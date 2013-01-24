Teknik bir sorun nedeniyle sipariş onay e-postasının size ulaşması biraz gecikebilir. 48 saat içinde onay almazsanız lütfen bizimle iletişime geçin.
Teknik bir sorun nedeniyle kargo onayı size ulaşmayabilir. Bu sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz. Ancak siparişiniz şu an düzgün şekilde işleniyor ve beklenen teslimat süresi içinde elinizde olacak.
Sipariş oranlarının yüksek olması nedeniyle teslimat şu an için normalden daha uzun sürüyor. Siparişinizin en kısa zamanda elinize ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Siparişiniz kargoya verildikten sonra size bir e-posta gönderilecek.
Şu anda çok fazla çağrı alıyoruz. Daha uzun süre hatta beklemeniz gerekebilir. Lütfen başka bir zaman aramayı deneyin. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Yoğunluk sebebiyle geri ödemelerin işlenmesi şu an için normalden daha uzun sürüyor. Talepleri en kısa sürede işleme almak için elimizden geleni yapıyoruz. İşlem tamamlandığında bir onay e-postası gönderilecek.
Planlı bir bakım nedeniyle bir süreliğine web sitemizden ürün satın alamayabilirsiniz. Bu sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Bu sırada diğer perakende satış mağazalarından ürünlerimizi satın alabilirsiniz.
Planlı bir bakım nedeniyle geçici bir süreliğine sipariş onay e-postasının size ulaşması biraz gecikebilir. Bu, siparişinizin işlenmesini ve teslimatını etkilemeyecektir. 48 saat içinde sipariş onayı almadıysanız lütfen bizimle iletişime geçin.
Bakım çalışması nedeniyle sepetinize ürün eklemek geçici olarak mümkün değildir. Bu sorun, mümkün olan en kısa sürede çözülecektir. Sizi tekrar görmeyi umuyoruz.
Teknik bir sorun nedeniyle bir süreliğine web sitemizden satın aldığınız ürünler için [PAYMENT_METHOD] ile ödeme yapamayabilirsiniz. Bu sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Bu sırada başka bir ödeme yöntemi kullanabilir veya diğer perakende satış mağazalarından ürünlerimizi satın alabilirsiniz.