Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Anneler, Classic biberonumuza 30 yıldır güveniyor ve biberonumuz birçok annenin tercihi olmaya devam ediyor. Keyifli ve kolay besleme deneyimi için tasarlanmış bu ürünün kolik oluşumunu ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.* Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Anneler, Classic biberonumuza 30 yıldır güveniyor ve biberonumuz birçok annenin tercihi olmaya devam ediyor. Keyifli ve kolay besleme deneyimi için tasarlanmış bu ürünün kolik oluşumunu ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.* Tüm faydaları görün
Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Anneler, Classic biberonumuza 30 yıldır güveniyor ve biberonumuz birçok annenin tercihi olmaya devam ediyor. Keyifli ve kolay besleme deneyimi için tasarlanmış bu ürünün kolik oluşumunu ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.* Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Anneler, Classic biberonumuza 30 yıldır güveniyor ve biberonumuz birçok annenin tercihi olmaya devam ediyor. Keyifli ve kolay besleme deneyimi için tasarlanmış bu ürünün kolik oluşumunu ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.* Tüm faydaları görün
Emzikteki benzersiz valf sistemi, bebeğinizin beslenme ritmine uyum sağlar. Süt sadece bebeğinizin belirlediği hızda akar ve böylelikle aşırı yemeyi, kusmayı, mide ve bağırsak gazlarını en aza indirir
Bebeğinizin sağlığı ve mutluluğu için uyku ve beslenme çok önemlidir. Bebek biberonlarının tasarımının "bebek davranışlarını" etkileyip etkilemediğini belirlemek için bir klinik deney gerçekleştirildi. Philips Avent Classic bebek biberonunun karşılaştırılan biberona kıyasla huzursuzluğu günde yaklaşık 28 dakika azalttığı görülmüştür (46 dakika - 74 dakika, p=0,05) Bu durum, özellikle geceleri geçerlidir.**
Benzersiz bir şekle sahip olan bu biberon bebeğinizin küçük elleri için bile maksimum konfor sağlayacak şekilde kolayca tutulabilir ve kavranabilir.
Bebeğiniz beslenirken emziğin benzersiz valf sistemi havanın bebeğinizin midesi yerine şişeye dolmasını sağlar.*
Philips Avent Classic biberon, Natural biberonlar hariç Philips Avent serisi ile uyumludur. Classic biberonları sadece Classic emziklerle birlikte kullanmanızı tavsiye ederiz.
Philips Avent Classic+ biberon, BPA içermeyen* malzemeden (polipropilen) üretilmiştir.
Geniş boynu sayesinde biberon kolayca doldurulup temizlenebilir. Sadece birkaç parçadan oluştuğu için söküp takması da gayet basittir.
Philips Avent Classic biberon bebeğinizin büyüme sürecine uyum sağlayacak şekilde farklı akış hızları sunar. Yaş göstergelerinin, bebeklerin farklı hızlarda büyümesi nedeniyle yaklaşık değerler sunduğunu unutmayın. Tüm emzikler ikili paketler halinde bulunur.
Philips Avent Classic biberonu her zaman adaptör halkasıyla birlikte kullanmayı unutmayın (tüm Philips Avent Classic biberonlarla birlikte gelir).
Biberon
Tasarım
Gelişim aşamaları
Kolay kullanım
Fonksiyonlar
Malzeme
Paket içeriği
Uyumluluk
SCF145/06
SCF135/06
SCF634/27
SCF633/27
SCF632/27