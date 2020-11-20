Bebeğim doğru ememediği için yeterli sütü olamamış bir anneyim. Bebeğime artık biberon maması vermem gerektiği söylendiğinde yıkılmıştım ancak emzirmeyi de bırakmadım bu şekilde bir yaşına kadar hem mama hem anne sütü ile devam ettik. Eğer anne göğsünde olduğu gibi bebeğin biberondan mamayı kendisi çekmek zorunda olduğu bir sistemle biberon emziği üretilse belkide bebeğim emmeyi öğrenecek ve tamamen anne sütüyle beslenebilecekti. Bunu yapsa yapsa philips yapar diye düşünüyorum çünkü başka marka biberon kullanan arkadaşlarımın bebekleri anne sütünü tamamen bırakırken philips avent sayesinde benim bebeğim memeyi hiç redetmedi az da olsa anne sütünü bir yaşına kadar aldı. Teşekkürler philips ve elbette anne olarak philips ten hep daha iyisini bekliyorum ....