2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF685/27
2 Biberon
260 ml/9 oz
Yavaş akış emziği
1 ay+
Emzikteki benzersiz valf sistemi, bebeğinizin beslenme ritmine uyum sağlar. Süt sadece bebeğinizin belirlediği hızda akar ve böylelikle aşırı yemeyi, kusmayı, mide ve bağırsak gazlarını en aza indirir
Bebeğinizin sağlığı ve mutluluğu için uyku ve beslenme çok önemlidir. Bebek biberonlarının tasarımının "bebek davranışlarını" etkileyip etkilemediğini belirlemek için bir klinik deney gerçekleştirildi. Philips Avent Classic bebek biberonunun karşılaştırılan biberona kıyasla huzursuzluğu günde yaklaşık 28 dakika azalttığı görülmüştür (46 dakika - 74 dakika, p=0,05) Bu durum, özellikle geceleri geçerlidir.**
Benzersiz bir şekle sahip olan bu biberon bebeğinizin küçük elleri için bile maksimum konfor sağlayacak şekilde kolayca tutulabilir ve kavranabilir.
4.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
MARTI
08/05/2012
Türkiye
teşekkürler avent
9 aylık ikiz bebek sahibi anneyim, kızlarım doğdukları günden itibaren avent biberonla mama içmekteler, avent biberon sayesinde gaz sancımız minimum seviyeye düştü, ne kadar teşekkür etsem azdır.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF684/27 Classic baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF684/27 Classic baby bottle için yapılmıştır
Canonind
08/05/2012
Türkiye
Avent ürünleri
Philips Avent ürün grubu bebeğimizin doğduğu günden beri tek tercihimiz oldu, kalitesiyle bizi hayal kırıklığına uğratmadı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF663/17 Classic PES baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF663/17 Classic PES baby bottle için yapılmıştır
ayla76
21/07/2013
Türkiye
kullanımı kolay
4 adet aldım. temizliği kolay tasarım güzel fakat bebeğimin gaz probleminde pek azalma yok.
Bu değerlendirme SCF684/27 Classic baby bottle için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF684/27 Classic baby bottle için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA
Klinik bir çalışma, Avent biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerin rakip marka bir biberonla beslenen bebeklere kıyasla, özellikle geceleri, daha az kolik sorunu yaşadığını göstermiştir.