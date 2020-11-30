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    Philips Sonicare DiamondClean, HX9339/89

         

    Sonicare

    Elektrikli diş fırçaları 

    1 haftada daha beyaz dişler*

    Philips Sonicare DiamondClean, HX9339/89

         

    Sonicare

    Elektrikli diş fırçaları 

    1 haftada daha beyaz dişler*

    Hassas ve etkili temizlik için DiamondClean diş fırçası.

    HX9353/56

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    Rakipsiz sonic teknolojisi

    Plağı yok eder. Diş etlerine zarar vermez

    Ekstra derin temizlik

    Dünyanın dört bir yanındaki diş hekimleri tarafından önerilen markanın bugüne kadarki en şık diş fırçası.

     

    Bu Sonicare diş fırçası, rakipsiz performans ve harika bir görünüm sunar. Derin Temizlik modu, derinlemesine olduğu kadar nazik bir temizlik ve klinik olarak kanıtlanmış sonuçlar sağlar.

    Philips Sonicare DiamondClean with puck and travel case, black edition, HX9351/52
    Renginizi seçin:
    black-brush
    white-brush
    Philips Online Mağaza fiyatı
    Önerilen perakende satış fiyatı: 1.349,99 TL
    Hassas ve etkili temizlik için DiamondClean diş fırçası.

    HX9337/88

    Bunu değerlendiren ilk kişi ol

    Rakipsiz sonic teknolojisi

    Plağı yok eder. Diş etlerine zarar vermez

    Ekstra derin temizlik

    Dünyanın dört bir yanındaki diş hekimleri tarafından önerilen markanın bugüne kadarki en şık diş fırçası.

     

    Bu Sonicare diş fırçası, rakipsiz performans ve harika bir görünüm sunar. Derin Temizlik modu, derinlemesine olduğu kadar nazik bir temizlik ve klinik olarak kanıtlanmış sonuçlar sağlar.

    Philips Sonicare DiamondClean with puck and travel case, white edition, HX9331/32
    Renginizi seçin:
    black-brush
    white-brush
    Philips Online Mağaza fiyatı

    Rakipsiz sonic teknolojisi

    Philips Sonicare elektrikli diş fırçaları, sonic süpürme hareketi gerçekleştirir. Dakikada 62.000 fırça başlığı hareketi, üstün fırçalama sonuçları ve olağanüstü temizlik hissi için hassas mikro kabarcıklar oluşturur.

    Plağı yok eder. Diş etlerine zarar vermez

    Sonic hareket, diş eti çizgisi de dahil olmak üzere ulaşılması zor alanlarda bile sıvıyı dişler arasına nazikçe yönlendirir. Fırça ise nazikçe hareket ederek plağı etkili bir şekilde ortadan kaldırır.

    Ekstra derinlemesine temizlik için diş fırçaları

    Fırça başlığının hareketleri ile 3 dakikalık fırçalama süresi bir araya geldiğinde, tüm dişlerde olağanüstü şekilde derinlemesine temizlik sağlar.
    Tüm Sonicare Ağız ve Diş Bakım Ürünlerini Hemen Keşfet!

    DiamondClean diş fırçası hakkında her şeyi keşfedin

    Diğer kullanıcıların DiamondClean diş fırçası hakkındaki görüşleri

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    Philips 1 numaralı elektrikli diş fırçası

    DiamondClean diş fırçası kutusunun içinde neler bulunur?

    Bardak şarj cihazı ve seyahat çantası ile Philips Sonicare DiamondClean, HX9339/89
    Philips Sonicare DiamondClean, HX9353, şimdiye kadarki en şık elektrikli diş fırçamız olmasının yanı sıra AdaptiveClean fırça başlığı, bardak şarj cihazı ve dahili USB şarj cihazlı seyahat çantası ile birlikte sunulur.
    Philips Sonicare AdaptiveClean fırça başlığı

    AdaptiveClean fırça başlığı

    AdaptiveClean fırça başlığı, 4 kat daha fazla yüzey teması sağlar* ve derinlemesine temizlik için aşırı fırçalama basıncını kolayca emer.
    Philips Sonicare DiamondClean bardak şarj cihazı

