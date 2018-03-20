2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF696/17
1 Biberon
330 ml/11 oz
Orta akışlı emzik
3 ay+
Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi, emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.
Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.
4.5
5 üzerinden
4
İncelemeler
Duru10
20/03/2018
Türkiye
Tutuş kolaylığı
Şekilli itibari ile tutuşu çok kolay kolay temizleniyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF696/17 Natural biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF696/17 Natural biberon için yapılmıştır
Ardaberam
15/08/2017
Türkiye
Kesinlikle tavsiye ediyorum
Oğlumun ilk biberonuydu şuan 2 yaşında bu yaşına kadar 6 ayda bir değiştirdik çok memnun kaldım . Şimdi sadece akşamları devam sütünü biberonla içiyor. Kesinlikle annelere tavsiyemdir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF696/17 Natural biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF696/17 Natural biberon için yapılmıştır
aslı40
02/11/2015
Türkiye
avent
İlk kizima avent kullandım simdi ikinci kizima kullanıyorum cok memnunum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF696/17 Natural biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF696/17 Natural biberon için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA