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Kişisel sağlık

Siz, eviniz ve aileniz için daha sağlıklı yaşam

Philips Lumea IPL 9900 Serisini Karşılaştırın | Ev Konforunda Etkili Tüy Al...

Lumea IPL

Lumea IPL

Tıraş Makinesi

Tıraş Makinesi

Sonicare şarjlı diş fırçası

Sonicare şarjlı diş fırçası

Göğüs Pompaları

Göğüs Pompaları

Profesyonel sağlık hizmeti

Siz ve hastalarınız için önde gelen teknolojiler

Proaktif olarak bakım sağlamak için risk altındaki hastaları belirleyin

Hasta izleme

Proaktif olarak bakım sağlamak için risk altındaki hastaları belirleyin

Çünkü her görüntü önemlidir

Ultrason

Çünkü her görüntü önemlidir

Daha iyi hasta bakımı için entegre teşhis çözümleri

Teşhis ve klinik bilişim

Daha iyi hasta bakımı için entegre teşhis çözümleri

Net görün ve en iyi şekilde tedavi edin

Görüntü rehberliğinde tedavi

Net görün ve en iyi şekilde tedavi edin

Daha iyi bakım için daha fazla yenilik
Ürünlerimiz tüm bakım görevlilerinin bebeklere bakım sağlayabilmesine yardımcı olur
Philips Avent
Ürünlerimiz tüm bakım görevlilerinin bebeklere bakım sağlayabilmesine yardımcı olur

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Zeka yeniden tasarlandı
CT5300
Zeka yeniden tasarlandı

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Uzun vadeli kullanım için tasarlandı.

Sürdürülebilir Çözümler

Uzun vadeli kullanım için tasarlandı.

Philips olarak yeniliğin, uzun süre seveceğiniz kaliteli ürünler üretmek ve ardından bunları geri dönüşüme kazandırmak ile ilgili olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu zihniyeti yıllar içinde birçok şekilde uygulamaya koyduk ve daha yeni başlıyoruz.

Ürün yelpazemizdeki yeni ürünler
Yeniliklerimiz

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları