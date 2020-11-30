Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Tüm siparişlerde kargo bedava!

    Çok Satanlar

    Efsane Azur yenilendi!

     

    Şimdi daha  güçlü,

    daha dayanıklı!

    Hemen Keşfet
    Philips Azur iron

    Bu bir tıraş makinesi değil. Bu yeni OneBlade.

     

    Hemen Keşfet
    Philips Oneblade shaver
    Philips Lumea IPL hair remover

    Tüylerde %92’ye varan azalma ile

    her an hazırsın

    Daha fazla bilgi

    Lezzetli

    kahvelerin

    tadına

    varmak artık

    çok kolay!

    Hemen Keşfet
    hearing aids
    Gürültülü ortamlarda bile daha iyi duyun
    Philips HearLink`i keşfedin
    sleep apnea machine

    Tatlı Rüyalar

     

    Geceleri daha iyi uyuyun. Gündüz daha verimli olun. Arzu ettiğiniz hayatı yaşamanızın zamanı geldi.

    Daha fazla bilgi
    Image of the heart

    Kalbinin Resmi

     

    Çınar, Türkiye’de her yıl doğumsal kalp hastalığıyla dünyaya gelen 13 bin çocuktan birisi. O kalbini büyük bir hayvanat bahçesine benzetiyor. Çocuk kalp sağlığı hakkında bilgilenin ve Çınar’ın hayvanat bahçesini keşfedin.

    İzle
    Daha fazla bilgi

    Bültenimize abone olun

    Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

    Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
    İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

    Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

    Keşfet 
    MyPhilips

    Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

    Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

    Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

    Şimdi üye ol

    Her zaman yardıma hazırız !

    Ürününüz için kılavuzlar, SSS ve yazılım güncellemelerini bulun:

    Terimleri ara

    Model Numaramı nerede bulabilirim?

    Ödeme Seçenekleri

    Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
    Visa - payment method
    MasterCard - payment method

    Destek

    Sıkça Sorulan Sorular
    Şartlar ve koşullar
    Sipariş Takibi

    Tüketiciler için

    Uzmanlar için

    Philips hakkında

    My Philips