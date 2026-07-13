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Philips Ambilight TV'nin bulunduğu bir oturma odası

Ambilight TV

TV'ler arasındaki efsane.

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Sınıfının en iyisi

İnanılmaz gerçekçilik. Muhteşem tasarım.

OLED 810 4K Ambilight TV
OLED 810 4K Ambilight TV
Bu sofistike OLED Ambilight TV, güzelliğin gözlerinizin önüne serilmesini sağlar.
The Xtra 910 4K QD MiniLED Ambilight TV

The Xtra 910 4K QD MiniLED Ambilight TV

Heyecan dolu her an için

The One 9000 4K QLED Ambilight TV

The One 9000 4K QLED Ambilight TV

The One'ı izleyin

Philips Ambilight TV'nin bulunduğu bir oturma odası

Philips'in benzersiz yeniliği

Ambilight TV nedir?

Ambilight TV, onu hiç deneyimlememiş birine arkasında ışıklar olan bir TV gibi görünebilir. Ancak onu deneyenler daha iyi bilir: Ambilight TV'nin hızlı tepki veren ışıkları salonu bir ormana ve kanepeleri uzay mekiklerine dönüştürebilir. Bir kez deneyin ve TV deneyimini sonsuza dek değiştirin.

Ambilight TV hakkında daha fazla

Yapay Zeka, gerçek fark

Artık ayarlarla uğraşmanıza gerek yok. Ambilight TV'nizin içindeki P5 AI, izlediğiniz ya da oynadığınız her şey için görüntü, oyun ve Ambilight'ı optimize eder ve odanızdaki koşullara göre ayarlamalar yapar; böylece her sahne her zaman efsanevi hissettirir.

Yapay zeka özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin
Yapay Zeka, gerçek fark
Philips TV bulunan oturma odası

En yüksek görüntü kalitesi

En yeni 4K Quantum Dot, QD MiniLED ve OLED panellerden sinematik Dolby Vision'a ve P5 ve P5 AI çiplerinin işleme hünerlerine kadar her şey pikselleri mümkün olan en net şekilde göstermek ve gerçekçi görüntü sunmak için tasarlandı.

İlk andan itibaren mükemmel ses

Dolby Atmos surround ses gibi özellikler ve İngiliz ses efsanesi Bowers & Wilkins ile yapılan ortaklıklar sayesinde Ambilight TV'ler, ilk andan itibaren net, odayı dolduran ve güçlü ses verecek şekilde tasarlanmıştır.

İlk andan itibaren mükemmel ses
  • Philips Ambilight TV'nin bulunduğu bir oturma odası

    Smart TV

    Son Derece Akıllı

    Akış hizmetleri genelinde içerikleri hızla bulun. Evinizdeki akıllı cihazları eşleştirin ve sesli komutla her şeyi kontrol edin.

Ambilight TV ne için kullanılır?

  • Filmin içindeymiş gibi hissedin

    "Oturma odamda bir orman mı var, yoksa oturma odam bir ormanda mı?" Ambilight TV'niz kurulduktan sonra kendinizi bu ve benzer soruları sorarken bulursanız endişelenmeyin.

  • Sporu yakından deneyimleyin

    Evet, çim sahaların kokusunu alamayabilirsiniz fakat Ambilight TV ile kendinizi maçın aksiyonuna öyle yakın hissedersiniz ki bu hiç de imkansız görünmez.

  • Kendinizi oyuna kaptırın

    İster neon pistlerde yarışıyor ister vampirleri avlıyor veya insanlığı kurtarmak için gizemli bir maceraya atıyor olun, Ambilight TV ile her şey daha yoğun ve daha efsanevi hissettirir.

Akıllı cihazınızla televizyonunuzu kontrol edin

Philips Smart TV App

Philips Smart TV uygulaması, akıllı telefonunuzu veya tabletinizi akıllı bir uzaktan kumandaya dönüştürür; böylece kanallar arasında geçiş yapabilir, sesi ayarlayabilir, uygulamalar arasında gezinebilir ve Ambilight ayarlarınızı kolayca ince ayar yapabilirsiniz.

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Philips Smart TV App
Philips Ambilight TV'nin bulunduğu bir oturma odası

Philips soundbar'lar

Sinema sesine hazır mısınız?

İçinizi titreten patlamaları tercih ediyor veya ekstra netlikle diyaloglar istiyorsanız Ambilight TV'nizle mükemmel ses, görüntü ve çalışma uyumuna sahip olacak şekilde tasarlanmış bir soundbar eklemeye ne dersiniz?

Soundbar'larımızla tanışın

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