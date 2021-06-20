2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CloseCut tıraş başlığı
Islak ve Kuru
Tıraş makinesinin Aquatec özelliği makineye %100 su geçirmezlik sağlar. Ekstra cilt koruması için duşta en sevdiğiniz tıraş jeli veya köpükle kullanın. Aynı zamanda rahat kullanım için kuru tıraş da olabilirsiniz. Tıraş olduktan sonra tıraş makinenizi kolayca temizlemek için başlıkları çıkarın ve musluk suyunda durulayın.
CloseCut bıçaklarının cildinizde rahatça kayan yuvarlak köşeleri vardır, böylece yakın ama rahat tıraş sonuçları alırsınız.
Maksimum performans için tıraş başlıklarınızı 2 yılda bir değiştirin.
3.8
5 üzerinden
5
İncelemeler
80%
bu ürünü tavsiye ediyor
Mustaf1984
20/06/2021
Türkiye
Gerçekten harika
Daha fazla para verip mecera aramaya gerek Yok son derece kullanışlı ve uzun şarjlı. Daha başka ne diyebilirim ki emeğinize sağlık
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT610/14 Electric Shaver Wet & Dry için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT610/14 Electric Shaver Wet & Dry için yapılmıştır
elm274
09/04/2018
Türkiye
ürünü aldığım gün kullandım pişman değilim
ürün indirime girmişti , fiyatı uygun olduğu için tercih ettim. kullandığımdaki ilk fikrim diğer marka kullandığım ürünlerden çok daha kolay ve hassas traş etmesi oldu. sakalım 3 günlük olmasına rağmen traş olmam 2 dkmı almadı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT610/14 Electric Shaver Wet & Dry için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT610/14 Electric Shaver Wet & Dry için yapılmıştır
Zeugma27
11/03/2018
Türkiye
Islak kullanıma uygun
Bu ürün tasarım olarak kullanımı kolay. Kuru traşı yüzde biraz kızarıklık yapıyor. Kılları bazen bırakıyor. Traş jeli ile ıslak kullanımı rahat oluyor. Diğer ürünlere göre ekonomik olması nedeniyle tavsiye edebilirim. Temizliği kolay. Bazen sıkıştığında şarj hatası veriyor. Kapatıp açıldığında kullanım sağlıyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT610/14 Electric Shaver Wet & Dry için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT610/14 Electric Shaver Wet & Dry için yapılmıştır