2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HQ6926/16
CloseCut başlıklar ciltte kayar
35 dk. kablosuz kullanım/8 sa. şarj
CloseCut bıçakları her defasında size güvenilir ve pürüzsüz bir tıraş deneyimi sunmak için hassas olarak tasarlanmıştır. Dayanıklı, kendiliğinden bilenen bıçaklar eskimez, böylece her zaman etkili ve hızlı tıraş olabilirsiniz.
Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar
8 saatlik şarjdan sonra 35 dakikadan fazla tıraş yapabilirsiniz, bu da yaklaşık 14 tıraşa karşılık gelir.
3.7
5 üzerinden
11
İncelemeler
mgnlann
21/02/2015
Türkiye
harika
Philips bu işi iyi yapıyor her ürününü tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6926/16 Kuru tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6926/16 Kuru tıraş makinesi için yapılmıştır
fikret53
12/07/2013
Türkiye
Philips 6000 series Elektrikli tıraş makinesi
Çok kullanışlı, herkese öneririm. Fiyatı çok uygun
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6976/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6976/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
memati
17/04/2013
Türkiye
mükemmel
daha önce neden almamışım dediğim hayatı kolaylaştıran ürünlerden biri oldu benim için. kullanımı ve temizlemesi çok kolay her erkeğe tavsiye ederim. vazgeçilmezlerimden biri oldu diyebilirim rahatça. alan arkadaşlara şimdiden hayırlı traşlar dilerim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 PT730/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 PT730/16 Dry electric shaver için yapılmıştır