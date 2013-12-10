2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Gelişmiş Classic
330 ml/11 oz
Bebeğinizin sağlığı ve mutluluğu için uyku ve beslenme çok önemlidir. Bebek biberonlarının tasarımının "bebek davranışlarını" etkileyip etkilemediğini belirlemek için bir klinik deney gerçekleştirildi. Philips Avent Classic bebek biberonunun karşılaştırılan biberona kıyasla huzursuzluğu günde yaklaşık 28 dakika azalttığı görülmüştür (46 dakika - 74 dakika, p=0,05) Bu durum, özellikle geceleri geçerlidir.**
Bebeğiniz beslenirken, Avent Emzikteki benzersiz valf sistemi, havanın bebeğinizin midesi yerine biberona girmesini sağlar. Bebeğiniz, doğal emzirmede olduğu gibi süt akışını kontrol eder.
Beş farklı emzik akış hızı bulunmaktadır.
5.0
5 üzerinden
5
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
pacika2030
10/12/2013
Türkiye
Kalite ve güven
Ürünün kalitesi ve kullanıma uygunluğu üzerine hiçbir marka tanımam. Rakibi bile olmadığını düşünüyorum. Dezenfekte ettiğinizde plastiğindeki kalite kesinlikle bozulmuyor bebeğim için güvenle kullandım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF666/17 Classic PES baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF666/17 Classic PES baby bottle için yapılmıştır
zeyneps59
09/12/2013
Türkiye
philips avent biberon
beslenme açısından çok sağlıklı ve iyi bir marka kesinlikle tavsiye ederim...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF666/17 Classic PES baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF666/17 Classic PES baby bottle için yapılmıştır
tülay
09/12/2013
Türkiye
ürün degerlendirme
ben 2 kızımada Philips AVENT ürünlerini kullandım küçük kızıma hala kullanmaktayım asla degiştirmeyecegim bir marka emziğinden tutunda Süt Pompasına kadar herseyim avent herkese özellikle marketlerde alışveriş yaparken gördüğüm annelere ve adaylara mutlaka öneriyorum çok memnun kalacaklarını özellikle belirtiyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF666/17 Classic PES baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF666/17 Classic PES baby bottle için yapılmıştır
İki haftalık bebeklerle yapılan klinik bir çalışma, başka biberonlarla beslenen bebeklere göre huzursuzluk düzeyinin daha az olduğunu göstermiştir. (Bu çalışma Londra'da bulunan Çocuk Sağlığı Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiştir. 2008.)
Klinik bir çalışma, Avent biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerin rakip marka bir biberonla beslenen bebeklere kıyasla, özellikle geceleri, daha az kolik sorunu yaşadığını göstermiştir.