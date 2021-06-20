Üstün cilt koruması, pürüzsüz tıraş

Artık cildinizi tahriş etmeden ferahlatıcı bir tıraşın keyfini çıkarabilirsiniz. Cildinizin rahat etmesi için AquaTouch'ı tıraş jeli ya da köpükle birlikte kullanın. Aquatec ile güvenli ve ferahlatıcı bir ıslak tıraş mümkündür. Kolay ve hızlı bir tıraş için kuru olarak da kullanabilirsiniz.