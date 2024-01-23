Kullanıcı dostu arayüzümüzle evinizdeki Philips ürünlerinize rahatlıkla bağlanın!
Kullanıcı dostu arayüzümüzle evinizdeki Philips ürünlerinize rahatlıkla bağlanın!
Her zamankinden daha geniş video çeşitliliğiyle birçok ipucu, tarif ve evinize yönelik diğer ilham verici içerikleri keşfedin!
Her zamankinden daha geniş video çeşitliliğiyle birçok ipucu, tarif ve evinize yönelik diğer ilham verici içerikleri keşfedin!
Kullanım kılavuzu kim bilir nerede? HomeID uygulamasını ev aletlerinizi en iyi şekilde kullanmak için başvurabileceğiniz bir rehber olarak kullanabilirsiniz.
Kullanım kılavuzu kim bilir nerede? HomeID uygulamasını ev aletlerinizi en iyi şekilde kullanmak için başvurabileceğiniz bir rehber olarak kullanabilirsiniz.
Sevdiğiniz kahve çeşitlerine özel bir kategori! Birbirinden lezzetli kahve tarifleri ve barista ipuçları ile, kahve deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın.
Sevdiğiniz kahve çeşitlerine özel bir kategori! Birbirinden lezzetli kahve tarifleri ve barista ipuçları ile, kahve deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın.
Hayır, HomeID'ye NutriU (Kitchen+) ve Coffee+ uygulamalarında kullandığınız kullanıcı bilgileriyle giriş yapabilirsiniz.
Hayır, bağlı cihazlarınız da dahil profilinizdeki tüm cihazlar HomeID'ye otomatik olarak aktarılacaktır.
Hayır, eski uygulamadaki hesap ayarlarınız HomeID'de yer aldığından siz istemediğiniz sürece onları güncellemeniz gerekmez.
Hepsi HomeID'de hazır ve sizi bekliyor.
NutriU'daki (Kitchen+) tüm cihazlarla birlikte Coffee+ uygulamasının desteklediği tüm kahve makinelerini de ekledik. Tüm bu cihazlar, bölgesel kullanılabilirliğe bağlı olarak HomeID'ye eklenebilir. Yeni ürün kategorilerinde yapacağımız güncellemeler için bizi takip etmeye devam edin.
Hayır, gizliliğiniz ve hesap güvenliğiniz konusundaki hassasiyetimiz aynı şekilde devam etmektedir.
Hayır, tüm NutriU (Kitchen+) ve Coffee+ kullanıcıları uygulama güncellendiğinde otomatik olarak HomeID'ye aktarılacaktır. Size en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için çok çalıştık.
HomeID uygulaması, NutriU ve Coffee+ uygulamalarının şu anda mevcut olduğu tüm ülkelerde kullanılabilir.
Size mümkün olan en iyi uygulama deneyimini sunmak için çıktığımız bu yolda uygulamayı her yönüyle iyileştirmek için çok çalıştık. Yapacağımız değişiklikler sadece görünümü değiştirmenin ötesinde işlevsellik, tasarım ve genel olarak kullanıcı memnuniyeti açısından büyük bir atılımı temsil ediyor.
Hayatın büyük ya da küçük birçok anı evde yaşanır. Eviniz, evinizi paylaştığınız kişiler ve günlük hayatınızda nasıl yaşamayı seçtiğiniz sizi siz yapan unsurlardır. Ev (Home) ve kimlik (ID) birbiriyle bağlantılı kavramlardır. Biz de bu nedenle yeni uygulamamızın adını bu iki İngilizce kelimeyi birleştirerek oluşturduk.
Hayatın büyük ya da küçük birçok anı evde yaşanır. Eviniz, evinizi paylaştığınız kişiler ve günlük hayatınızda nasıl yaşamayı seçtiğiniz sizi siz yapan unsurlardır.
Ev (Home) ve kimlik (ID) birbiriyle bağlantılı kavramlardır. Biz de bu nedenle yeni uygulamamızın adını bu iki İngilizce kelimeyi birleştirerek oluşturduk.
Yorum ekleme, paylaşma ve kendi tariflerinizi ve tarif defterlerinizi oluşturma gibi tüm topluluk özellikleri HomeID'de mevcuttur.
Hayır, bu yalnızca NutriU uygulamasının HomeID uygulamasına geçtiği bir uygulama güncellemesidir.
Şu iki adımın tamamlanmasıyla Coffee+ uygulaması kapatılacaktır: 1. HomeID uygulaması, tüm Coffee+ uygulaması kullanıcılarının erişimine açılacaktır. 2. Profilleriyle beraber tüm Coffee+ uygulaması kullanıcıları HomeID uygulamasına aktarılacaktır.
Şu iki adımın tamamlanmasıyla Coffee+ uygulaması kapatılacaktır:
1. HomeID uygulaması, tüm Coffee+ uygulaması kullanıcılarının erişimine açılacaktır.
2. Profilleriyle beraber tüm Coffee+ uygulaması kullanıcıları HomeID uygulamasına aktarılacaktır.
Evet, cihazınızla ilgili yeni fikirler ve öneriler alabilmek için tüm Coffee+ kullanıcılarının HomeID uygulamasını indirmeleri gerekir. Yeni uygulamanın indirme bağlantısı Coffee+ uygulamasında da mevcut olacaktır.
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