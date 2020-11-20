2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF673/17
1 Biberon
240 ml/8 oz
Yavaş akış emziği
1 ay+
Natural cam biberon ısıya ve termal şoka dayanıklıdır. Bu sayede buzdolabında güvenle saklanabilir, ısıtılabilir ve sterilizasyona uygundur.
Kusursuz saflık için en yüksek kaliteyi sağlamak amacıyla tamamen geri dönüştürülebilir, üstün kalite borosilikat cam.
Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi, emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
4.0
5 üzerinden
10
İncelemeler
Sarıseker06
20/11/2020
Türkiye
SUPER BIR URUN
IKI COCUCK ANNESIYIM YILLARDCA KULLANDIM COK GUZEL BIR URURN IYIKI YAPMISLAR
Avantajlar
MUKEMMEL
Dezavantajlar
HICBIR DEZAVANTAJI YOK
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF673/17 Natural glass baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF673/17 Natural glass baby bottle için yapılmıştır
Serhat123
18/10/2017
Türkiye
Kızım çok beğendi
Daha önce 120 ml ni bebeğimiz için kullanıyorduk 2 yaşındaki kızımız da artık sütünü Philips Avent naturel cam 240 ml ile keyifle içiyor. Biz de güvenle kullanıyoruz
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF673/17 Natural glass baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF673/17 Natural glass baby bottle için yapılmıştır
ÖzgeZeynep
24/08/2017
Türkiye
Anne gosu gibi
Biberon kullanımında en çok korktugum konu meme reddine sebep olmasıydı. Ama bu biberon sayesinde korkularima gerek kalmadı.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF673/17 Natural glass baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF673/17 Natural glass baby bottle için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA