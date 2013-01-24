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Boyunda bile pürüzsüz tıraş
Philips HQ6970 elektrikli tıraş makinesi, uygun fiyata yakın ve kolay bir tıraş sunar. Süper Kaldır ve Kes teknolojisiyle birlikte kullanılan Reflex Action Sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Boyunda bile pürüzsüz tıraş
Philips HQ6970 elektrikli tıraş makinesi, uygun fiyata yakın ve kolay bir tıraş sunar. Süper Kaldır ve Kes teknolojisiyle birlikte kullanılan Reflex Action Sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder. Tüm faydaları görün
Boyunda bile pürüzsüz tıraş
Philips HQ6970 elektrikli tıraş makinesi, uygun fiyata yakın ve kolay bir tıraş sunar. Süper Kaldır ve Kes teknolojisiyle birlikte kullanılan Reflex Action Sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Boyunda bile pürüzsüz tıraş
Philips HQ6970 elektrikli tıraş makinesi, uygun fiyata yakın ve kolay bir tıraş sunar. Süper Kaldır ve Kes teknolojisiyle birlikte kullanılan Reflex Action Sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder. Tüm faydaları görün
Kuru tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.
Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyum sağlar.
Favoriler ve bıyıkları düzeltmek için tam genişlikte sustalı düzeltici
Ergonomik tasarımlı bu kol sayesinde kolay tutuş ve rahat tıraş.
Maksimum performans sağlamak için Philips tıraş makinenizin tıraş başlıklarını iki yılda bir HQ55 ile değiştirin
Tıraş Performansı
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