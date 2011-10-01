Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın
Anasayfa
$

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Philips Avent

    Natural cam biberon

    SCF673/17
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
      -{discount-value}

      Philips Avent Natural cam biberon

      SCF673/17
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

      Natural cam biberonumuz, biberonla beslemeyi sizin ve bebeğiniz için daha doğal hale getirir.Biberon emziği, anne göğsüne benzer yapısıyla doğal kavrama sağlayan konforlu yaprakçık tasarımı sunar. Bu tasarım emzirme ve biberonla beslemenin kolayca bir arada uygulanmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 76,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Natural cam biberon

      Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

      Natural cam biberonumuz, biberonla beslemeyi sizin ve bebeğiniz için daha doğal hale getirir.Biberon emziği, anne göğsüne benzer yapısıyla doğal kavrama sağlayan konforlu yaprakçık tasarımı sunar. Bu tasarım emzirme ve biberonla beslemenin kolayca bir arada uygulanmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

      Natural cam biberonumuz, biberonla beslemeyi sizin ve bebeğiniz için daha doğal hale getirir.Biberon emziği, anne göğsüne benzer yapısıyla doğal kavrama sağlayan konforlu yaprakçık tasarımı sunar. Bu tasarım emzirme ve biberonla beslemenin kolayca bir arada uygulanmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 76,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Natural cam biberon

      Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

      Natural cam biberonumuz, biberonla beslemeyi sizin ve bebeğiniz için daha doğal hale getirir.Biberon emziği, anne göğsüne benzer yapısıyla doğal kavrama sağlayan konforlu yaprakçık tasarımı sunar. Bu tasarım emzirme ve biberonla beslemenin kolayca bir arada uygulanmasını sağlar. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör natural-biberonlar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Tüm aksesuarları görün

        Natural cam biberon

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

        Doğal emme etkisi

        • 1 Biberon
        • 240 ml/8 oz
        • Yavaş akış emziği
        • 1 ay+
        Isıya dayanıklı

        Isıya dayanıklı

        Natural cam biberon ısıya ve termal şoka dayanıklıdır. Bu sayede buzdolabında güvenle saklanabilir, ısıtılabilir ve sterilizasyona uygundur.

        Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

        Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

        Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

        Çökmeyen yumuşak, esnek emzik için benzersiz yaprakçıklar

        Çökmeyen yumuşak, esnek emzik için benzersiz yaprakçıklar

        Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.

        Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

        Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

        Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.

        Kolay kullanım ve temizlik, hızlı ve kolay birleştirme

        Kolay kullanım ve temizlik, hızlı ve kolay birleştirme

        Geniş boynu sayesinde biberon kolayca doldurulup temizlenebilir. Sadece birkaç parçadan oluştuğu için söküp takması da gayet basittir.

        Bu biberon BPA içermez*

        Bu biberon BPA içermez*

        Philips Avent Natural biberon, BPA içermeyen* malzemeden (cam, polipropilen ve silikon) üretilmiştir.

        Medikal sınıf cam

        Kusursuz saflık için en yüksek kaliteyi sağlamak amacıyla tamamen geri dönüştürülebilir, üstün kalite borosilikat cam.

        Philips Avent serisi ile uyumludur

        Philips Avent Natural biberon, Classic biberonlar ve bardak kulpları hariç Philips Avent serisi ile uyumludur. Natural biberonları sadece Natural emziklerle birlikte kullanmanızı tavsiye ederiz.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere veya ABD'de monte edilmiştir
          (ABD ve İngiltere'den gelen parçalarla)

        • Malzeme

          Biberon
          • BPA içermez*
          • Cam
          Emzik
          • Silikon
          • BPA içermez*
          BPA içermez*
          Borosilikat tip 1 camdan üretilen biberon; Silikondan üretilen emzik; PP'den (Polipropilen) üretilen biberon halkası

        • Paket içeriği

          Biberon
          1  adet

        • Biberon

          Malzeme
          BPA içermez*
          Kapasite
          240 ml/8 oz

        • Tasarım

          Biberon tasarımı
          • Ergonomik tasarım
          • Geniş boyunlu

        • Kolay kullanım

          Kolay kullanım
          • Birleştirmesi kolay
          • Kolay temizlenir
          • Tutması kolay
          • Bulaşık makinesi ve mikrodalgaya uygun

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0-12 ay

        • Fonksiyonlar

          Kavrama
          Meme ile biberon kolayca birleştirilebilir
          Emzik
          • Eşsiz konfor sağlayan yaprakçıklar
          • Gelişmiş antikolik sistem
          • Ekstra yumuşak ve esnek emzik
          • Doğal emme etkisi

        • Boyutlar ve Ağırlık

          Boyutlar
          Yükseklik: 8,7 cm; Çap: 6,6 cm
          Ağırlık
          1 biberon: 14,67 g

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Yedek parça veya aksesuar bulun

        Parçalar veya aksesuarlara gidin

        Bu ürün için aksesuarlar

        Tüm aksesuarları görün
          * Önerilen perakende satış fiyatı

          Önerilen ürünler

            En son görüntülenen ürünler

              Ödüller

              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              • EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA
              Kaydet

              Philips ailesine siz de katılın

              Bültenimize abone olun

              Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

              Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
              İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

              Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

              Keşfet 
              MyPhilips

              Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

              Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

              Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

              Şimdi üye ol

              Ödeme Seçenekleri

              Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
              Visa - payment method
              MasterCard - payment method

              Destek

              Sıkça Sorulan Sorular
              Şartlar ve koşullar
              Sipariş Takibi