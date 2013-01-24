Pürüzsüz tıraş için dayanıklı ve kendiliğinden bilenen CloseCut bıçakları

CloseCut bıçakları her defasında size güvenilir ve pürüzsüz bir tıraş deneyimi sunmak için hassas olarak tasarlanmıştır. Dayanıklı, kendiliğinden bilenen bıçaklar eskimez, böylece her zaman etkili ve hızlı tıraş olabilirsiniz.