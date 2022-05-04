Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere ile evde yemek pişirmeyi zahmetsiz hale getirin. Önceden ayarlanmış 35 pişirme programı ve endişelenmeden pişirme için 18 güvenlik koruma programıyla birlikte gelir.
*Ocakta 60 dakika pişirmeye kıyasla 30 dakika içinde tüm basıncı tükenene kadar ısıyla pişirilen dana eti.
**Yalnızca NutriU uygulaması bulunan pazarlar için geçerlidir.
*Ocakta 60 dakika pişirmeye kıyasla 30 dakika içinde tüm basıncı tükenene kadar ısıyla pişirilen dana eti.
Yeni Nesil Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere dana etinden reçele, çorbadan güvece kadar hızlı bir basınçlı pişirme deneyimi sunar. Sadece 7 dakikada otomatik basınç azaltma sağlar, bu da ocakta pişirmeye kıyasla %50 daha kısa bir süredir.*
*Ocakta 60 dakika pişirmeye kıyasla 30 dakika içinde tüm basıncı tükenene kadar ısıyla pişirilen dana eti.
*Ocakta pişirme ve Philips Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere Warner-Bratzler Shear Force testiyle et ve tavuktaki nem kaybı karşılaştırıldığında, Tat Kontrol sistemi sayesinde etin %22 daha yumuşak ve %42 daha sulu piştiği görüldü.
Yeni Tat Kontrol sistemimizle daha lezzetli sonuçlar elde edin. Hassas basınç ve sıcaklık kontrolü, et yumuşaklık oranını %22*, sululuk oranını %42* artırır.
*Ocakta pişirme ve Philips Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere Warner-Bratzler Shear Force testiyle et ve tavuktaki nem kaybı karşılaştırıldığında, Tat Kontrol sistemi sayesinde etin %22 daha yumuşak ve %42 daha sulu piştiği görüldü.
Yemek hazırlığına ilham veren mutfak uzmanına merhaba deyin. NutriU uygulaması seçim yapmanıza yardımcı olur ve daha iyi bir aşçı olmanız için talimatlar sağlar.
Kompakt kaplama alanı sayesinde modern mutfaklara uyum sağlar ve özel kullanıcı arayüzü sürece ekstra rahatlık katar.
Philips Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere HD2151/62, kullanımı kolay kullanıcı arayüzüyle pişirme işlemini zahmetsiz hale getirir. 3'ü 1 arada kaşık ve ölçüm kabıyla birlikte gelir.
*Yalnızca seçili pazarlarda mevcuttur
NutriU uygulaması, öneriler ve püf noktaları paylaşmanın yanı sıra NutriU tariflerini ve makalelerini diğer kullanıcılarla tartışmak için dünyanın dört bir yanındaki şeflerden oluşan topluluğa* katılmanızı sağlar. Diğer yemek tutkunu şeflerle bağlantı kurabilir, yeni pişirme yöntemlerini paylaşabilir veya sadece ailenizin ve arkadaşlarınızın neler pişirdiğini takip edebilirsiniz.
*Yalnızca seçili pazarlarda mevcuttur
Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere 5 L kapasiteye sahiptir ve tüm aileye yemek pişirmek için idealdir.
Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere, 3'ü 1 arada kaşık ve bir ölçüm kabıyla birlikte gelir.
Yeni Nesil Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere; dana etinden pudinge, çorbadan güvece kadar hızlı bir basınçlı pişirme deneyimi sunar. Sadece 7 dakikada otomatik basınç azaltma sağlar, bu da ocakta pişirmeye kıyasla %50 daha kısa bir süredir.*
*Ocakta 60 dakika pişirmeye kıyasla 30 dakika içinde tüm basıncı tükenene kadar ısıyla pişirilen dana eti.
Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere ile, tek bir düğmeye dokunarak farklı yemek zamanı seçeneklerine yönelik 35 önceden ayarlanmış pişirme programı elde edersiniz. En sevdiğiniz yemekleri pişirmek için üç adet kişiselleştirilmiş pişirme programı seçeneği de mevcuttur.
HomeID, harika yiyecek ve içeceklerle dolu bir dünyada mutfak arkadaşınızdır ve evinizin potansiyelini ortaya çıkarmanız için size rehberlik eder ve ilham verir. Yüzlerce tariften ilham alın, kolay adım adım talimatları takip edin ve zahmetsizce kendinize daha çok güvenen bir ev aşçısı olun.
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