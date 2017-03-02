20 yıldır flashave serisi çift bıçaklı philips tıraş makinesi ile tıraş oluyordum. Artık değişmesi lazımdı ve Bimeks de bu üründe kampanya olunca (79 TL) hiç düşünmeden aldım. Eski makine ile tıraşım nerdeyse yarım saat sürerken ve sesten dolayı etrafa rahatsızlık verirken HQ 6970 modelinin sessizliğinde ve hızında (10 dakika) ayrıca kablosuz tıraş olabildim. Şarj ettikten sonra 3 tıraş oldum, belki 4. de olurdu ama şarja taktım. Herkese tavsiye ederim, hele benim aldığım fiyatlara bulurlarsa hiç kaçırmasınlar.