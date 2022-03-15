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  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
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  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
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  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

Üretimden kaldırıldı

Philips AventNatural biberon

SCF693/27

3
| (11) İncelemeler
Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Yeni biberonumuz, biberonla beslemeyi sizin ve bebeğiniz için daha doğal hale getirir. Emziğin yenilikçi yaprakçıklı tasarımı, göğsü andıran doğal kavrama imkanı sunarak bebeğinizin emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirmesini kolaylaştırır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Doğal emme etkisi

Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

  • 2 Biberon

  • 260 ml/9 oz

  • Yavaş akış emziği

  • 1 ay+

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi, emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

Çökmeyen yumuşak, esnek emzik için benzersiz yaprakçıklar

Çökmeyen yumuşak, esnek emzik için benzersiz yaprakçıklar

Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.

Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.0

5 üzerinden

11

İncelemeler

15/03/2022

Türkiye

Türkiye

Mükemmel

Bebeğime bazen sağdığım sütümü vermek in kullandım başlığı çok iyi bebeğin meme ucu gibi kavrayıp emmesi gerekiyor ki sıvı gelsin bu da çok önemli bebeğimiz için öneririm

Avantajlar

Başlık ve sıvıyı emme anne yapısına yakın

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF693/27 Natural biberon için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF693/27 Natural biberon için yapılmıştır

31/03/2013

Türkiye

Türkiye

harika

phılıps avent in bütün ürünleri mükemmel herkese tavsiye ediorum diğer markalara boşa para vermeye gerek yok bence

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF693/17 Natural baby bottle için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF693/17 Natural baby bottle için yapılmıştır

22/09/2017

Türkiye

Türkiye

Bu urun cok iyi

Ürünü kullanımı cok kolay sızdırma yapmıyor çocuğunda gaz problemi yapmadı. Dolu olunca biraz ağır ama çocuğun bunun sayesinde kavradığı seyleri daha iyi tutuyor. Tek olumsuz yani hava çıkartırken bazen ses çıkartıyor tıslama gibi o da bebisim tam uyurken bir kaç kez uyandırdı.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF693/27 Natural biberon için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF693/27 Natural biberon için yapılmıştır

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