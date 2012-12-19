ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş

Üretimden kaldırıldı

Shaver series 3000kuru tıraş makinesi

HQ6990/16

3.8
| (4) İncelemeler

1 ödül

Boyunda bile pürüzsüz tıraş
Uygun fiyata yakın ve kolay bir tıraş. Kaldır ve Kes bıçaklarıyla birlikte kullanılan Flex & Float Sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder.
Tüm avantajları görüntüleyin

Kaldır ve Kes bıçakları

Boyunda bile pürüzsüz tıraş

  • CloseCut başlıklar Flex & Float

  • En az 35 dk kablosuz kul./1 saat şarj

  • Hassas düzeltici

Kaldır ve Kes bıçakları pürüzsüz tıraş için sakalları kaldırır

Kaldır ve Kes ikili bıçak sistemi rahat bir tıraş deneyimi için sakalları kaldırır

Flex & Float yüz ve boyun kıvrımlarına uyum sağlar

Flex & Float yüz ve boyun kıvrımlarına uyum sağlar

Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar

1 saatlik şarjla 35 dakikadan fazla tıraş süresi

1 saatlik şarjla 35 dakikadan fazla tıraş süresi

1 saatlik şarjdan sonra 35 dakikadan fazla tıraş yapabilirsiniz, bu da yaklaşık 14 tıraşa karşılık gelir. 3 dakikalık hızlı şarj bir tıraş için yeterlidir.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Ödüller

  • Award image AWARD-612375

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.8

5 üzerinden

4

İncelemeler

3
2

19/12/2012

Türkiye

Türkiye

Sğper ötesi

4 Yıldır kullanıyorum. Çekinerek almıştım ama çok memnun kaldım. Yüzüme bıçak vurmadım 4 yıldır. Sakallarım çok uzayınca Önce favori düzeltici ile kısaltıyorum. Hiç sorun yok. Şiddetle tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

süper

süper bir alet.herkese tavsiye ediyorum.çok memnun kalacaklarına eminim.ben çok memnunum.

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/33 Kuru tıraş makinesi için yapılmıştır

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/33 Kuru tıraş makinesi için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

traş keyfi

hem fiyatı uygun hem kolay kullanılabilir hemde hızlı şarj süresi ile bu ürün vazgeçilmeziniz olacaktır.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları