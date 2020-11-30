Son gün 30 Kasım 2020
Birlikte verilen aksesuarlar:
- 3, 5, 7mm’lik 3 farklı düzeltme tarağı
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Pürüzsüz vücut tıraşı
Vücut Bakım 3000 Serisi
Philips Online Mağaza fiyatı304,99 TL*
BG3015/15
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Düzeltme ve Tıraş
Vücut Bakım 3000 Serisi
Philips Online Mağaza fiyatı249,99 TL*
BG3010/15
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Düzeltme ve Tıraş
Vücut Bakım 1000 Serisi
Philips Online Mağaza fiyatı129,99 TL*
BG105/11
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Önerilen Kullanım Alanları
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Kesme sistemi
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Kullanım kolaylığı
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Pil
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Birlikte verilen aksesuarlar
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