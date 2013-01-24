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    Philips Avent

    Classic+ biberon

    SCF563/62
    Avent
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    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır* Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır* Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
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      Philips Avent Classic+ biberon

      SCF563/62
      Bu ürün için destek alın

      Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

      Güvenilir Classic serimiz, daha keyifli besleme deneyimi sağlamak için geliştirilmiştir. Klinik olarak kanıtlanmış antikolik sistemi artık emzikle entegre haldedir. Böylece biberonu temizlemek ve parçalarını birleştirmek çok daha kolaylaşmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 79,90 TL
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      Philips Avent Classic+ biberon

      Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

      Güvenilir Classic serimiz, daha keyifli besleme deneyimi sağlamak için geliştirilmiştir. Klinik olarak kanıtlanmış antikolik sistemi artık emzikle entegre haldedir. Böylece biberonu temizlemek ve parçalarını birleştirmek çok daha kolaylaşmıştır. Tüm faydaları görün

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        Classic+ biberon

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

        Mükemmel hijyen için kolay temizlenir

        • 2 Biberon
        • 260 ml/9 oz
        • Yavaş akış emziği
        • 1 ay+
        Koliği azalttığı kanıtlanmış antikolik sistem*

        Koliği azalttığı kanıtlanmış antikolik sistem*

        Diğer biberonların tersine, klinik olarak kanıtlanmış antikolik sistem, şimdi, biberonu doğru olarak birleştirmeyi kolaylaştıracak şekilde emziğe entegre edildi. Emzik üzerindeki benzersiz valf, bebeğiniz beslenirken havanın bebeğinizin midesi yerine biberona girmesini sağlamak için açılır.

        Özellikle geceleri, huzursuzluğun azaltılmasına katkıda bulunur

        Özellikle geceleri, huzursuzluğun azaltılmasına katkıda bulunur

        Bebeğinizin sağlığı ve mutluluğu için uyku ve beslenme çok önemlidir. Bebek biberonlarının tasarımının "bebek davranışlarını" etkileyip etkilemediğini belirlemek için bir klinik deney gerçekleştirildi. Philips Avent Classic bebek biberonunun karşılaştırılan biberona kıyasla huzursuzluğu günde yaklaşık 28 dakika azalttığı görülmüştür (46 dakika - 74 dakika, p=0,05) Bu durum, özellikle geceleri geçerlidir.*

        Keyifli bir beslenme için sızdırmazlık özelliği

        Keyifli bir beslenme için sızdırmazlık özelliği

        Yeni Classic+ biberon, gerçekten keyifli bir beslenme deneyimi için besleme sırasında sızıntıyı önleyecek şekilde tasarlanmıştır.

        Kolay temizleme için geniş boyunludur ve yalnızca birkaç parçadan oluşur

        Kolay temizleme için geniş boyunludur ve yalnızca birkaç parçadan oluşur

        Yalnızca 4 parçadan oluşan, geniş boyunlu ve köşeleri yuvarlatılmış biberonumuzu hızlıca ve tamamen temizlemek kolaydır. Biberonunuzun çok kısa sürede tamamen temizleneceği konusunda içiniz rahat olsun.

        Hızlı ve basit birleştirme için az sayıda parça

        Hızlı ve basit birleştirme için az sayıda parça

        Yeni Classic+ biberonda, hızlı ve basit birleştirme için yalnızca 4 parça bulunur.

        Kolay tutuş için ergonomik şekil

        Kolay tutuş için ergonomik şekil

        Benzersiz bir şekle sahip olan bu biberon bebeğinizin küçük elleri için bile maksimum konfor sağlayacak şekilde kolayca tutulabilir ve kavranabilir.

        Philips Avent serisi ile uyumludur

        Philips Avent serisi ile uyumludur

        Philips Avent Classic+ biberon, Philips Avent serisinde yer alan ürünlerin çoğuyla uyumludur. Classic+ biberonu yalnızca Classic+ emziklerle kullanmanızı öneriyoruz.

        Farklı emzik akış hızları kullanılabilir

        Farklı emzik akış hızları kullanılabilir

        Philips Avent Classic+ serisi, bebeğinizin büyümesine ayak uyduracak farklı emzik akış hızları sunar. Yaş göstergelerinin, bebeklerin farklı hızlarda büyümesi nedeniyle yaklaşık değerler sunduğunu unutmayın. Tüm emzikler ikili paketlerde sunulur: Yenidoğan, Yavaş, Orta, Hızlı ve Değişken Akışlı.

        BPA içermez

        AB yönergesine (2011/8/EU) uygun Philips Avent Classic+ biberon, BPA içermeyen malzemeden (polipropilen) üretilmiştir.

        Teknik Özellikler

        • Biberon

          Kapasite
          260 ml/9 oz
          Malzeme
          BPA içermez*

        • Tasarım

          Biberon tasarımı
          • Ergonomik tasarım
          • Geniş ağızlı

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0-12 ay

        • Kullanım kolaylığı

          Kullanım kolaylığı
          • Bulaşık makinesi ve mikrodalgaya uygun
          • Birleştirmesi kolay
          • Temizlemesi kolaydır
          • Tutması kolay

        • Fonksiyonlar

          Emzik
          • Beslenme ritmini daha esnek hale getirir
          • Kolay kavrama
          • Kanıtlanmış Antikolik sistem
          Klinik olarak kanıtlanmış
          klinik olarak kanıtlanmış antikolik sistem
          Kullanım kolaylığı
          • temizlenmesi ve birleştirilmesi kolaydır
          • sızdırmaz

        • Malzeme

          Biberon
          • Polipropilen
          • BPA içermez*
          Emzik
          • BPA içermez*
          • Silikon

        • Paket içeriği

          Biberon
          2  adet

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              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              • Philips Avent biberonla beslenen 2 haftalık bebeklerde, sıradan biberonla beslenen bebeklerden daha az kolik oluşumu görüldü. Philips Avent biberonla beslenen 2 haftalık bebeklerde, başka bir lider marka biberonuyla beslenen bebeklere göre huzursuzluk düzeyinin daha az olduğu görüldü.
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