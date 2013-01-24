Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    tıraş başlıkları

    HQ56/50
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın
      -{discount-value}

      tıraş başlıkları

      HQ56/50
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

      İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 151,00 TL

      tıraş başlıkları

      Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

      İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün

      Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

      İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 151,00 TL

      tıraş başlıkları

      Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

      İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın. Tüm faydaları görün

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      tıraş başlıkları

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Toplam:

      Pürüzsüz tıraşın rahatlığını yaşayın

      En iyi sonucu elde etmek için başlıkları 2 yılda bir değiştirin

      • Kaldır ve Kes
      • HQ900 series ile uyumludur
      • HQ64, HQ66, HQ68, HQ69 ile uyumludur
      Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ve çift bıçaklı sistem

      Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ve çift bıçaklı sistem

      Philips tıraş makinenizin çift bıçaklı sistemi şu şekilde çalışır: rahat ve pürüzsüz bir tıraş için ilk bıçak kaldırır, ikinci bıçak keser.

      Hızlı ve pürüzsüz tıraş için 15 keskin bıçak

      Hızlı ve pürüzsüz tıraş için 15 keskin bıçak

      Teknik Özellikler

      • Tıraş başlıkları

        Paketteki tıraş başlığı sayısı
        3
        Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur
        • HQ130
        • HQ132
        • HQ136
        • HQ30
        • HQ33
        • HQ40
        • HQ402
        • HQ404
        • HQ41
        • HQ42
        • HQ441
        • HQ444
        • HQ46
        • HQ460
        • HQ468
        • HQ481
        • HQ489
        • HQ5824
        • HQ6415
        • HQ6423
        • HQ6445
        • HQ6605
        • HQ6610
        • HQ6613
        • HQ6646
        • HQ6675
        • HQ6676
        • HQ6695
        • HQ6696
        • HQ6831
        • HQ6842
        • HQ6843
        • HQ6844
        • HQ6857
        • HQ6859
        • HQ6863
        • HQ6874
        • HQ6879
        • HQ6900
        • HQ6920
        • HQ6940
        • HQ6941
        • HQ6950
        • HQ6970
        • HQ6990
        • HQ801
        • HQ802
        • HQ805
        • HQ806
        • HS190

      Bu ürün için destek alın

      Müşteri desteğine gidin

      Önerilen ürünler

        En son görüntülenen ürünler

          Ödüller

          Yorumlar

          Bunu değerlendiren ilk kişi ol

          Bültenimize abone olun

          Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

          Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
          İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

          Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

          Keşfet 
          MyPhilips

          Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

          Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

          Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

          Şimdi üye ol

          Ödeme Seçenekleri

          Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
          Visa - payment method
          MasterCard - payment method

          Destek

          Sıkça Sorulan Sorular
          Şartlar ve koşullar
          Sipariş Takibi