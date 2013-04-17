2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HQ6900/16
CloseCut başlıklar Flex & Float
Sadece kablolu kullanılır
Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.
Maksimum performans sağlamak için Philips tıraş makinenizin tıraş başlıklarını iki yılda bir HQ55 ile değiştirin
Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara kendiliğinden uyum sağlar
3.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
albatros61
17/04/2013
Türkiye
Baya iyi
Kullanmakda olduğum makine güzel fakat cene altlarını alırken baya sıkındı oluyor farklı cözüm yolları ile bu sorun halledilebilir bir de, neden 8 saat şarz ve az kullanım bunun biraz daha gelişdirilmesi gerekli diye düşünüyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
osenyilmaz
08/05/2012
Türkiye
Daha önce de başka bir ürününüzü kullanıyordum
Bence traş makinalarınızdaki en büyük sorun, bıçak fiyatlarının pahalı olması. Daha önceki traş makinamın bıçakları köreldiği için yeni bıçakalmayı düşündüm ve servisinizden fiyatını sorduğumda öyle bir fiyat verdiler ki, yenisini almak çok daha ucuza maloldu.Yoksa ürünlerinizden memnunum ve yine sizin markanızı tercih ettim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
albatros61
14/01/2016
Türkiye
Bu kadar
Aldığım ürün verdiğim paranın karşılığı değil bir daha almayı düşünürsem sanırım philips almam sanırım diğer marka tercihim olur ..Aldığım ürün 2 ay sonra sesli çalışmaya başladı ve sonra servise götürdüğümde her zaman ki gibi kullanıcı hatası bende yemişim ya olsun deyip ayrıldım bir daha almamak üzere karar aldım hiç bir ürününü bu markanın bu kadar basit bir tüketicide olarak..
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver için yapılmıştır