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    Philips Avent

    Natural biberon

    SCF690/27
    Avent
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    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
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      Philips Avent Natural biberon

      SCF690/27
      Bu ürün için destek alın

      Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

      Yeni biberonumuz, biberonla beslemeyi sizin ve bebeğiniz için daha doğal hale getirir. Emziğin yenilikçi yaprakçıklı tasarımı, göğsü andıran doğal kavrama imkanı sunarak bebeğinizin emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirmesini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 84,90 TL
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      Philips Avent Natural biberon

      Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

      Yeni biberonumuz, biberonla beslemeyi sizin ve bebeğiniz için daha doğal hale getirir. Emziğin yenilikçi yaprakçıklı tasarımı, göğsü andıran doğal kavrama imkanı sunarak bebeğinizin emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirmesini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

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        Natural biberon

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

        Doğal emme etkisi

        • 2 Biberon
        • 125 ml/4 oz
        • Yenidoğan Akışlı Emzik
        • 0 ay+
        Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

        Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

        Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

        Çökmeyen yumuşak, esnek emzik için benzersiz yaprakçıklar

        Çökmeyen yumuşak, esnek emzik için benzersiz yaprakçıklar

        Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.

        Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

        Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

        Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.

        Maksimum konfor için ergonomik tasarım

        Maksimum konfor için ergonomik tasarım

        Benzersiz bir şekle sahip olan bu biberon bebeğinizin küçük elleri için bile maksimum konfor sağlayacak şekilde kolayca tutulabilir ve kavranabilir.

        Kolay kullanım ve temizlik, hızlı ve kolay birleştirme

        Kolay kullanım ve temizlik, hızlı ve kolay birleştirme

        Geniş boynu sayesinde biberon kolayca doldurulup temizlenebilir. Sadece birkaç parçadan oluştuğu için söküp takması da gayet basittir.

        Bu biberon BPA içermez*

        Bu biberon BPA içermez*

        Philips Avent Natural biberon, BPA içermeyen* malzemeden (polipropilen) üretilmiştir.

        1984'ten beri annelerin güvendiği marka

        1984'ten bu yana Philips Avent doğadan ilham alan, kapsamlı araştırmalar ve klinik çalışmalar sonucu geliştirilen ürünler tasarlamakta ve üretmektedir.

        Philips Avent serisi ile uyumludur

        Philips Avent Natural biberon, Classic biberonlar ve bardak kulpları hariç Philips Avent serisi ile uyumludur. Natural biberonları sadece Natural emziklerle birlikte kullanmanızı tavsiye ederiz.

        Farklı boyut seçenekleri mevcuttur

        Philips Avent Natural biberon, 4 boy seçeneğine sahiptir: 60 ml/2 oz, 125 ml/4 oz, 260 ml/9 oz ve 330 ml/11 oz. Biberonlar tekli ve çoklu paketler halinde bulunur.

        Teknik Özellikler

        • Biberon

          Kapasite
          125 ml/4 oz
          Malzeme
          BPA içermez*

        • Tasarım

          Biberon tasarımı
          • Ergonomik tasarım
          • Geniş ağızlı

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0-12 ay

        • Kullanım kolaylığı

          Kullanım kolaylığı
          • Birleştirmesi kolay
          • Temizlemesi kolaydır
          • Tutması kolay
          • Bulaşık makinesi ve mikrodalgaya uygun

        • Fonksiyonlar

          Emzik
          • Eşsiz konfor sağlayan yaprakçıklar
          • Gelişmiş antikolik sistem
          • Ekstra yumuşak ve esnek emzik
          • Doğal emme etkisi
          Kavrama
          Meme ile biberon kolayca birleştirilebilir

        • Malzeme

          Biberon
          • Polipropilen
          • BPA içermez*
          Emzik
          • Silikon
          • BPA içermez*

        • Paket içeriği

          Biberon
          2  adet

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              • EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA
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