    Cam şarj cihazı

    Şık şarj cihazı ve durulama bardağı bir arada. Tek bir tam şarj ile iki hafta boyunca kullanım için fırçanızı bardağa yerleştirmeniz yeterlidir.
    Dahili USB şarj cihazına sahip Philips Sonicare DiamondClean seyahat çantası

    Dahili USB şarj cihazına sahip seyahat çantası

    Elektrikli diş fırçasını ve bir ekstra fırça başlığını taşımak için kullanabileceğiniz şık ve hafif seyahat çantası, şarj özelliğine sahiptir. Ayrıca seyahat sırasında güç ve koruma için USB ile dizüstü bilgisayara bağlanabilir veya prize takılabilir.

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    Philips Online Mağaza fiyatı

    Sıkça Sorulan Sorular

    Elektrikli ve manuel diş fırçalarının arasındaki farklar nelerdir?

     

    Dişlerinizi manuel olarak fırçalamak ile Philips Sonicare elektrikli diş fırçası kullanmak arasında birçok fark vardır. Tüm avantajları keşfedin.

     

    Sonicare diş fırçaları farklı şekilde temizler

    Elektrikli diş fırçaları, dişlerinizi manuel diş fırçalarının temizleyemeyeceği kadar derinlemesine temizler.

     

    Diş hekimleri tarafından tavsiye edilir

    Elektrikli diş fırçaları, manuel diş fırçalarına kıyasla plağı ortadan kaldırmakta daha etkili oldukları kanıtlandığından ağız sağlığını iyileştirmek için diş sağlığı uzmanlarının çoğu tarafından önerilmektedir.

     

    Bilimsel kanıt

    Sonik teknolojimiz, dünya çapında 50'den fazla üniversite ve araştırma kurumunun gerçekleştirdiği 175'ten fazla klinik ve laboratuvar çalışması ile desteklenmektedir.

     

    Bir numaralı önerilen marka

    Bu sonuçlar ve kişisel deneyimler, Philips Sonicare'i dünya çapındaki diş hekimleri tarafından önerilen 1 numaralı sonik diş fırçası markası haline getirir.

     

    Patentli sonik teknoloji

    Patentli sonik teknolojimiz, yüksek frekans ve yüksek genlikli hareketin bir araya gelmesiyle benzersiz kıl ucu hızına (fırça başlığının ağzınızdaki hareketi) sahiptir. Bu hareket, sıvıları dişleriniz arasındaki dar alanlara ve diş eti çizgisine yönlendirerek ağzınızın daha temiz ve sağlıklı olmasını sağlayan dinamik temizleme sürecini oluşturur.

     

    Philips DiamondClean diş fırçamı kullanım sırasında duraklatabilir miyim?

     

    Philips Sonicare DiamondClean diş fırçanız, en iyi diş fırçalama deneyimi için akıllı teknoloji kullanır. Nasıl çalıştığını öğrenin.

     

    Philips Sonicare DiamondClean diş fırçanızın açma/kapama düğmesine basmanız yeterlidir

    Sonicare DiamondClean cihazınızı açıp, 5 saniye kullandıktan sonra fırçalamayı duraklatabilirsiniz. 5 saniye kullanımdan önce duraklatmayı denerseniz cihaz modlar arasında geçiş yapar. 5 saniye kullanımdan sonra fırçalamayı duraklatmak için açma/kapama düğmesine basın. Fırçalamaya devam etmek için açma/kapama düğmesine tekrar basmanız yeterlidir. Cihaz çalışır ve rutini tamamlar.

     

    Cihaz 30 saniyeden uzun süre duraklatılırsa üzerindeki ışıklar söner ve cihaz rutini sıfırlanır.

     

    Sonicare diş fırçamın yoğunluk ayarlarını ve fırçalama modlarını nasıl değiştirebilirim?

     

    Philips Sonicare DiamondClean diş fırçanızın yoğunluk ayarlarını veya fırçalama modlarını nasıl değiştirebileceğinizi öğrenin. Diş fırçalama deneyiminize uygun ayarları bulun.

     

    Fırçalama modlarını değiştirme ve seçme

    Philips Sonicare DiamondClean diş fırçanızın fırçalama modlarını değiştirmek için şu basit adımları uygulayın:

    1. Sonicare diş fırçanızın kapalı olduğundan emin olun
    2. Tercih ettiğiniz fırçalama modunu değiştirmek ve seçmek için güç düğmesine basın
    3. Philips Sonicare diş fırçanız, bir sonraki diş fırçalamanızda seçilen modu hatırlar.

     

    Yoğunluk ayarlarını değiştirme

    Philips Sonicare DiamondClean diş fırçanızın yoğunluk ayarlarını değiştirmek için şu basit adımları uygulayın:
    1) Sonicare diş fırçanızı açın
    2) Cihaz açıkken tercih ettiğiniz yoğunluk ayarını seçmek için güç düğmesine basın
    3) Philips Sonicare diş fırçanız, bir sonraki diş fırçalamanızda seçilen yoğunluk ayarlarını hatırlar.

     

    Sonicare diş fırçasının hızı diş etlerime zarar verebilir mi?

     

    Philips Sonicare elektrikli diş fırçası, manuel diş fırçalarından farklı çalışır. Herhangi bir zarar vermeyeceğinden emin olabilirsiniz.

     

    Philips Sonicare diş fırçaları diş etlerinize zarar vermez

    Araştırmalar, Sonicare diş fırçalarının, manuel veya dönüşlü diş fırçalarına kıyasla dentin üzerinde daha hassas olduğunu göstermiştir.

     

    Sonicare teknolojisi, nazik olmasının yanında şunları yaparak etkili temizlik sağlar:

    1. Diş macununu ve tükürüğü nazikçe çırparak oksijen bakımından zengin ve köpüklü bir sıvıya dönüştürür
    2. Sıvıyı dişlerin arasına, arkasına ve plak bakterilerinin bulunduğu diş eti çizgisine yönlendirir
    3. Diş etlerine nazikçe masaj yaparak kan dolaşımını güçlendirir ve plağı çıkarmaya yardımcı olur


    Diş eti bakımı moduna sahip Sonicare diş fırçaları

    Philips Sonicare DiamondClean diş fırçası, hassas diş etlerine sahip kişilerin daha da fazla rahat etmesini sağlamak için özel Diş Eti Bakımı ve masaj modlarına sahiptir. Diş Eti Bakımı modu, iki dakika tam ağız temizliğine ek olarak sorunlu bölgeler ve diş eti çizgisi için bir dakika nazik temizlik sağlar. Masaj modu, sıvıları diş etlerini uyaracak şekilde yönlendirerek daha sağlıklı diş etleri sağlamak amacıyla patentli teknolojimizi kullanır.

     

    Diş telim varken Philips diş fırçamı nasıl kullanabilirim?

     

    Diş teliniz varsa dişlerinizi fırçalamak her zaman kolay olmayabilir. Philips Sonicare DiamondClean elektrikli diş fırçanızı en iyi şekilde kullanmak için aşağıdaki bilgileri inceleyin.

     

    İpuçları ve öneriler:

    1. Fırça başlığının tel ile diş eti çizgisi arasına açılı bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
    2. Hafifçe bastırarak daha uzun olan fırça uçlarını dişleriniz arasında 2 saniye boyunca nazikçe hareket ettirin. Ardından fırça gövdesini hafifçe döndürün. Böylece fırça uçları, teli ve dişin geri kalan kısmını bir sonraki dişe geçmeden önce temizler.
    3. Tüm dişlerinizi fırçalayana kadar bunu tekrarlayın.
    4. Lütfen fırça kıllarını diş tellerindeki boşluklara zorla sokmayın.

     

    Philips Sonicare diş fırçamı nasıl şarj edebilirim?

     

    Philips Sonicare DiamondClean diş fırçanızın pilini şarj etmek çok kolaydır.

