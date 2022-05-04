Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere Ailesine Katılın



NutriU uygulaması, öneriler ve püf noktaları paylaşmanın yanı sıra NutriU tariflerini ve makalelerini diğer kullanıcılarla tartışmak için dünyanın dört bir yanındaki şeflerden oluşan topluluğa* katılmanızı sağlar. Diğer yemek tutkunu şeflerle bağlantı kurabilir, yeni pişirme yöntemlerini paylaşabilir veya sadece ailenizin ve arkadaşlarınızın neler pişirdiğini takip edebilirsiniz. *Yalnızca seçili pazarlarda mevcuttur