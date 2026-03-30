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  • Yeni doğmuş bebekler için ideal
  • Yeni doğmuş bebekler için ideal
  • Yeni doğmuş bebekler için ideal
  • Yeni doğmuş bebekler için ideal
  • Yeni doğmuş bebekler için ideal
  • Yeni doğmuş bebekler için ideal
  • Yeni doğmuş bebekler için ideal
  • Yeni doğmuş bebekler için ideal

Üretimden kaldırıldı

Philips AventBiberon

SCF699/17

Yeni doğmuş bebekler için ideal
Natural 60 ml (2 oz) biberonumuz yeni doğan bebekler için ideal miktarda mama sunar. İlk Akış biberon emziği ile tasarlanmış biberonda daha yavaş, daha kontrollü akış hızı bulunur. Yumuşak, dokulu, geniş emziği anne göğsüne daha çok benzer.
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Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

Yeni doğmuş bebekler için ideal

  • 1 Natural biberon

  • 60 ml/2 oz

  • İlk akış biberon emziği

  • Doğal emzik şekli

Daha yavaş akış biberon emziği

Daha yavaş akış biberon emziği

Daha küçük delik boyutu ile daha yavaş içen bebekler için daha kontrollü akış hızı sunar. Natural İlk akış biberon emziği, bebeğinizi biberonla beslemeye başlamanız için ideal akış hızına sahiptir.

Yeni doğanlar için daha küçük, 60 ml/2 oz biberon

Yeni doğanlar için daha küçük, 60 ml/2 oz biberon

Daha küçük bir biberon, bebeğin küçük midesi için doğru miktarı sağlamaya yardımcı olur

Yumuşak, dokulu biberon emziği

Yumuşak, dokulu biberon emziği

Daha yumuşak, dokulu bir emzik anne göğsüne daha çok benzer.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları