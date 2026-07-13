Philips'in benzersiz yeniliği

Ambilight TV nedir?

Ambilight TV, onu hiç deneyimlememiş birine arkasında ışıklar olan bir TV gibi görünebilir. Ancak onu deneyenler daha iyi bilir: Ambilight TV'nin hızlı tepki veren ışıkları salonu bir ormana ve kanepeleri uzay mekiklerine dönüştürebilir. Bir kez deneyin ve TV deneyimini sonsuza dek değiştirin.