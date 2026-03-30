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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF699/17
1 Natural biberon
60 ml/2 oz
İlk akış biberon emziği
Doğal emzik şekli
Daha küçük delik boyutu ile daha yavaş içen bebekler için daha kontrollü akış hızı sunar. Natural İlk akış biberon emziği, bebeğinizi biberonla beslemeye başlamanız için ideal akış hızına sahiptir.
Daha küçük bir biberon, bebeğin küçük midesi için doğru miktarı sağlamaya yardımcı olur
Daha yumuşak, dokulu bir emzik anne göğsüne daha çok benzer.
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