2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HQ6990/33
Hızlı şarj
Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.
Maksimum performans sağlamak için Philips tıraş makinenizin tıraş başlıklarını iki yılda bir HQ55 ile değiştirin
Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyum sağlar.
3.8
5 üzerinden
4
İncelemeler
snnerd
19/12/2012
Türkiye
Sğper ötesi
4 Yıldır kullanıyorum. Çekinerek almıştım ama çok memnun kaldım. Yüzüme bıçak vurmadım 4 yıldır. Sakallarım çok uzayınca Önce favori düzeltici ile kısaltıyorum. Hiç sorun yok. Şiddetle tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
anelca
08/05/2012
Türkiye
süper
süper bir alet.herkese tavsiye ediyorum.çok memnun kalacaklarına eminim.ben çok memnunum.
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/33 Kuru tıraş makinesi için yapılmıştır
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/33 Kuru tıraş makinesi için yapılmıştır
eternistanbul
08/05/2012
Türkiye
traş keyfi
hem fiyatı uygun hem kolay kullanılabilir hemde hızlı şarj süresi ile bu ürün vazgeçilmeziniz olacaktır.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver için yapılmıştır