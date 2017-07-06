2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CloseCut
HQ900 series ile uyumludur
HQ64, HQ66, HQ68, HQ69 ile uyumludur
CloseCut bıçakları her defasında size güvenilir ve pürüzsüz bir tıraş deneyimi sunmak için hassas olarak tasarlanmıştır. Dayanıklı, kendiliğinden bilenen bıçaklar eskimez, böylece her zaman etkili ve hızlı tıraş olabilirsiniz.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
muhittin0629
06/07/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
5-6 senelik kullanıcı
5 veya 6 senedir kullanıyorum. cihaz harika... herkese tavsiye ederim. her sabah sakal tıraşı olan birisi için harika bi cihaz.. hem tahriş etmiyor hem kısa sürede sakal tıraşı bitiyor...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HQ56/50 tıraş başlıkları için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HQ56/50 tıraş başlıkları için yapılmıştır