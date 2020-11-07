2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CloseCut başlıklar Flex & Float
Sadece kablolu kullanılır
Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.
Maksimum performans sağlamak için Philips tıraş makinenizin tıraş başlıklarını iki yılda bir HQ55 ile değiştirin
Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara kendiliğinden uyum sağlar
4.7
5 üzerinden
3
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
07/11/2020
Türkiye
Güzel makina idi.
Bu makinayı 2005 yılından önce aldım sanırım ve 2020 de bıçakları bozulmasa daha hala kullanırdım. Ne yazık ki artık yedek bıcakları da olmadığından yerine aquatouch aldım.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
osga2225
09/05/2012
Türkiye
mükemmel bir ürün
ben şuan 28 yasındayım ve çocukken hatırladığım herlde 5-6 yaslarımdır .babamın traş olmasını dört gözle beklerdik .traştan sonra onu öpücük yağmuruna tutmak için yarıs yapardık .babam yaklasık 20-23 yıldır aynı phılıps marka traş makınasını kullanıyor ve hala cok dayanıklı aynı makınayı kullanıyor .hiç degistirmedi ve hiç tamırata gitmedi gercekten inanılmaz.ben bukadarını bekleyemezdim. kesinlikle herkese özellikle babalar günü hediyesi almak isteyenlere bu ürünü tavsiye edrim.ben de babama traş makınası alcam ve yine phılıps alcam tabi artık yeni cıkanlardan almak istiyorum hem ıslak hem kuru olanlardan .umarım ondanda memnun kalırız.eminim kalırız .tesekkürler phılıps bukadar kaliteli niteliklı dayanıklı ürünler yaptığınız için
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6940/33 Kuru tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6940/33 Kuru tıraş makinesi için yapılmıştır
musti35
04/12/2013
Türkiye
Eski Philips traş makinemi aratıyor
Açma kapama butonu biraz kalitesiz. Sert bir açılış kapanışı var Butonun altındaki elektriği ileten kısımda temassızlık oluyor. Bir sefer bozuldu. Serviste onarıldı. Traşta sorunsuz bir makine, yüz hatlarına güzel oturuyor.
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver için yapılmıştır