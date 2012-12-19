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  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş

Üretimden kaldırıldı

Shaver series 3000Kuru tıraş makinesi

HQ6990/33

3.8
| (4) İncelemeler
Boyunda bile pürüzsüz tıraş
Philips HQ6990 elektrikli tıraş makinesi, uygun fiyata yakın ve kolay bir tıraş sunar. Süper Kaldır ve Kes teknolojisiyle birlikte kullanılan Reflex Action Sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder.
Tüm avantajları görüntüleyin

CloseCut bıçakları

Boyunda bile pürüzsüz tıraş

  • Hızlı şarj

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.

Yedek başlıklar

Maksimum performans sağlamak için Philips tıraş makinenizin tıraş başlıklarını iki yılda bir HQ55 ile değiştirin

Reflex Action sistemi

Reflex Action sistemi

Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyum sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.8

5 üzerinden

4

İncelemeler

3
2

19/12/2012

Türkiye

Türkiye

Sğper ötesi

4 Yıldır kullanıyorum. Çekinerek almıştım ama çok memnun kaldım. Yüzüme bıçak vurmadım 4 yıldır. Sakallarım çok uzayınca Önce favori düzeltici ile kısaltıyorum. Hiç sorun yok. Şiddetle tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

süper

süper bir alet.herkese tavsiye ediyorum.çok memnun kalacaklarına eminim.ben çok memnunum.

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/33 Kuru tıraş makinesi için yapılmıştır

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/33 Kuru tıraş makinesi için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

traş keyfi

hem fiyatı uygun hem kolay kullanılabilir hemde hızlı şarj süresi ile bu ürün vazgeçilmeziniz olacaktır.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

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