Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

Yeni biberonumuz, biberonla beslemeyi sizin ve bebeğiniz için daha doğal hale getirir. Emziğin yenilikçi yaprakçıklı tasarımı, göğsü andıran doğal kavrama imkanı sunarak bebeğinizin emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirmesini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün