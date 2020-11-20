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  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
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  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
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  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

Üretimden kaldırıldı

Philips AventNatural cam biberon

SCF673/17

4
| (10) İncelemeler
Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Natural cam biberonumuz, biberonla beslemeyi sizin ve bebeğiniz için daha doğal hale getirir.Biberon emziği, anne göğsüne benzer yapısıyla doğal kavrama sağlayan konforlu yaprakçık tasarımı sunar. Bu tasarım emzirme ve biberonla beslemenin kolayca bir arada uygulanmasını sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Doğal emme etkisi

Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

  • 1 Biberon

  • 240 ml/8 oz

  • Yavaş akış emziği

  • 1 ay+

Isıya dayanıklı

Isıya dayanıklı

Natural cam biberon ısıya ve termal şoka dayanıklıdır. Bu sayede buzdolabında güvenle saklanabilir, ısıtılabilir ve sterilizasyona uygundur.

Medikal sınıf cam

Kusursuz saflık için en yüksek kaliteyi sağlamak amacıyla tamamen geri dönüştürülebilir, üstün kalite borosilikat cam.

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi, emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

10

İncelemeler

4
2

20/11/2020

Türkiye

Türkiye

SUPER BIR URUN

IKI COCUCK ANNESIYIM YILLARDCA KULLANDIM COK GUZEL BIR URURN IYIKI YAPMISLAR

Avantajlar

MUKEMMEL

Dezavantajlar

HICBIR DEZAVANTAJI YOK

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF673/17 Natural glass baby bottle için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF673/17 Natural glass baby bottle için yapılmıştır

18/10/2017

Türkiye

Türkiye

Kızım çok beğendi

Daha önce 120 ml ni bebeğimiz için kullanıyorduk 2 yaşındaki kızımız da artık sütünü Philips Avent naturel cam 240 ml ile keyifle içiyor. Biz de güvenle kullanıyoruz

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF673/17 Natural glass baby bottle için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF673/17 Natural glass baby bottle için yapılmıştır

24/08/2017

Türkiye

Türkiye

Anne gosu gibi

Biberon kullanımında en çok korktugum konu meme reddine sebep olmasıydı. Ama bu biberon sayesinde korkularima gerek kalmadı.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF673/17 Natural glass baby bottle için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF673/17 Natural glass baby bottle için yapılmıştır

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