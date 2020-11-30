Dişlerinizi manuel olarak fırçalamak ile Philips Sonicare elektrikli diş fırçası kullanmak arasında birçok fark vardır. Tüm avantajları keşfedin.

Sonicare diş fırçaları farklı şekilde temizler

Elektrikli diş fırçaları, dişlerinizi manuel diş fırçalarının temizleyemeyeceği kadar derinlemesine temizler.

Diş hekimleri tarafından tavsiye edilir

Elektrikli diş fırçaları, manuel diş fırçalarına kıyasla plağı ortadan kaldırmakta daha etkili oldukları kanıtlandığından ağız sağlığını iyileştirmek için diş sağlığı uzmanlarının çoğu tarafından önerilmektedir.

Bilimsel kanıt

Sonik teknolojimiz, dünya çapında 50'den fazla üniversite ve araştırma kurumunun gerçekleştirdiği 175'ten fazla klinik ve laboratuvar çalışması ile desteklenmektedir.

Bir numaralı önerilen marka

Bu sonuçlar ve kişisel deneyimler, Philips Sonicare'i dünya çapındaki diş hekimleri tarafından önerilen 1 numaralı sonik diş fırçası markası haline getirir.

Patentli sonik teknoloji

Patentli sonik teknolojimiz, yüksek frekans ve yüksek genlikli hareketin bir araya gelmesiyle benzersiz kıl ucu hızına (fırça başlığının ağzınızdaki hareketi) sahiptir. Bu hareket, sıvıları dişleriniz arasındaki dar alanlara ve diş eti çizgisine yönlendirerek ağzınızın daha temiz ve sağlıklı olmasını sağlayan dinamik temizleme sürecini oluşturur.