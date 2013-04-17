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  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş

Üretimden kaldırıldı

Shaver series 3000kuru tıraş makinesi

HQ6900/16

3
| (3) İncelemeler
Boyunda bile pürüzsüz tıraş
Uygun fiyata yakın ve kolay bir tıraş. Süper Kaldır ve Kes teknolojisiyle birlikte kullanılan bu Philips tıraş makinesinin Reflex Action Sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder.
Tüm avantajları görüntüleyin

CloseCut bıçakları

Boyunda bile pürüzsüz tıraş

  • CloseCut başlıklar Flex & Float

  • Sadece kablolu kullanılır

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.

Yedek başlıklar

Maksimum performans sağlamak için Philips tıraş makinenizin tıraş başlıklarını iki yılda bir HQ55 ile değiştirin

Reflex Action sistemi

Reflex Action sistemi

Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara kendiliğinden uyum sağlar

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

5
3
2

17/04/2013

Türkiye

Türkiye

Baya iyi

Kullanmakda olduğum makine güzel fakat cene altlarını alırken baya sıkındı oluyor farklı cözüm yolları ile bu sorun halledilebilir bir de, neden 8 saat şarz ve az kullanım bunun biraz daha gelişdirilmesi gerekli diye düşünüyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

Daha önce de başka bir ürününüzü kullanıyordum

Bence traş makinalarınızdaki en büyük sorun, bıçak fiyatlarının pahalı olması. Daha önceki traş makinamın bıçakları köreldiği için yeni bıçakalmayı düşündüm ve servisinizden fiyatını sorduğumda öyle bir fiyat verdiler ki, yenisini almak çok daha ucuza maloldu.Yoksa ürünlerinizden memnunum ve yine sizin markanızı tercih ettim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

14/01/2016

Türkiye

Türkiye

Bu kadar

Aldığım ürün verdiğim paranın karşılığı değil bir daha almayı düşünürsem sanırım philips almam sanırım diğer marka tercihim olur ..Aldığım ürün 2 ay sonra sesli çalışmaya başladı ve sonra servise götürdüğümde her zaman ki gibi kullanıcı hatası bende yemişim ya olsun deyip ayrıldım bir daha almamak üzere karar aldım hiç bir ürününü bu markanın bu kadar basit bir tüketicide olarak..

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

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