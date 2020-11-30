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    Vücudunu sergilemek için bahane çok

     

    Vücudunu sergilemek için bahane çok 

    BG3015/15

    Geniş bölgeler için

    BG3015/15

    Geniş bölgeler için

    BG3010/15

    Geniş bölgeler için

    BG3010/15

    Geniş bölgeler için
    BG105/11

    Küçük bölgeler için

    BG105/11

    Küçük bölgeler için

    Hassas bölgelerde bile koruma

    Hassas bölgelerde bile koruma

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    Intelligent Head Recognition
    Cilt dostu tıraş başlığı
    Dual motion technology
    3 çıkarılabilir tarak, 3, 5, 7 mm
    1 full charge, 2 weeks of use
    50 dk. kablosuz kullanım/1 saat şarj
    3000 serisi, tüyleri cilt konforundan ödün vermeden kesmek için tasarlanmıştır. Cilt dostu tıraş başlığı ile tıraş olabilir veya 3, 5 veya 7 mm taraklardan birini kullanarak düzeltme yapabilirsiniz.
    Philips Online Mağaza fiyatı
    Önerilen perakende satış fiyatı: 304,99 TL
    BG3015 product
    3000 serisi, tüyleri cilt konforundan ödün vermeden kesmek için tasarlanmıştır. Cilt dostu tıraş başlığı ile tıraş olabilir veya 3, 5 veya 7 mm taraklardan birini kullanarak düzeltme yapabilirsiniz.  
    Philips Online Mağaza fiyatı
    Önerilen perakende satış fiyatı: 304,99 TL
    Tüm vücut için tıraş

    Vücudunuzdaki tüm bölgeleri güvenle tıraş edin veya düzeltin


    Tüm vücut için tıraş

    Koltuk altı, göğüs ve karın bölgesi, omuzlar, kasık bölgesi ve bacaklarda güvenli ve rahat kullanım için tasarlanmıştır. Cilt dostu tıraş başlığı ile birden fazla araç kullanmadan veya keskin kenarları cildinize temas ettirmeden farklı uzunluktaki kılları yakalayıp kesebilirsiniz.
    Cilt dostu tıraş başlığı

    Cilt rahatlığı için yuvarlak uçlar ve hipoalerjenik folyo


    Cilt dostu tıraş başlığı

    Tıraş başlığı, patentli yuvarlatılmış uçlara ve tıraş sırasında cildinizi korumak için hipoalerjenik folyoya sahiptir. Çift yönlü düzelticiler uzun tüyleri keserken, folyo başlık ise daha yakın bir tıraş sağlar.
    Doğal düzeltme için 3 tarak içerir (3, 5, 7 mm)

    En fazla 3 sabit uzunluk ayarı


    Doğal düzeltme için 3 tarak içerir (3, 5, 7 mm)

    Farklı uzunluktaki vücut kılları için 3 tarak dahildir. Kılları 3 mm, 5 mm veya 7 mm sabit uzunluk ayarlarında düzeltmek için tarakları tıraş sistemine takın. Daha yakın bir sonuç için tıraş sistemini taraklar olmadan kullanabilirsiniz. Daha kalın tüyler için sabit taraklarla ön düzeltme yapılması önerilir.

    Vücut bakım setimizi keşfedin

    Vücut bakım setimizi keşfedin

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    Kutuda neler var?

      • Birlikte verilen aksesuarlar:
         
        • 3, 5, 7mm’lik 3 farklı düzeltme tarağı

      BG3015 vücut bakım seti ile diğer harika vücut bakım setlerimizi karşılaştırın

      Vücut Bakım 3000 Serisi

      Pürüzsüz vücut tıraşı

      Vücut Bakım 3000 Serisi

      Philips Online Mağaza fiyatı
      304,99 TL*
      BG3015/15
      Özellikleri karşılaştır
      Vücut Bakım 3000 Serisi

      Düzeltme ve Tıraş

      Vücut Bakım 3000 Serisi

      Philips Online Mağaza fiyatı
      249,99 TL*
      BG3010/15
      Özellikleri karşılaştır
      Vücut Bakım 1000 Serisi

      Düzeltme ve Tıraş

      Vücut Bakım 1000 Serisi

      Philips Online Mağaza fiyatı
      129,99 TL*
      BG105/11
      Özellikleri karşılaştır

      Önerilen Kullanım Alanları
      • Göğüs, karın, sırt, omuz ve bacaklar gibi geniş bölgeler
      • Göğüs, karın, sırt, omuz ve bacaklar gibi geniş bölgeler
      • Hassas bölgeler ve koltuk altı gibi dar bölgeler

      Kesme sistemi
      • Cilt koruma ve cilt rahatlığı sistemi
      • Cilt koruma ve cilt rahatlığı sistemi
      • Cilt koruma sistemi

      Kullanım kolaylığı
      • Duşta %100 güvenli
      • Pil göstergesi
      • Duşta %100 güvenli
      • Pil göstergesi
      • Duşta %100 güvenli

      Pil
      • 50 dakika kullanım/1 saat şarj
      • NiMH
      • 50 dakika kullanım/8 saat şarj
      • NiMH
      • AA pil, 2 aya kadar kullanım *Tüy tipine ve kullanım sıklığına bağlı

      Birlikte verilen aksesuarlar
      • 3, 5, 7 mm'lik taraklar
      • 3 mm'lik tarak
      • 3 mm'lik düzeltme tarağı
      • AA pil
      * Önerilen perakende satış fiyatı

      Başka bir vücut bakım seti mi arıyorsunuz?

      7000 Serisi
      7000 Serisi
      3000 Serisi
      3000 Serisi
      1000 Serisi
      1000 Serisi
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       OneBlade

       Tarz

       Saç

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