     

    1) Krom tabanlı şarj cihazını çalışan bir elektrik prizine takın
    2) Bardağı krom tabana yerleştirin
    3) Philips Sonicare DiamondClean veya DiamondClean Smart cihazınızı bardağa dik konumda yerleştirin
    4) Gövdedeki yanıp sönen ışık, diş fırçasının şarj olduğunu gösterir*. Gösterge yanıp sönmeye başlamazsa diş fırçasının güç toplamasına izin vermek için gövdeyi en az 10-15 dakika şarj cihazında tutun
    5) Pilin tamamen şarj olması en az 24 saat sürer

    Yanıp sönen pil göstergesine ek olarak DiamondClean Smart diş fırçasının alt kısmı da yanar ve bir uyarı sesi çıkarır.

     

    İki DiamondClean diş fırçasını 1 bardakta şarj edebilir miyim?

     

    İki Philips DiamondClean elektrikli diş fırçasına sahipseniz tek bir bardakta ikisini birden şarj etmek isteyebilirsiniz. Bunu nasıl yapabileceğinizi öğrenin.

     

    En iyi performansı sunmaz

    Şarj bardağına iki Sonicare DiamondClean gövdesi yerleştirmek mümkündür ancak şarj cihazı ve şarj bardağını kullanırken en iyi şarj sonuçları, tek seferde yalnızca bir gövdeyi şarj ettiğinizde elde edersiniz.

     

    Seyahat sırasında Sonicare DiamondClean nasıl şarj edilir?

     

    Evinizden uzaktayken Philips Sonicare DiamondClean diş fırçanızı yanınızda taşımak çok iyi bir fikirdir. Böylece iyi durumdaki ağız sağlığınızı koruyabilirsiniz.

     

    Seyahat ederken Sonicare DiamondClean'inizi iki şekilde şarj edebilirsiniz:

    1. Priz üzerinden
    2. USB üzerinden

     

    Priz üzerinden şarj etmek için:

    Gövdeyi şarjlı seyahat çantasına yerleştirin. USB kablosunu seyahat fişine ve fişi bir elektrik prizine takın. Gövdedeki şarj göstergesi tamamen şarj olana kadar yeşil renkte yanıp söner.

     

    USB üzerinden şarj etmek için:

    USB kablosunu seyahat fişinden çıkarın ve herhangi bir USB bağlantı noktasına takın. Yalnızca birlikte verilen Philips USB duvar adaptörünü ve USB kablosunu kullanın. Diş fırçası gövdesini seyahat sırasında şarj etmek için alternatif bir yöntem olarak sadece UL listesinde bulunan cihazları kullanın. Bu şarj cihazı, önceki Sonicare modelleriyle uyumlu değildir.

     

    DiamondClean'i diğer diş fırçalarımızla karşılaştırın

    DiamondClean

    Daha beyaz, daha sağlıklı dişler

    DiamondClean

    Philips Online Mağaza fiyatı
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    Fırça başlıkları
    • 1 AdaptiveClean fırça başlığı
    • 1 AdaptiveClean fırça başlığı
    • 1 DiamondClean fırça başlığı
    • 1 ProResult fırça başlığı
    • 1 ProResult fırça başlığı

    Modlar
    • 5
    • 3
    • 2
    • 1
    • 1

    Derin Temizlik Modu ile

    • -
    • -
    • -

    Basınç sensörü
    • -

    • -
    • -

    Fırçalama hızı ayarlayıcısı

    2 dakikalık akıllı zamanlayıcı

    Pil ömrü
    • 3 haftaya kadar
    • 3 haftaya kadar
    • 2 haftaya kadar
    • 2 haftaya kadar
    • 2 haftaya kadar

    Aksesuarlar
    • Şarj bardağı, USB şarj seyahat çantası
    • Seyahat çantası
    • Seyahat çantası
    • -
    • -
    * Önerilen perakende satış fiyatı

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    *DRC 0712; J Dent Res 92(Spec Iss A):177745, 2013

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