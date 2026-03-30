Yeni doğmuş bebekler için ideal

Natural 60 ml (2 oz) biberonumuz yeni doğan bebekler için ideal miktarda mama sunar. İlk Akış biberon emziği ile tasarlanmış biberonda daha yavaş, daha kontrollü akış hızı bulunur. Yumuşak, dokulu, geniş emziği anne göğsüne daha çok benzer.