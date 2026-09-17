2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
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Kişisel sağlık
Profesyonel sağlık hizmeti
Sürdürülebilir Çözümler
Uzun vadeli kullanım için tasarlandı.
Philips olarak yeniliğin, uzun süre seveceğiniz kaliteli ürünler üretmek ve ardından bunları geri dönüşüme kazandırmak ile ilgili olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu zihniyeti yıllar içinde birçok şekilde uygulamaya koyduk ve daha yeni başlıyoruz.