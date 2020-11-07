ben şuan 28 yasındayım ve çocukken hatırladığım herlde 5-6 yaslarımdır .babamın traş olmasını dört gözle beklerdik .traştan sonra onu öpücük yağmuruna tutmak için yarıs yapardık .babam yaklasık 20-23 yıldır aynı phılıps marka traş makınasını kullanıyor ve hala cok dayanıklı aynı makınayı kullanıyor .hiç degistirmedi ve hiç tamırata gitmedi gercekten inanılmaz.ben bukadarını bekleyemezdim. kesinlikle herkese özellikle babalar günü hediyesi almak isteyenlere bu ürünü tavsiye edrim.ben de babama traş makınası alcam ve yine phılıps alcam tabi artık yeni cıkanlardan almak istiyorum hem ıslak hem kuru olanlardan .umarım ondanda memnun kalırız.eminim kalırız .tesekkürler phılıps bukadar kaliteli niteliklı dayanıklı ürünler yaptığınız için