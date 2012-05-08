2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
1 Gelişmiş Classic
125 ml
Yenidoğan emziği
Bebeğinizin sağlığı ve mutluluğu için uyku ve beslenme çok önemlidir. Bebek biberonlarının tasarımının "bebek davranışlarını" etkileyip etkilemediğini belirlemek için bir klinik deney gerçekleştirildi. Philips Avent Classic bebek biberonunun karşılaştırılan biberona kıyasla huzursuzluğu günde yaklaşık 28 dakika azalttığı görülmüştür (46 dakika - 74 dakika, p=0,05) Bu durum, özellikle geceleri geçerlidir.**
Bebeğiniz beslenirken, Avent Emzikteki benzersiz valf sistemi, havanın bebeğinizin midesi yerine biberona girmesini sağlar. Bebeğiniz, doğal emzirmede olduğu gibi süt akışını kontrol eder.
Beş farklı emzik akış hızı bulunmaktadır.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
numberone2000
08/05/2012
Türkiye
kesınlıkle mukemmel
harıka bır urun yenı dogan bebekler ıcın tasarlanmıs kesınlıkle tavsıye ederım gazı olan bebek aılelerı kbır kere bunu deneyın vazgecmeyın
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF660/27 Classic PES baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF660/27 Classic PES baby bottle için yapılmıştır
İki haftalık bebeklerle yapılan klinik bir çalışma, başka biberonlarla beslenen bebeklere göre huzursuzluk düzeyinin daha az olduğunu göstermiştir. (Bu çalışma Londra'da bulunan Çocuk Sağlığı Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiştir. 2008.)
Klinik bir çalışma, Avent biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerin rakip marka bir biberonla beslenen bebeklere kıyasla, özellikle geceleri, daha az kolik sorunu yaşadığını göstermiştir.