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Rakipsiz sonic teknolojisi
Plağı yok eder. Diş etlerine zarar vermez
Ekstra derin temizlik
Dünyanın dört bir yanındaki diş hekimleri tarafından önerilen markanın bugüne kadarki en şık diş fırçası.
Bu Sonicare diş fırçası, rakipsiz performans ve harika bir görünüm sunar. Derin Temizlik modu, derinlemesine olduğu kadar nazik bir temizlik ve klinik olarak kanıtlanmış sonuçlar sağlar.
Rakipsiz sonic teknolojisi
Plağı yok eder. Diş etlerine zarar vermez
Ekstra derin temizlik
Dünyanın dört bir yanındaki diş hekimleri tarafından önerilen markanın bugüne kadarki en şık diş fırçası.
Bu Sonicare diş fırçası, rakipsiz performans ve harika bir görünüm sunar. Derin Temizlik modu, derinlemesine olduğu kadar nazik bir temizlik ve klinik olarak kanıtlanmış sonuçlar sağlar.
Dişlerinizi manuel olarak fırçalamak ile Philips Sonicare elektrikli diş fırçası kullanmak arasında birçok fark vardır. Tüm avantajları keşfedin.
Sonicare diş fırçaları farklı şekilde temizler
Elektrikli diş fırçaları, dişlerinizi manuel diş fırçalarının temizleyemeyeceği kadar derinlemesine temizler.
Diş hekimleri tarafından tavsiye edilir
Elektrikli diş fırçaları, manuel diş fırçalarına kıyasla plağı ortadan kaldırmakta daha etkili oldukları kanıtlandığından ağız sağlığını iyileştirmek için diş sağlığı uzmanlarının çoğu tarafından önerilmektedir.
Bilimsel kanıt
Sonik teknolojimiz, dünya çapında 50'den fazla üniversite ve araştırma kurumunun gerçekleştirdiği 175'ten fazla klinik ve laboratuvar çalışması ile desteklenmektedir.
Bir numaralı önerilen marka
Bu sonuçlar ve kişisel deneyimler, Philips Sonicare'i dünya çapındaki diş hekimleri tarafından önerilen 1 numaralı sonik diş fırçası markası haline getirir.
Patentli sonik teknoloji
Patentli sonik teknolojimiz, yüksek frekans ve yüksek genlikli hareketin bir araya gelmesiyle benzersiz kıl ucu hızına (fırça başlığının ağzınızdaki hareketi) sahiptir. Bu hareket, sıvıları dişleriniz arasındaki dar alanlara ve diş eti çizgisine yönlendirerek ağzınızın daha temiz ve sağlıklı olmasını sağlayan dinamik temizleme sürecini oluşturur.
Philips Sonicare DiamondClean diş fırçanız, en iyi diş fırçalama deneyimi için akıllı teknoloji kullanır. Nasıl çalıştığını öğrenin.
Philips Sonicare DiamondClean diş fırçanızın açma/kapama düğmesine basmanız yeterlidir
Sonicare DiamondClean cihazınızı açıp, 5 saniye kullandıktan sonra fırçalamayı duraklatabilirsiniz. 5 saniye kullanımdan önce duraklatmayı denerseniz cihaz modlar arasında geçiş yapar. 5 saniye kullanımdan sonra fırçalamayı duraklatmak için açma/kapama düğmesine basın. Fırçalamaya devam etmek için açma/kapama düğmesine tekrar basmanız yeterlidir. Cihaz çalışır ve rutini tamamlar.
Cihaz 30 saniyeden uzun süre duraklatılırsa üzerindeki ışıklar söner ve cihaz rutini sıfırlanır.
Philips Sonicare DiamondClean diş fırçanızın yoğunluk ayarlarını veya fırçalama modlarını nasıl değiştirebileceğinizi öğrenin. Diş fırçalama deneyiminize uygun ayarları bulun.
Fırçalama modlarını değiştirme ve seçme
Philips Sonicare DiamondClean diş fırçanızın fırçalama modlarını değiştirmek için şu basit adımları uygulayın:
Yoğunluk ayarlarını değiştirme
Philips Sonicare DiamondClean diş fırçanızın yoğunluk ayarlarını değiştirmek için şu basit adımları uygulayın:
1) Sonicare diş fırçanızı açın
2) Cihaz açıkken tercih ettiğiniz yoğunluk ayarını seçmek için güç düğmesine basın
3) Philips Sonicare diş fırçanız, bir sonraki diş fırçalamanızda seçilen yoğunluk ayarlarını hatırlar.
