Avent ürünleri anne memesine en yakın tasarıma sahip diye dilden dile dolaşıyor birde antikolik özelliği olunca alalım dedik kullanmaya başladık . Ucuz markaların sorunlarıyla karsilasmam diye düşündüm. Biberon kullanmaya başladığımdan beri içinde mama kokusu kalıyor. Kapağını kapatırken her zaman kontrol etmem gerek acaba kapalı mi , tak çevir kapandı olmuyor yani kapaması ergonomik değil. Akis hızına gelirsek , sütun ısısını anlamak için bilegime damlatayim dedim ama ne damlamasi, aventin yavaş akisli biberonu fiskiye gibi fiskirdi. Çocuğumun her beslenmesinde tikanmasin diye ara vere vere mamayi veriyorum bu kez de çocuk mamayi istemiyor. Ağzına fazla gelen mama sürekli dışarı akıyor. Çocuğum sevmediği biberon sayesinde anne memesini reddetmiyor. Özetle söylemem gerekirse ergonomik değil, kullanışsız, akis hızı çok fazla , cocugumda bende çok zorlanıyoruz.