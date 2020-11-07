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  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş

Üretimden kaldırıldı

Shaver series 3000Kuru tıraş makinesi

HQ6940/33

4.7
| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Boyunda bile pürüzsüz tıraş
Philips HQ6940 elektrikli tıraş makinesi, uygun fiyata yakın ve kolay bir tıraş sunar. Süper Kaldır ve Kes teknolojisiyle birlikte kullanılan Reflex Action Sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder.
Tüm avantajları görüntüleyin

CloseCut bıçakları

Boyunda bile pürüzsüz tıraş

  • CloseCut başlıklar Flex & Float

  • Sadece kablolu kullanılır

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.

Yedek başlıklar

Maksimum performans sağlamak için Philips tıraş makinenizin tıraş başlıklarını iki yılda bir HQ55 ile değiştirin

Reflex Action sistemi

Reflex Action sistemi

Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyum sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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4.7

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

07/11/2020

Türkiye

Türkiye

Güzel makina idi.

Bu makinayı 2005 yılından önce aldım sanırım ve 2020 de bıçakları bozulmasa daha hala kullanırdım. Ne yazık ki artık yedek bıcakları da olmadığından yerine aquatouch aldım.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

09/05/2012

Türkiye

Türkiye

mükemmel bir ürün

ben şuan 28 yasındayım ve çocukken hatırladığım herlde 5-6 yaslarımdır .babamın traş olmasını dört gözle beklerdik .traştan sonra onu öpücük yağmuruna tutmak için yarıs yapardık .babam yaklasık 20-23 yıldır aynı phılıps marka traş makınasını kullanıyor ve hala cok dayanıklı aynı makınayı kullanıyor .hiç degistirmedi ve hiç tamırata gitmedi gercekten inanılmaz.ben bukadarını bekleyemezdim. kesinlikle herkese özellikle babalar günü hediyesi almak isteyenlere bu ürünü tavsiye edrim.ben de babama traş makınası alcam ve yine phılıps alcam tabi artık yeni cıkanlardan almak istiyorum hem ıslak hem kuru olanlardan .umarım ondanda memnun kalırız.eminim kalırız .tesekkürler phılıps bukadar kaliteli niteliklı dayanıklı ürünler yaptığınız için

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6940/33 Kuru tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6940/33 Kuru tıraş makinesi için yapılmıştır

04/12/2013

Türkiye

Türkiye

Eski Philips traş makinemi aratıyor

Açma kapama butonu biraz kalitesiz. Sert bir açılış kapanışı var Butonun altındaki elektriği ileten kısımda temassızlık oluyor. Bir sefer bozuldu. Serviste onarıldı. Traşta sorunsuz bir makine, yüz hatlarına güzel oturuyor.

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

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