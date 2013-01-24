Boyunda bile pürüzsüz tıraş

Uygun fiyata yakın ve kolay bir tıraş. Süper Kaldır ve Kes teknolojisiyle birlikte kullanılan bu Philips tıraş makinesinin Reflex Action Sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder. Tüm faydaları görün