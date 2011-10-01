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Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Yeni biberonumuz, biberonla beslemeyi sizin ve bebeğiniz için daha doğal hale getirir. Emziğin yenilikçi yaprakçıklı tasarımı, göğsü andıran doğal kavrama imkanı sunarak bebeğinizin emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirmesini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
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Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Yeni biberonumuz, biberonla beslemeyi sizin ve bebeğiniz için daha doğal hale getirir. Emziğin yenilikçi yaprakçıklı tasarımı, göğsü andıran doğal kavrama imkanı sunarak bebeğinizin emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirmesini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.
Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.
Philips Avent Natural biberon, BPA içermeyen* malzemeden (polipropilen) üretilmiştir.
Benzersiz bir şekle sahip olan bu biberon bebeğinizin küçük elleri için bile maksimum konfor sağlayacak şekilde kolayca tutulabilir ve kavranabilir.
Geniş boynu sayesinde biberon kolayca doldurulup temizlenebilir. Sadece birkaç parçadan oluştuğu için söküp takması da gayet basittir.
Philips Avent Natural biberon, 4 boy seçeneğine sahiptir: 60 ml/2 oz, 125 ml/4 oz, 260 ml/9 oz ve 330 ml/11 oz. Biberonlar tekli ve çoklu paketler halinde bulunur.
Philips Avent Natural biberon, Classic biberonlar ve bardak kulpları hariç Philips Avent serisi ile uyumludur. Natural biberonları sadece Natural emziklerle birlikte kullanmanızı tavsiye ederiz.
1984'ten bu yana Philips Avent doğadan ilham alan, kapsamlı araştırmalar ve klinik çalışmalar sonucu geliştirilen ürünler tasarlamakta ve üretmektedir.
Malzeme
Paket içeriği
Biberon
Tasarım
Kullanım kolaylığı
Gelişim aşamaları
Fonksiyonlar
SCF145/06
SCF135/06