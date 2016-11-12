2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Anneler, Classic biberonumuza 30 yıldır güveniyor ve biberonumuz birçok annenin tercihi olmaya devam ediyor. Keyifli ve kolay besleme deneyimi için tasarlanmış bu ürünün kolik oluşumunu ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.*
1 Biberon
260 ml/9 oz
Yavaş akış emziği
1 ay+
Emzikteki benzersiz valf sistemi, bebeğinizin beslenme ritmine uyum sağlar. Süt sadece bebeğinizin belirlediği hızda akar ve böylelikle aşırı yemeyi, kusmayı, mide ve bağırsak gazlarını en aza indirir
Bebeğinizin sağlığı ve mutluluğu için uyku ve beslenme çok önemlidir. Bebek biberonlarının tasarımının "bebek davranışlarını" etkileyip etkilemediğini belirlemek için bir klinik deney gerçekleştirildi. Philips Avent Classic bebek biberonunun karşılaştırılan biberona kıyasla huzursuzluğu günde yaklaşık 28 dakika azalttığı görülmüştür (46 dakika - 74 dakika, p=0,05) Bu durum, özellikle geceleri geçerlidir.**
Benzersiz bir şekle sahip olan bu biberon bebeğinizin küçük elleri için bile maksimum konfor sağlayacak şekilde kolayca tutulabilir ve kavranabilir.
4.6
5 üzerinden
5
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
enesnisa
12/11/2016
Türkiye
güzel
diğer ürünler gibi asla koku, mantar ve leke yapmadı. güvenle kullandık.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF683/62 Classic baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF683/62 Classic baby bottle için yapılmıştır
Saliha46
28/10/2016
Türkiye
Süper ürün
Harika cok beğenerek kullanıyorum. Bebeğim için en iyisi avent philips
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF683/62 Classic baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF683/62 Classic baby bottle için yapılmıştır
elifiso
18/06/2014
Türkiye
aventin urunlerini tavsiye ederim
OGlumun doğumundan itibaren aventin ürünlerini kullaniyorum kolik sorunu gaz sancisi gibi olumsuz durumlari en aza indirdiğine inanıyorum.Kaliteyi arayan ve bebeğini düşünen her anneye tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF683/62 Classic baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF683/62 Classic baby bottle için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA
Klinik bir çalışma, Avent biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerin rakip marka bir biberonla beslenen bebeklere kıyasla, özellikle geceleri, daha az kolik sorunu yaşadığını göstermiştir.