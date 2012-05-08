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  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
  • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

Üretimden kaldırıldı

Philips AventClassic biberon

SCF684/27

4
| (3) İncelemeler
Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Anneler, Classic biberonumuza 30 yıldır güveniyor ve biberonumuz birçok annenin tercihi olmaya devam ediyor. Keyifli ve kolay besleme deneyimi için tasarlanmış bu ürünün kolik oluşumunu ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.*
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30 yıldır güvenilen ürün

Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

  • 2 Biberon

  • 260 ml/9 oz

  • Yavaş akış emziği

  • 1 ay+

Emzikteki benzersiz valf sistemi sayesinde kolay emme

Emzikteki benzersiz valf sistemi, bebeğinizin beslenme ritmine uyum sağlar. Süt sadece bebeğinizin belirlediği hızda akar ve böylelikle aşırı yemeyi, kusmayı, mide ve bağırsak gazlarını en aza indirir

Huzursuzluğu önemli ölçüde azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır

Huzursuzluğu önemli ölçüde azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır

Bebeğinizin sağlığı ve mutluluğu için uyku ve beslenme çok önemlidir. Bebek biberonlarının tasarımının "bebek davranışlarını" etkileyip etkilemediğini belirlemek için bir klinik deney gerçekleştirildi. Philips Avent Classic bebek biberonunun karşılaştırılan biberona kıyasla huzursuzluğu günde yaklaşık 28 dakika azalttığı görülmüştür (46 dakika - 74 dakika, p=0,05) Bu durum, özellikle geceleri geçerlidir.**

Maksimum konfor için ergonomik tasarım

Maksimum konfor için ergonomik tasarım

Benzersiz bir şekle sahip olan bu biberon bebeğinizin küçük elleri için bile maksimum konfor sağlayacak şekilde kolayca tutulabilir ve kavranabilir.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

2
1

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

teşekkürler avent

9 aylık ikiz bebek sahibi anneyim, kızlarım doğdukları günden itibaren avent biberonla mama içmekteler, avent biberon sayesinde gaz sancımız minimum seviyeye düştü, ne kadar teşekkür etsem azdır.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF684/27 Classic baby bottle için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF684/27 Classic baby bottle için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

Avent ürünleri

Philips Avent ürün grubu bebeğimizin doğduğu günden beri tek tercihimiz oldu, kalitesiyle bizi hayal kırıklığına uğratmadı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF663/17 Classic PES baby bottle için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF663/17 Classic PES baby bottle için yapılmıştır

21/07/2013

Türkiye

Türkiye

kullanımı kolay

4 adet aldım. temizliği kolay tasarım güzel fakat bebeğimin gaz probleminde pek azalma yok.

Bu değerlendirme SCF684/27 Classic baby bottle için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF684/27 Classic baby bottle için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA

  2. Klinik bir çalışma, Avent biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerin rakip marka bir biberonla beslenen bebeklere kıyasla, özellikle geceleri, daha az kolik sorunu yaşadığını göstermiştir.