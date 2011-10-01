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Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Natural cam biberonumuz, biberonla beslemeyi sizin ve bebeğiniz için daha doğal hale getirir.Biberon emziği, anne göğsüne benzer yapısıyla doğal kavrama sağlayan konforlu yaprakçık tasarımı sunar. Bu tasarım emzirme ve biberonla beslemenin kolayca bir arada uygulanmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Natural cam biberonumuz, biberonla beslemeyi sizin ve bebeğiniz için daha doğal hale getirir.Biberon emziği, anne göğsüne benzer yapısıyla doğal kavrama sağlayan konforlu yaprakçık tasarımı sunar. Bu tasarım emzirme ve biberonla beslemenin kolayca bir arada uygulanmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Natural cam biberonumuz, biberonla beslemeyi sizin ve bebeğiniz için daha doğal hale getirir.Biberon emziği, anne göğsüne benzer yapısıyla doğal kavrama sağlayan konforlu yaprakçık tasarımı sunar. Bu tasarım emzirme ve biberonla beslemenin kolayca bir arada uygulanmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Natural cam biberonumuz, biberonla beslemeyi sizin ve bebeğiniz için daha doğal hale getirir.Biberon emziği, anne göğsüne benzer yapısıyla doğal kavrama sağlayan konforlu yaprakçık tasarımı sunar. Bu tasarım emzirme ve biberonla beslemenin kolayca bir arada uygulanmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Natural cam biberon ısıya ve termal şoka dayanıklıdır. Bu sayede buzdolabında güvenle saklanabilir, ısıtılabilir ve sterilizasyona uygundur.
Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.
Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.
Geniş boynu sayesinde biberon kolayca doldurulup temizlenebilir. Sadece birkaç parçadan oluştuğu için söküp takması da gayet basittir.
Philips Avent Natural biberon, BPA içermeyen* malzemeden (cam, polipropilen ve silikon) üretilmiştir.
Kusursuz saflık için en yüksek kaliteyi sağlamak amacıyla tamamen geri dönüştürülebilir, üstün kalite borosilikat cam.
Philips Avent Natural biberon, Classic biberonlar ve bardak kulpları hariç Philips Avent serisi ile uyumludur. Natural biberonları sadece Natural emziklerle birlikte kullanmanızı tavsiye ederiz.
Menşei
Malzeme
Paket içeriği
Biberon
Tasarım
Kolay kullanım
Gelişim aşamaları
Fonksiyonlar
Boyutlar ve Ağırlık
SCF145/06
SCF135/06