Sürdürülebilir Çözümler

Uzun vadeli kullanım için tasarlandı.

Philips olarak yeniliğin, uzun süre seveceğiniz kaliteli ürünler üretmek ve ardından bunları geri dönüşüme kazandırmak ile ilgili olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu zihniyeti yıllar içinde birçok şekilde uygulamaya koyduk ve daha yeni başlıyoruz.