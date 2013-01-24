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    Shaver series 3000

    kuru tıraş makinesi

    HQ6900/16
    Genel Derecelendirme / 5
    • Boyunda bile pürüzsüz tıraş Boyunda bile pürüzsüz tıraş Boyunda bile pürüzsüz tıraş
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      Shaver series 3000 kuru tıraş makinesi

      HQ6900/16
      Genel Derecelendirme / 5

      Boyunda bile pürüzsüz tıraş

      Uygun fiyata yakın ve kolay bir tıraş. Süper Kaldır ve Kes teknolojisiyle birlikte kullanılan bu Philips tıraş makinesinin Reflex Action Sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Shaver series 3000 kuru tıraş makinesi

      Boyunda bile pürüzsüz tıraş

      Uygun fiyata yakın ve kolay bir tıraş. Süper Kaldır ve Kes teknolojisiyle birlikte kullanılan bu Philips tıraş makinesinin Reflex Action Sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder. Tüm faydaları görün

      Boyunda bile pürüzsüz tıraş

      Uygun fiyata yakın ve kolay bir tıraş. Süper Kaldır ve Kes teknolojisiyle birlikte kullanılan bu Philips tıraş makinesinin Reflex Action Sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Shaver series 3000 kuru tıraş makinesi

      Boyunda bile pürüzsüz tıraş

      Uygun fiyata yakın ve kolay bir tıraş. Süper Kaldır ve Kes teknolojisiyle birlikte kullanılan bu Philips tıraş makinesinin Reflex Action Sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder. Tüm faydaları görün

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        Shaver series 3000

        Shaver series 3000

        kuru tıraş makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Boyunda bile pürüzsüz tıraş

        CloseCut bıçakları

        • CloseCut başlıklar Flex & Float
        • Sadece kablolu kullanılır
        Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

        Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

        Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.

        Reflex Action sistemi

        Reflex Action sistemi

        Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara kendiliğinden uyum sağlar

        Kolay tutuş için ergonomik tasarım

        Kolay tutuş için ergonomik tasarım

        Ergonomik tasarımlı bu kol sayesinde kolay tutuş ve rahat tıraş.

        Yedek başlıklar

        Maksimum performans sağlamak için Philips tıraş makinenizin tıraş başlıklarını iki yılda bir HQ55 ile değiştirin

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Tıraş Sistemi
          Süper Kaldır ve Kes teknolojisi
          Yüz kıvrımlarına uyum
          • Reflex Action sistemi
          • Bağımsız hareket eden tıraş başlıkları

        • Kullanım kolaylığı

          Şarj
          Kablolu

        • Aksesuarlar

          Bakım
          • Temizleme fırçası
          • Koruyucu kapak
            Koruyucu kapak

        • Güç

          Otomatik voltaj
          100-240  V

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Temizleme fırçası
        • Koruyucu kılıf

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