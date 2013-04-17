Aldığım ürün verdiğim paranın karşılığı değil bir daha almayı düşünürsem sanırım philips almam sanırım diğer marka tercihim olur ..Aldığım ürün 2 ay sonra sesli çalışmaya başladı ve sonra servise götürdüğümde her zaman ki gibi kullanıcı hatası bende yemişim ya olsun deyip ayrıldım bir daha almamak üzere karar aldım hiç bir ürününü bu markanın bu kadar basit bir tüketicide olarak..