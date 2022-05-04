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    Havayla Pişirici

    Yeni Nesil Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere

    Maksimum lezzet, minimum çaba

    Hepsi Bir Arada Pişirici HD2151

    Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere ile yalnızca 30 dakikada* lezzetli yemekler!


    HD2151/62

    Hızlı Basınç Çıkış Teknolojisi, yalnızca 7 dakikada otomatik olarak basıncı azaltır

    Üstün lezzet için Tat Kontrol Sistemi

    Size ilham verecek çok sayıda tarife** ve pişirme ipuçlarına sahip özel NutriU uygulaması

    Kullanımı kolay kullanıcı arayüzü akışı ve adım adım rehberlik sayesinde zahmetsiz pişirme

    Tüm aileye yetecek kadar yemek pişirmek için 5 litrelik geniş kapasite

    Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere ile evde yemek pişirmeyi zahmetsiz hale getirin. Önceden ayarlanmış 35 pişirme programı ve endişelenmeden pişirme için 18 güvenlik koruma programıyla birlikte gelir.

    *Ocakta 60 dakika pişirmeye kıyasla 30 dakika içinde tüm basıncı tükenene kadar ısıyla pişirilen dana eti.
    **Yalnızca NutriU uygulaması bulunan pazarlar için geçerlidir.

    IF Tasarım Ödülü 2022

    Hızlı Basınç Çıkış Teknolojisi


    Yeni Nesil Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere dana etinden reçele, çorbadan güvece kadar hızlı bir basınçlı pişirme deneyimi sunar. Sadece 7 dakikada otomatik basınç azaltma sağlar, bu da ocakta pişirmeye kıyasla %50 daha kısa bir süredir.*

     

    *Ocakta 60 dakika pişirmeye kıyasla 30 dakika içinde tüm basıncı tükenene kadar ısıyla pişirilen dana eti.

    Tat Kontrol Sistemi

    Üstün lezzet için Tat Kontrol Sistemi


    Yeni Tat Kontrol sistemimizle daha lezzetli sonuçlar elde edin. Hassas basınç ve sıcaklık kontrolü, et yumuşaklık oranını %22*, sululuk oranını %42* artırır.
     

    *Ocakta pişirme ve Philips Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere Warner-Bratzler Shear Force testiyle et ve tavuktaki nem kaybı karşılaştırıldığında, Tat Kontrol sistemi sayesinde etin %22 daha yumuşak ve %42 daha sulu piştiği görüldü.

    NutriU uygulaması

    NutriU - Günlük yemekler için hızlı kılavuzunuz


    Yemek hazırlığına ilham veren mutfak uzmanına merhaba deyin. NutriU uygulaması seçim yapmanıza yardımcı olur ve daha iyi bir aşçı olmanız için talimatlar sağlar.

    Şimdi yükle
    Kullanımı kolay kullanıcı arayüzü

    Modern tasarım - iF Tasarım Ödülü Sahibi


    Kompakt kaplama alanı sayesinde modern mutfaklara uyum sağlar ve özel kullanıcı arayüzü sürece ekstra rahatlık katar.

    5 litrelik kapasite

    Philips Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere hakkında daha fazla bilgi

     

    • Tüm aileye yetecek kadar yemek pişirmek için 5 litrelik geniş kapasite
    • Önceden Ayarlanmış Pişirme Programları: Tek bir düğmeye dokunarak 35'ten fazla önceden ayarlanmış menü seçeneğinin keyfini çıkarın
    • Dahili Çocuk Kilidi sistemi sayesinde aileniz yanınızdayken de yemek hazırlamaya başlayabilirsiniz
    • 3 kişiselleştirilmiş pişirme programı: Favorim seçeneğiyle en sevdiğiniz yemekleri tek dokunuşla pişirin
    • Daha yoğun kıvam ve lezzet için sos koyulaştırma: Yüksek güçlü kaynatma işlevi yemeklerinizi daha kıvamlı, daha zengin aromalı hale getirir ve yemeğin lezzetini korumasını sağlar
    • Malzeme ekleme işleviyle pişirme sırasında ekstra malzeme ekleyebilirsiniz

    Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere’yi işbaşında görün

    Philips Hepsi Bir Arada Pişirici 3000 Serisi videosu küçük resmi, ürün videosu

    Diğer kullanıcıların Philips Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere hakkındaki görüşleri

    Philips Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere’yi satın almaya hazır mısınız?

    Philips Hepsi Bir Arada Pişirici

    Philips Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere HD2151/62, kullanımı kolay kullanıcı arayüzüyle pişirme işlemini zahmetsiz hale getirir. 3'ü 1 arada kaşık ve ölçüm kabıyla birlikte gelir.

    HomeID uygulaması üzerinden kişiselleştirme

    Lezzetli ev yemekleri rehberiniz HomeID uygulaması ile sağlıklı, besleyici tarifleri ve ilhamı keşfedin

    500'den fazla tarif, ipucu ve kişiselleştirilmiş öneri

    Favori tarifleri keşfedebileceğiniz günlük ilham veren fikirler

    Daha iyi bir şef olmak için adım adım talimatlar

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    Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere Ailesine Katılın


    NutriU uygulaması, öneriler ve püf noktaları paylaşmanın yanı sıra NutriU tariflerini ve makalelerini diğer kullanıcılarla tartışmak için dünyanın dört bir yanındaki şeflerden oluşan topluluğa* katılmanızı sağlar. Diğer yemek tutkunu şeflerle bağlantı kurabilir, yeni pişirme yöntemlerini paylaşabilir veya sadece ailenizin ve arkadaşlarınızın neler pişirdiğini takip edebilirsiniz.

     

    *Yalnızca seçili pazarlarda mevcuttur

    NutriU kullanıcı topluluğu

    Sıkça Sorulan Sorular

    Kapasitesi ne kadar?

    Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere 5 L kapasiteye sahiptir ve tüm aileye yemek pişirmek için idealdir.

    Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere’ye aksesuarlar dahil mi?

    Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere, 3'ü 1 arada kaşık ve bir ölçüm kabıyla birlikte gelir.

    Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere ile ne pişirebilirsiniz?

    Yeni Nesil Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere; dana etinden pudinge, çorbadan güvece kadar hızlı bir basınçlı pişirme deneyimi sunar. Sadece 7 dakikada otomatik basınç azaltma sağlar, bu da ocakta pişirmeye kıyasla %50 daha kısa bir süredir.*


    *Ocakta 60 dakika pişirmeye kıyasla 30 dakika içinde tüm basıncı tükenene kadar ısıyla pişirilen dana eti.

    Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere kaç pişirme yöntemi sunar?

    Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere ile, tek bir düğmeye dokunarak farklı yemek zamanı seçeneklerine yönelik 35 önceden ayarlanmış pişirme programı elde edersiniz. En sevdiğiniz yemekleri pişirmek için üç adet kişiselleştirilmiş pişirme programı seçeneği de mevcuttur.

    HomeID uygulamasını kullanmanın faydası nedir?

    HomeID, harika yiyecek ve içeceklerle dolu bir dünyada mutfak arkadaşınızdır ve evinizin potansiyelini ortaya çıkarmanız için size rehberlik eder ve ilham verir. Yüzlerce tariften ilham alın, kolay adım adım talimatları takip edin ve zahmetsizce kendinize daha çok güvenen bir ev aşçısı olun.

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