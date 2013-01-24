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    Philips TV

    Philips TV

    Fark yaratan gerçeklik  

    Serimizi keşfedin
      Philips OLED+ TV
      OLED+

      İnanılmaz görüntü kalitesi. Bowers & Wilkins ses.  

      Şimdi keşfedin
      Philips OLED TV

      OLED

      Son derece gerçekçi  

      OLED'i keşfedin
      Philips Performans Serisi TV

      Performans Serisi

      The One evinize yakışan

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      Philips Ambilight TV

      Ambilight  

      Heyecanı özgür bırakın

      Ambilight'ı keşfedin
      Philips Smart TV

      Smart TV'ler  

      İçeriğin kontrolü sizde

      Android TV hakkında dahası
      Philips Soundbarlar

      Soundbar'lar

      Heyecan dolu her an için

      Daha fazlasını keşfedin
      Ödül kazanan en iyi Philips TVler

      Ödüller  

      Kendini kanıtlamış, birinci sınıf performans.  

      Kazananlara göz atın

      Yardım, destek ve güncellemeler

      TV'nizi kaydettirin

       

      Yeni TV'nizi kaydetmek için ücretsiz "My Philips" hesabınızı oluşturun. TV'nizi kaydettikten sonra yeni güncellemeler çıktığında size haber vereceğiz.

      My Philips'te oturum açın

      Yazılım ve sürücü güncellemeleri

       

      Philips TV'nizin performansını en üst düzeyde tutun. Yeni bir yazılım güncellemesi varsa burada bulabilirsiniz. Sürücülerinizi kaybettiyseniz onları da burada ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

      Güncellemeleri bulun

      TV Sorun Giderme

       

      Her türlü teknik sorunu ve ayarı çözmenin en hızlı yolu, Philips TV sorun giderme rehberine bakmaktır. TV'nizi en kısa sürede eski haline getirmek için buradaki faydalı ipuçlarını ve püf noktalarını kullanın.

      Sorun giderme kılavuzu

      Bize ulaşın

       

      Size yardımcı olmaya hazırız. İster Philips TV'nizi satın alırken tavsiye ister TV'nizi kurarken destek almak isteyin, bize telefon, e-posta veya çevrimiçi sohbetle ulaşabilirsiniz.

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      Philips TV

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      Destek

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      Yazılım ve sürücü güncellemeleri
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