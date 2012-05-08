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  • İyi beslenme, iyi uyku
  • İyi beslenme, iyi uyku
  • İyi beslenme, iyi uyku
  • İyi beslenme, iyi uyku
  • İyi beslenme, iyi uyku
  • İyi beslenme, iyi uyku
  • İyi beslenme, iyi uyku
  • İyi beslenme, iyi uyku
  • İyi beslenme, iyi uyku
  • İyi beslenme, iyi uyku
  • İyi beslenme, iyi uyku
  • İyi beslenme, iyi uyku
  • İyi beslenme, iyi uyku
  • İyi beslenme, iyi uyku
  • İyi beslenme, iyi uyku
  • İyi beslenme, iyi uyku
  • İyi beslenme, iyi uyku
  • İyi beslenme, iyi uyku
  • İyi beslenme, iyi uyku
  • İyi beslenme, iyi uyku

Üretimden kaldırıldı

Philips AventEkstra dayanıklı Natural biberon

SCF660/27

5
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
İyi beslenme, iyi uyku
Huzursuzluk bebeklerde en çok bilinen ağlama tutumudur. Philips Avent Gelişmiş Classic biberon, kolik*** ve huzursuzluğu önemli ölçüde azaltır. Özellikle geceleri, huzursuzluğun azaltılmasına katkıda bulunur.**
Tüm avantajları görüntüleyin

Özellikle geceleri bebeğinizi rahatlatmaya yardım eder**

İyi beslenme, iyi uyku

  • 2 Gelişmiş Classic

  • 125 ml

  • Yenidoğan emziği

Huzursuzluğu önemli ölçüde azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır

Huzursuzluğu önemli ölçüde azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır

Bebeğinizin sağlığı ve mutluluğu için uyku ve beslenme çok önemlidir. Bebek biberonlarının tasarımının "bebek davranışlarını" etkileyip etkilemediğini belirlemek için bir klinik deney gerçekleştirildi. Philips Avent Classic bebek biberonunun karşılaştırılan biberona kıyasla huzursuzluğu günde yaklaşık 28 dakika azalttığı görülmüştür (46 dakika - 74 dakika, p=0,05) Bu durum, özellikle geceleri geçerlidir.**

Havanın bebeğinizin midesi yerine biberona girmesini sağlar

Havanın bebeğinizin midesi yerine biberona girmesini sağlar

Bebeğiniz beslenirken, Avent Emzikteki benzersiz valf sistemi, havanın bebeğinizin midesi yerine biberona girmesini sağlar. Bebeğiniz, doğal emzirmede olduğu gibi süt akışını kontrol eder.

Beş farklı emzik akış hızı bulunmaktadır

Beş farklı emzik akış hızı bulunmaktadır

Beş farklı emzik akış hızı bulunmaktadır.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

kesınlıkle mukemmel

harıka bır urun yenı dogan bebekler ıcın tasarlanmıs kesınlıkle tavsıye ederım gazı olan bebek aılelerı kbır kere bunu deneyın vazgecmeyın

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF660/27 Classic PES baby bottle için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF660/27 Classic PES baby bottle için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. İki haftalık bebeklerle yapılan klinik bir çalışma, başka biberonlarla beslenen bebeklere göre huzursuzluk düzeyinin daha az olduğunu göstermiştir. (Bu çalışma Londra'da bulunan Çocuk Sağlığı Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiştir. 2008.)

  2. Klinik bir çalışma, Avent biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerin rakip marka bir biberonla beslenen bebeklere kıyasla, özellikle geceleri, daha az kolik sorunu yaşadığını göstermiştir.