Philips Sonicare elektrikli diş fırçası, manuel diş fırçalarından farklı çalışır. Herhangi bir zarar vermeyeceğinden emin olabilirsiniz.
Philips Sonicare diş fırçaları diş etlerinize zarar vermez
Araştırmalar, Sonicare diş fırçalarının, manuel veya dönüşlü diş fırçalarına kıyasla dentin üzerinde daha hassas olduğunu göstermiştir.
Sonicare teknolojisi, nazik olmasının yanında şunları yaparak etkili temizlik sağlar:
Diş eti bakımı moduna sahip Sonicare diş fırçaları
Philips Sonicare DiamondClean diş fırçası, hassas diş etlerine sahip kişilerin daha da fazla rahat etmesini sağlamak için özel Diş Eti Bakımı ve masaj modlarına sahiptir. Diş Eti Bakımı modu, iki dakika tam ağız temizliğine ek olarak sorunlu bölgeler ve diş eti çizgisi için bir dakika nazik temizlik sağlar. Masaj modu, sıvıları diş etlerini uyaracak şekilde yönlendirerek daha sağlıklı diş etleri sağlamak amacıyla patentli teknolojimizi kullanır.
Diş teliniz varsa dişlerinizi fırçalamak her zaman kolay olmayabilir. Philips Sonicare DiamondClean elektrikli diş fırçanızı en iyi şekilde kullanmak için aşağıdaki bilgileri inceleyin.
İpuçları ve öneriler:
Philips Sonicare DiamondClean diş fırçanızın pilini şarj etmek çok kolaydır.
1) Krom tabanlı şarj cihazını çalışan bir elektrik prizine takın
2) Bardağı krom tabana yerleştirin
3) Philips Sonicare DiamondClean veya DiamondClean Smart cihazınızı bardağa dik konumda yerleştirin
4) Gövdedeki yanıp sönen ışık, diş fırçasının şarj olduğunu gösterir*. Gösterge yanıp sönmeye başlamazsa diş fırçasının güç toplamasına izin vermek için gövdeyi en az 10-15 dakika şarj cihazında tutun
5) Pilin tamamen şarj olması en az 24 saat sürer
Yanıp sönen pil göstergesine ek olarak DiamondClean Smart diş fırçasının alt kısmı da yanar ve bir uyarı sesi çıkarır.
İki Philips DiamondClean elektrikli diş fırçasına sahipseniz tek bir bardakta ikisini birden şarj etmek isteyebilirsiniz. Bunu nasıl yapabileceğinizi öğrenin.
En iyi performansı sunmaz
Şarj bardağına iki Sonicare DiamondClean gövdesi yerleştirmek mümkündür ancak şarj cihazı ve şarj bardağını kullanırken en iyi şarj sonuçları, tek seferde yalnızca bir gövdeyi şarj ettiğinizde elde edersiniz.
Evinizden uzaktayken Philips Sonicare DiamondClean diş fırçanızı yanınızda taşımak çok iyi bir fikirdir. Böylece iyi durumdaki ağız sağlığınızı koruyabilirsiniz.
Seyahat ederken Sonicare DiamondClean'inizi iki şekilde şarj edebilirsiniz:
Priz üzerinden şarj etmek için:
Gövdeyi şarjlı seyahat çantasına yerleştirin. USB kablosunu seyahat fişine ve fişi bir elektrik prizine takın. Gövdedeki şarj göstergesi tamamen şarj olana kadar yeşil renkte yanıp söner.
USB üzerinden şarj etmek için:
USB kablosunu seyahat fişinden çıkarın ve herhangi bir USB bağlantı noktasına takın. Yalnızca birlikte verilen Philips USB duvar adaptörünü ve USB kablosunu kullanın. Diş fırçası gövdesini seyahat sırasında şarj etmek için alternatif bir yöntem olarak sadece UL listesinde bulunan cihazları kullanın. Bu şarj cihazı, önceki Sonicare modelleriyle uyumlu değildir.
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