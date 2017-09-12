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  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

Üretimden kaldırıldı

Philips AventNatural biberon

SCF690/17

4.4
| (9) İncelemeler | 89% bu ürünü tavsiye ediyor
Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Yeni biberonumuz, biberonla beslemeyi sizin ve bebeğiniz için daha doğal hale getirir. Emziğin yenilikçi yaprakçıklı tasarımı, göğsü andıran doğal kavrama imkanı sunarak bebeğinizin emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirmesini kolaylaştırır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Doğal emme etkisi

Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

  • 1 Biberon

  • 125 ml/4 oz

  • Yenidoğan Akışlı Emzik

  • 0 ay+

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi, emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

Çökmeyen yumuşak, esnek emzik için benzersiz yaprakçıklar

Çökmeyen yumuşak, esnek emzik için benzersiz yaprakçıklar

Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.

Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.4

5 üzerinden

9

İncelemeler

89%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2

12/09/2017

Türkiye

Türkiye

Mukemmel tasarim

Kizim daha dogmadan arastirip bu urunu aldim cok kullanisli ve gaz yapmiyor cok memnunum suan 125 ml yetiyo bize buyuyunce ayni urunun 330 ml olanini alicam avent den vaz gecmem

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF690/27 Natural biberon için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF690/27 Natural biberon için yapılmıştır

17/03/2016

Türkiye

Türkiye

çok kullanışlı

bebeğim doğmadan önce araştırıp aldım şuan çalışıyorum ve bu biberonu kullanıyoruz ayrıca göğüs pompası ve soothie emziğini de kullanıyorum onlardan da çok memnunum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF690/27 Natural biberon için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF690/27 Natural biberon için yapılmıştır

02/02/2016

Türkiye

Türkiye

Aventi bu biberon ve göğüs pompasıyla tanıdım. Harika!

Kızım 5 aylık oldu. Bu biberon çok kullanışlı bebeğim onu çok seviyor. Gaz yapmıyor diyebilirim akışı da cok iyi. Aynisindan ve bir büyüğünden tekrar siparis vereceğim. Yuvarlagimsi yapısı sayesinde bebeğim minik elleriyle onu tutabiliyor. Kesinlikle tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF690/27 Natural biberon için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF690/27 Natural biberon için yapılmıştır

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  1. EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA