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Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Güvenilir Classic serimiz, daha keyifli besleme deneyimi sağlamak için geliştirilmiştir. Klinik olarak kanıtlanmış antikolik sistemi artık emzikle entegre haldedir. Böylece biberonu temizlemek ve parçalarını birleştirmek çok daha kolaylaşmıştır. Tüm faydaları görün
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Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Güvenilir Classic serimiz, daha keyifli besleme deneyimi sağlamak için geliştirilmiştir. Klinik olarak kanıtlanmış antikolik sistemi artık emzikle entegre haldedir. Böylece biberonu temizlemek ve parçalarını birleştirmek çok daha kolaylaşmıştır. Tüm faydaları görün
Diğer biberonların tersine, klinik olarak kanıtlanmış antikolik sistem, şimdi, biberonu doğru olarak birleştirmeyi kolaylaştıracak şekilde emziğe entegre edildi. Emzik üzerindeki benzersiz valf, bebeğiniz beslenirken havanın bebeğinizin midesi yerine biberona girmesini sağlamak için açılır.
Bebeğinizin sağlığı ve mutluluğu için uyku ve beslenme çok önemlidir. Bebek biberonlarının tasarımının "bebek davranışlarını" etkileyip etkilemediğini belirlemek için bir klinik deney gerçekleştirildi. Philips Avent Classic bebek biberonunun karşılaştırılan biberona kıyasla huzursuzluğu günde yaklaşık 28 dakika azalttığı görülmüştür (46 dakika - 74 dakika, p=0,05) Bu durum, özellikle geceleri geçerlidir.*
Yeni Classic+ biberon, gerçekten keyifli bir beslenme deneyimi için besleme sırasında sızıntıyı önleyecek şekilde tasarlanmıştır.
Yalnızca 4 parçadan oluşan, geniş boyunlu ve köşeleri yuvarlatılmış biberonumuzu hızlıca ve tamamen temizlemek kolaydır. Biberonunuzun çok kısa sürede tamamen temizleneceği konusunda içiniz rahat olsun.
Yeni Classic+ biberonda, hızlı ve basit birleştirme için yalnızca 4 parça bulunur.
Benzersiz bir şekle sahip olan bu biberon bebeğinizin küçük elleri için bile maksimum konfor sağlayacak şekilde kolayca tutulabilir ve kavranabilir.
Philips Avent Classic+ biberon, Philips Avent serisinde yer alan ürünlerin çoğuyla uyumludur. Classic+ biberonu yalnızca Classic+ emziklerle kullanmanızı öneriyoruz.
Philips Avent Classic+ serisi, bebeğinizin büyümesine ayak uyduracak farklı emzik akış hızları sunar. Yaş göstergelerinin, bebeklerin farklı hızlarda büyümesi nedeniyle yaklaşık değerler sunduğunu unutmayın. Tüm emzikler ikili paketlerde sunulur: Yenidoğan, Yavaş, Orta, Hızlı ve Değişken Akışlı.
AB yönergesine (2011/8/EU) uygun Philips Avent Classic+ biberon, BPA içermeyen malzemeden (polipropilen) üretilmiştir.
Biberon
Tasarım
Gelişim aşamaları
Kullanım kolaylığı
Fonksiyonlar
Malzeme
Paket içeriği
SCF632/27
SCF145/06
SCF135/06
SCF634/27
SCF633/27