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Boyunda bile pürüzsüz tıraş
Uygun fiyata yakın ve kolay bir tıraş. CloseCut bıçaklarıyla birlikte kullanılan Flex & Float sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder. Tüm faydaları görün
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Boyunda bile pürüzsüz tıraş
Uygun fiyata yakın ve kolay bir tıraş. CloseCut bıçaklarıyla birlikte kullanılan Flex & Float sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder. Tüm faydaları görün
Kuru tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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CloseCut bıçakları her defasında size güvenilir ve pürüzsüz bir tıraş deneyimi sunmak için hassas olarak tasarlanmıştır. Dayanıklı, kendiliğinden bilenen bıçaklar eskimez, böylece her zaman etkili ve hızlı tıraş olabilirsiniz.
Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar
Tüm tıraş makinelerimiz uluslararası 2 yıllık garantiye sahiptir ve tüm gerilim değerleriyle uyumludur. Uzun ömürlü bıçakların yalnızca 2 yıl sonra değiştirilmesi gerekir.
Ergonomik tasarımlı bu kol sayesinde kolay tutuş ve rahat tıraş.
8 saatlik şarjdan sonra 35 dakikadan fazla tıraş yapabilirsiniz, bu da yaklaşık 14 tıraşa karşılık gelir.
Aksesuarlar
Kullanım kolaylığı
Güç
Servis
Tıraş Performansı
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