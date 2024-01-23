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    HomeID uygulama logosu

    HomeID ile mutfak, oturma odası ve diğer yaşam alanlarına modern bir dokunuş katın

    Evinizi bir üst seviyeye taşımak için HomeID uygulamasını indirin.

    HomeID uygulamasını indirin, App Store
    HomeID uygulamasını indirin, Google Play
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    HomeID uygulamasını indirin

    Coffee+ uygulamasını indirin, App store
    Coffee+ uygulamasını indirin, Google Play

    Evinizde yaratıcılık ve bağlantı bir arada.  Yepyeni HomeID uygulaması.

    Enfes bir fincan kahvenin yanında duran HomeID uygulama ekranı gözüken telefon

    Bağlantılı yaşamın anahtarı

    Bağlantılı yaşamın anahtarı

    • Evinizdeki cihazlara dilediğiniz yerde bağlanın!
    • Yeni lezzetler ve nefis tarifler keşfedin!
    • Amatör ve profesyonel şeflerin bir araya geldiği zengin topluluğa katılın ve mutfak deneyiminizi geliştirmek için yeni yollar keşfedin!

    HomeID uygulamasının topluluk bölümünün gösterildiği akıllı telefona bakan kadın

    HomeID Topluluğuna Katılın

    HomeID Topluluğuna Katılın

    İster yeni favori tarifinizi keşfetmek, ister yaratıcılığınızı konuşturduğunuz yeni tarifinizi diğer lezzet tutkunlarıyla paylaşmak veya sadece ilham almak istiyor olun, tüm bunları topluluğumuzda yapabilirsiniz.

    HomeID, aşağıdakiler gibi birçok yeni özellikle geliyor:

    HomeID, aşağıdakiler gibi birçok yeni özellikle geliyor:

    HomeID uygulama logosu

    HomeID uygulamasını indirin ve uzaktan bağlantı özellikli Philips ürünlerinizin keyfini çıkarın!

    HomeID uygulamasını indirin, App Store
    HomeID uygulamasını indirin, Google Play
    HomeID QR kodu

    Daha Fazla Bilgi Edinin

    Bu güncelleme NutriU (Kitchen+) ve/veya Coffee+ uygulamasındaki kayıtlı hesabımı etkileyecek mi?

    Hayır, HomeID'ye NutriU (Kitchen+) ve Coffee+ uygulamalarında kullandığınız kullanıcı bilgileriyle giriş yapabilirsiniz.

    Kullandığım cihazların tamamını yeniden mi eklemem gerekiyor?

    Hayır, bağlı cihazlarınız da dahil profilinizdeki tüm cihazlar HomeID'ye otomatik olarak aktarılacaktır. 

    Ayarlarımı ve tercihlerimi güncellemem gerekecek mi? 

    Hayır, eski uygulamadaki hesap ayarlarınız HomeID'de yer aldığından siz istemediğiniz sürece onları güncellemeniz gerekmez.

    Tariflerime, favorilerime ve tarif defterlerime ne olacak? 

    Hepsi HomeID'de hazır ve sizi bekliyor.

    Hangi yeni cihazlar eklenecek? 

    NutriU'daki (Kitchen+) tüm cihazlarla birlikte Coffee+ uygulamasının desteklediği tüm kahve makinelerini de ekledik. Tüm bu cihazlar, bölgesel kullanılabilirliğe bağlı olarak HomeID'ye eklenebilir. Yeni ürün kategorilerinde yapacağımız güncellemeler için bizi takip etmeye devam edin. 

    Uygulamanın gizlilik politikasında herhangi bir değişiklik olacak mı? 

    Hayır, gizliliğiniz ve hesap güvenliğiniz konusundaki hassasiyetimiz aynı şekilde devam etmektedir.

    Bu değişikliğe katılmama seçeneğim var mı? 

    Hayır, tüm NutriU (Kitchen+) ve Coffee+ kullanıcıları uygulama güncellendiğinde otomatik olarak HomeID'ye aktarılacaktır. Size en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için çok çalıştık. 

    HomeID uygulaması hangi ülkelerde kullanılabilir?

    HomeID uygulaması, NutriU ve Coffee+ uygulamalarının şu anda mevcut olduğu tüm ülkelerde kullanılabilir.  

    Değişikliğin amacı ne?

    Size mümkün olan en iyi uygulama deneyimini sunmak için çıktığımız bu yolda uygulamayı her yönüyle iyileştirmek için çok çalıştık. Yapacağımız değişiklikler sadece görünümü değiştirmenin ötesinde işlevsellik, tasarım ve genel olarak kullanıcı memnuniyeti açısından büyük bir atılımı temsil ediyor.

    Neden HomeID?

    Hayatın büyük ya da küçük birçok anı evde yaşanır. Eviniz, evinizi paylaştığınız kişiler ve günlük hayatınızda nasıl yaşamayı seçtiğiniz sizi siz yapan unsurlardır. 

     

    Ev (Home) ve kimlik (ID) birbiriyle bağlantılı kavramlardır. Biz de bu nedenle yeni uygulamamızın adını bu iki İngilizce kelimeyi birleştirerek oluşturduk. 

    NutriU Topluluğunda durum nedir? 

    Yorum ekleme, paylaşma ve kendi tariflerinizi ve tarif defterlerinizi oluşturma gibi tüm topluluk özellikleri HomeID'de mevcuttur. 

    NutriU kullanıcılarının uygulamayı yeniden indirmesi mi gerekecek?

    Hayır, bu yalnızca NutriU uygulamasının HomeID uygulamasına geçtiği bir uygulama güncellemesidir. ​
    ​​

    Coffee+ uygulaması HomeID yayınlandıktan sonra da kullanılabilecek mi? 

    Şu iki adımın tamamlanmasıyla Coffee+ uygulaması kapatılacaktır: 
     

    1. HomeID uygulaması, tüm Coffee+ uygulaması kullanıcılarının erişimine açılacaktır. 

    2. Profilleriyle beraber tüm Coffee+ uygulaması kullanıcıları HomeID uygulamasına aktarılacaktır.  

    HomeID uygulamasını indirmem şart mı?

    Evet, cihazınızla ilgili yeni fikirler ve öneriler alabilmek için tüm Coffee+ kullanıcılarının HomeID uygulamasını indirmeleri gerekir. Yeni uygulamanın indirme bağlantısı Coffee+ uygulamasında da mevcut olacaktır.

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