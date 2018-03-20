Aventin bir çok ürününü kullanıyorum ilk bebeğim ama 3. Biberonumuzda bir ay içerisinde yine aynı sorun kapak sürekli boşa dönüyor ve akıtıyor çok can sıkıcı bir durum en iyisi diye kullanıyoruz çözüm bulun ve destek olun lütfen eczacımız garantili biberon diye sattı 2.ciyi almaya gittiğimizde şubesine başvurun yada internet üzerinden başvurun yardımcı olurlar dedi destek ve yardım lütfen .