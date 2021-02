Kombinasyon (Klavye + Fare)

Minimalist. Ergonomik. Her kullanıma uygun.



Ergonomik ve rahat bir yapıya öncelik veren minimalist tasarım, her ihtiyaca yanıt verir. Kablolu veya kablosuz kombinasyonlar arasında seçim yapmalısınız. Her zaman olduğu gibi bu konuda da kalite ve muhteşem bir kullanıcı deneyimi sunuyoruz.