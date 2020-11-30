Kalbinin Resmi

Çınar, Türkiye’de her yıl doğumsal kalp hastalığıyla dünyaya gelen 13 bin çocuktan birisi. O kalbini büyük bir hayvanat bahçesine benzetiyor. Çocuk kalp sağlığı hakkında bilgilenin ve Çınar’ın hayvanat bahçesini keşfedin.