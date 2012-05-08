2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF563/61
Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Güvenilir Classic serimiz, daha keyifli besleme deneyimi sağlamak için geliştirilmiştir. Klinik olarak kanıtlanmış antikolik sistemi artık emzikle entegre haldedir. Böylece biberonu temizlemek ve parçalarını birleştirmek çok daha kolaylaşmıştır.
1 Biberon
260 ml/9 oz
Yavaş akış emziği
1 ay+
Diğer biberonların tersine, klinik olarak kanıtlanmış antikolik sistem, şimdi, biberonu doğru olarak birleştirmeyi kolaylaştıracak şekilde emziğe entegre edildi. Emzik üzerindeki benzersiz valf, bebeğiniz beslenirken havanın bebeğinizin midesi yerine biberona girmesini sağlamak için açılır.
Bebeğinizin sağlığı ve mutluluğu için uyku ve beslenme çok önemlidir. Bebek biberonlarının tasarımının "bebek davranışlarını" etkileyip etkilemediğini belirlemek için bir klinik deney gerçekleştirildi. Philips Avent Classic bebek biberonunun karşılaştırılan biberona kıyasla huzursuzluğu günde yaklaşık 28 dakika azalttığı görülmüştür (46 dakika - 74 dakika, p=0,05) Bu durum, özellikle geceleri geçerlidir.*
Yeni Classic+ biberon, gerçekten keyifli bir beslenme deneyimi için besleme sırasında sızıntıyı önleyecek şekilde tasarlanmıştır.
SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun
Parçalar veya aksesuarlara gidin
4.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
MARTI
08/05/2012
Türkiye
teşekkürler avent
9 aylık ikiz bebek sahibi anneyim, kızlarım doğdukları günden itibaren avent biberonla mama içmekteler, avent biberon sayesinde gaz sancımız minimum seviyeye düştü, ne kadar teşekkür etsem azdır.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF684/27 Classic baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF684/27 Classic baby bottle için yapılmıştır
Canonind
08/05/2012
Türkiye
Avent ürünleri
Philips Avent ürün grubu bebeğimizin doğduğu günden beri tek tercihimiz oldu, kalitesiyle bizi hayal kırıklığına uğratmadı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF663/17 Classic PES baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF663/17 Classic PES baby bottle için yapılmıştır
ayla76
21/07/2013
Türkiye
kullanımı kolay
4 adet aldım. temizliği kolay tasarım güzel fakat bebeğimin gaz probleminde pek azalma yok.
Bu değerlendirme SCF684/27 Classic baby bottle için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF684/27 Classic baby bottle için yapılmıştır
Philips Avent biberonla beslenen 2 haftalık bebeklerde, sıradan biberonla beslenen bebeklerden daha az kolik oluşumu görüldü. Philips Avent biberonla beslenen 2 haftalık bebeklerde, başka bir lider marka biberonuyla beslenen bebeklere göre huzursuzluk düzeyinin daha az olduğu görüldü.