2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HQ6990/16
CloseCut başlıklar Flex & Float
En az 35 dk kablosuz kul./1 saat şarj
Hassas düzeltici
Kaldır ve Kes ikili bıçak sistemi rahat bir tıraş deneyimi için sakalları kaldırır
Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar
1 saatlik şarjdan sonra 35 dakikadan fazla tıraş yapabilirsiniz, bu da yaklaşık 14 tıraşa karşılık gelir. 3 dakikalık hızlı şarj bir tıraş için yeterlidir.
Ödüller
3.8
5 üzerinden
4
İncelemeler
snnerd
19/12/2012
Türkiye
Sğper ötesi
4 Yıldır kullanıyorum. Çekinerek almıştım ama çok memnun kaldım. Yüzüme bıçak vurmadım 4 yıldır. Sakallarım çok uzayınca Önce favori düzeltici ile kısaltıyorum. Hiç sorun yok. Şiddetle tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
anelca
08/05/2012
Türkiye
süper
süper bir alet.herkese tavsiye ediyorum.çok memnun kalacaklarına eminim.ben çok memnunum.
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/33 Kuru tıraş makinesi için yapılmıştır
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/33 Kuru tıraş makinesi için yapılmıştır
eternistanbul
08/05/2012
Türkiye
traş keyfi
hem fiyatı uygun hem kolay kullanılabilir hemde hızlı şarj süresi ile bu ürün vazgeçilmeziniz olacaktır.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver için yapılmıştır