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    Philips Avent

    Classic biberon

    SCF685/27
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır* Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır* Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
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      Philips Avent Classic biberon

      SCF685/27
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

      Anneler, Classic biberonumuza 30 yıldır güveniyor ve biberonumuz birçok annenin tercihi olmaya devam ediyor. Keyifli ve kolay besleme deneyimi için tasarlanmış bu ürünün kolik oluşumunu ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.* Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 46,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Classic biberon

      Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

      Anneler, Classic biberonumuza 30 yıldır güveniyor ve biberonumuz birçok annenin tercihi olmaya devam ediyor. Keyifli ve kolay besleme deneyimi için tasarlanmış bu ürünün kolik oluşumunu ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.* Tüm faydaları görün

      Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

      Anneler, Classic biberonumuza 30 yıldır güveniyor ve biberonumuz birçok annenin tercihi olmaya devam ediyor. Keyifli ve kolay besleme deneyimi için tasarlanmış bu ürünün kolik oluşumunu ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.* Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 46,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Classic biberon

      Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

      Anneler, Classic biberonumuza 30 yıldır güveniyor ve biberonumuz birçok annenin tercihi olmaya devam ediyor. Keyifli ve kolay besleme deneyimi için tasarlanmış bu ürünün kolik oluşumunu ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.* Tüm faydaları görün

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        Classic biberon

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        Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

        30 yıldır güvenilen ürün

        • 2 Biberon
        • 260 ml/9 oz
        • Yavaş akış emziği
        • 1 ay+
        Emzikteki benzersiz valf sistemi sayesinde kolay emme

        Emzikteki benzersiz valf sistemi sayesinde kolay emme

        Emzikteki benzersiz valf sistemi, bebeğinizin beslenme ritmine uyum sağlar. Süt sadece bebeğinizin belirlediği hızda akar ve böylelikle aşırı yemeyi, kusmayı, mide ve bağırsak gazlarını en aza indirir

        Huzursuzluğu önemli ölçüde azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır

        Huzursuzluğu önemli ölçüde azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır

        Bebeğinizin sağlığı ve mutluluğu için uyku ve beslenme çok önemlidir. Bebek biberonlarının tasarımının "bebek davranışlarını" etkileyip etkilemediğini belirlemek için bir klinik deney gerçekleştirildi. Philips Avent Classic bebek biberonunun karşılaştırılan biberona kıyasla huzursuzluğu günde yaklaşık 28 dakika azalttığı görülmüştür (46 dakika - 74 dakika, p=0,05) Bu durum, özellikle geceleri geçerlidir.**

        Maksimum konfor için ergonomik tasarım

        Maksimum konfor için ergonomik tasarım

        Benzersiz bir şekle sahip olan bu biberon bebeğinizin küçük elleri için bile maksimum konfor sağlayacak şekilde kolayca tutulabilir ve kavranabilir.

        Klinik olarak kanıtlanmış antikolik sistem

        Klinik olarak kanıtlanmış antikolik sistem

        Bebeğiniz beslenirken emziğin benzersiz valf sistemi havanın bebeğinizin midesi yerine şişeye dolmasını sağlar.*

        Philips Avent serisi ile uyumludur

        Philips Avent serisi ile uyumludur

        Philips Avent Classic biberon, Natural biberonlar hariç Philips Avent serisi ile uyumludur. Classic biberonları sadece Classic emziklerle birlikte kullanmanızı tavsiye ederiz.

        BPA içermez*

        BPA içermez*

        Philips Avent Classic+ biberon, BPA içermeyen* malzemeden (polipropilen) üretilmiştir.

        Kolay kullanım ve temizlik, hızlı ve kolay birleştirme

        Kolay kullanım ve temizlik, hızlı ve kolay birleştirme

        Geniş boynu sayesinde biberon kolayca doldurulup temizlenebilir. Sadece birkaç parçadan oluştuğu için söküp takması da gayet basittir.

        Farklı akış hızına sahip emzikler bulunmaktadır

        Farklı akış hızına sahip emzikler bulunmaktadır

        Philips Avent Classic biberon bebeğinizin büyüme sürecine uyum sağlayacak şekilde farklı akış hızları sunar. Yaş göstergelerinin, bebeklerin farklı hızlarda büyümesi nedeniyle yaklaşık değerler sunduğunu unutmayın. Tüm emzikler ikili paketler halinde bulunur.

        Her zaman adaptör halkası kullanın

        Her zaman adaptör halkası kullanın

        Philips Avent Classic biberonu her zaman adaptör halkasıyla birlikte kullanmayı unutmayın (tüm Philips Avent Classic biberonlarla birlikte gelir).

        Teknik Özellikler

        • Biberon

          Malzeme
          BPA içermez*

        • Tasarım

          Biberon tasarımı
          • Ergonomik tasarım
          • Geniş ağızlı

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0-12 ay

        • Kullanım kolaylığı

          Biberon kullanımı
          • Temizlemesi kolaydır
          • Tutması kolay
          Kullanım kolaylığı
          • Bulaşık makinesi ve mikrodalgaya uygun
          • 5 parça

        • Fonksiyonlar

          Kavrama
          • Kolay kavrama
          • Emziğe alışmayı kolaylaştırır
          Emzik
          • İki parçalı kolik önleyici sistem
          • Beslenme ritmini daha esnek hale getirir

        • Malzeme

          Biberon
          • BPA içermez*
          • Polipropilen
          Emzik
          • BPA içermez*
          • Yumuşak silikon

        • Paket içeriği

          Biberon
          2  adet

        • Uyumluluk

          Aşağıdakilerle uyumludur
          Göğüs Pompası, VIA kaplar ve Classic emzikler

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              • EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA
              • ** Klinik bir çalışma, Avent biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerin rakip marka bir biberonla beslenen bebeklere kıyasla, özellikle geceleri, daha az kolik sorunu yaşadığını göstermiştir.
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