2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
1 Biberon
125 ml/4 oz
Yenidoğan Akışlı Emzik
0 ay+
Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi, emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.
Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.
4.4
5 üzerinden
9
İncelemeler
89%
bu ürünü tavsiye ediyor
AsliDamla
12/09/2017
Türkiye
Mukemmel tasarim
Kizim daha dogmadan arastirip bu urunu aldim cok kullanisli ve gaz yapmiyor cok memnunum suan 125 ml yetiyo bize buyuyunce ayni urunun 330 ml olanini alicam avent den vaz gecmem
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF690/27 Natural biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF690/27 Natural biberon için yapılmıştır
mak88
17/03/2016
Türkiye
çok kullanışlı
bebeğim doğmadan önce araştırıp aldım şuan çalışıyorum ve bu biberonu kullanıyoruz ayrıca göğüs pompası ve soothie emziğini de kullanıyorum onlardan da çok memnunum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF690/27 Natural biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF690/27 Natural biberon için yapılmıştır
Muhterem
02/02/2016
Türkiye
Aventi bu biberon ve göğüs pompasıyla tanıdım. Harika!
Kızım 5 aylık oldu. Bu biberon çok kullanışlı bebeğim onu çok seviyor. Gaz yapmıyor diyebilirim akışı da cok iyi. Aynisindan ve bir büyüğünden tekrar siparis vereceğim. Yuvarlagimsi yapısı sayesinde bebeğim minik elleriyle onu tutabiliyor. Kesinlikle tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF690/27 Natural biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF690/27 Natural biberon için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA