirsiniz. DAB+ veya FM istasyonlarını dinleyin. Spotify'a bağlanın ve CD'den dinleyin. Kaynak ne olursa olsun, daha zengin ve güçlü sesin keyfini çıkarın.