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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Philips'in benzersiz yeniliği
Ambilight TV nedir?
Ambilight TV, onu hiç deneyimlememiş birine arkasında ışıklar olan bir TV gibi görünebilir. Ancak onu deneyenler daha iyi bilir: Ambilight TV'nin hızlı tepki veren ışıkları salonu bir ormana ve kanepeleri uzay mekiklerine dönüştürebilir. Bir kez deneyin ve TV deneyimini sonsuza dek değiştirin.
Artık ayarlarla uğraşmanıza gerek yok. Ambilight TV'nizin içindeki P5 AI, izlediğiniz ya da oynadığınız her şey için görüntü, oyun ve Ambilight'ı optimize eder ve odanızdaki koşullara göre ayarlamalar yapar; böylece her sahne her zaman efsanevi hissettirir.
En yeni 4K Quantum Dot, QD MiniLED ve OLED panellerden sinematik Dolby Vision'a ve P5 ve P5 AI çiplerinin işleme hünerlerine kadar her şey pikselleri mümkün olan en net şekilde göstermek ve gerçekçi görüntü sunmak için tasarlandı.
Dolby Atmos surround ses gibi özellikler ve İngiliz ses efsanesi Bowers & Wilkins ile yapılan ortaklıklar sayesinde Ambilight TV'ler, ilk andan itibaren net, odayı dolduran ve güçlü ses verecek şekilde tasarlanmıştır.
Smart TV
Akış hizmetleri genelinde içerikleri hızla bulun. Evinizdeki akıllı cihazları eşleştirin ve sesli komutla her şeyi kontrol edin.
"Oturma odamda bir orman mı var, yoksa oturma odam bir ormanda mı?" Ambilight TV'niz kurulduktan sonra kendinizi bu ve benzer soruları sorarken bulursanız endişelenmeyin.
Evet, çim sahaların kokusunu alamayabilirsiniz fakat Ambilight TV ile kendinizi maçın aksiyonuna öyle yakın hissedersiniz ki bu hiç de imkansız görünmez.
İster neon pistlerde yarışıyor ister vampirleri avlıyor veya insanlığı kurtarmak için gizemli bir maceraya atıyor olun, Ambilight TV ile her şey daha yoğun ve daha efsanevi hissettirir.
Akıllı cihazınızla televizyonunuzu kontrol edin
Philips Smart TV uygulaması, akıllı telefonunuzu veya tabletinizi akıllı bir uzaktan kumandaya dönüştürür; böylece kanallar arasında geçiş yapabilir, sesi ayarlayabilir, uygulamalar arasında gezinebilir ve Ambilight ayarlarınızı kolayca ince ayar yapabilirsiniz.
İçinizi titreten patlamaları tercih ediyor veya ekstra netlikle diyaloglar istiyorsanız Ambilight TV'nizle mükemmel ses, görüntü ve çalışma uyumuna sahip olacak şekilde tasarlanmış bir soundbar eklemeye ne dersiniz?
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