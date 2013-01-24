Boyunda bile pürüzsüz tıraş

Philips HQ6970 elektrikli tıraş makinesi, uygun fiyata yakın ve kolay bir tıraş sunar. Süper Kaldır ve Kes teknolojisiyle birlikte kullanılan Reflex Action Sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder. Tüm faydaları görün