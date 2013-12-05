2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF686/61
Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Anneler, Classic biberonumuza 30 yıldır güveniyor ve biberonumuz birçok annenin tercihi olmaya devam ediyor. Keyifli ve kolay besleme deneyimi için tasarlanmış bu ürünün kolik oluşumunu ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.*
1 Biberon
330 ml/11 oz
Akış ayarlı emzik
3 ay+
Emzikteki benzersiz valf sistemi, bebeğinizin beslenme ritmine uyum sağlar. Süt sadece bebeğinizin belirlediği hızda akar ve böylelikle aşırı yemeyi, kusmayı, mide ve bağırsak gazlarını en aza indirir
Bebeğinizin sağlığı ve mutluluğu için uyku ve beslenme çok önemlidir. Bebek biberonlarının tasarımının "bebek davranışlarını" etkileyip etkilemediğini belirlemek için bir klinik deney gerçekleştirildi. Philips Avent Classic bebek biberonunun karşılaştırılan biberona kıyasla huzursuzluğu günde yaklaşık 28 dakika azalttığı görülmüştür (46 dakika - 74 dakika, p=0,05) Bu durum, özellikle geceleri geçerlidir.**
Benzersiz bir şekle sahip olan bu biberon bebeğinizin küçük elleri için bile maksimum konfor sağlayacak şekilde kolayca tutulabilir ve kavranabilir.
1.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
didemmine
05/12/2013
Türkiye
KARARMA
ŞİŞESİ 1-2 KULLANIMDAN SONRA KARARMA YAPIYOR VE BİBERON UCU NE KADAR TEMİZLENİRSE TEMİZLENSİN PİSMİŞ GİBİ DURUYOR.
Bu değerlendirme SCF686/61 Classic baby bottle için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF686/61 Classic baby bottle için yapılmıştır
nkkc
16/12/2013
Türkiye
kesinlikle almayın
dünya kadar para verip aldığımız yenidoğan setten dolayı hala çok pişmanım. sterilizatörde adaptör halkası eridiği zaman aniden biberonsuz kalakalırsınız ve biberou çöpe atmak zorunda olursunuz. çünkü adaptör halkası olmadan çok akıtıyorlar. berbat bir müşteri hizmetleri var. çocuğum 9 aylık oldu hala yenilerini veremediler. mağdur olan benim ama (bu soğukta bebeğimle ya da bırakıp) bir biberon için dünya kadar yolu gidip almamı istediler. sözde en iyi biberon. size tavsiyem N.. markadan vazgeçmeyin
Bu değerlendirme SCF686/61 Classic baby bottle için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF686/61 Classic baby bottle için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA
Philips Avent biberonla beslenen 2 haftalık bebeklerde, sıradan biberonla beslenen bebeklerden daha az kolik oluşumu görüldü. Philips Avent biberonla beslenen 2 haftalık bebeklerde, başka bir lider marka biberonuyla beslenen bebeklere göre huzursuzluk düzeyinin daha az olduğu görüldü.