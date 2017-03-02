2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CloseCut başlıklar Flex & Float
30 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj
Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.
Maksimum performans sağlamak için Philips tıraş makinenizin tıraş başlıklarını iki yılda bir HQ55 ile değiştirin
Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyum sağlar.
4.5
5 üzerinden
12
İncelemeler
92%
bu ürünü tavsiye ediyor
mehmet1975
02/03/2017
Türkiye
harika
sakallarımı çok hızlı bir şekilde tıraş edebiliyorum. Elinize sağlık. süper ürün!!
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
furkan338
09/12/2013
Türkiye
jilet ten beni kurtaran icat
çok memnunum ilk günki gibi kaliteli traş ve asla vazgeçemeyeceğim bir ürün teşekkürler Philips
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
nursen
09/12/2013
Türkiye
mükemmel
eşim kullanıyor bu ürünü herkese tavsiye ediyorum ve çok beğeniyorum eşimin yüzü pürüzsüz oluyor her seferinde
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver için yapılmıştır