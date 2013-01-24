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    6000 series

    Elektrikli tıraş makinesi

    HQ6675
    Genel Derecelendirme / 5
    • Yakın bir tıraş Yakın bir tıraş Yakın bir tıraş
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      6000 series Elektrikli tıraş makinesi

      HQ6675
      Genel Derecelendirme / 5

      Yakın bir tıraş

      HQ6675, uygun fiyat ile yakın ve kolay bir tıraş sağlamak için geliştirilmiştir. Süper Kaldır ve Kes teknolojisiyle birlikte kullanılan Reflex Action sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      6000 series Elektrikli tıraş makinesi

      Yakın bir tıraş

      HQ6675, uygun fiyat ile yakın ve kolay bir tıraş sağlamak için geliştirilmiştir. Süper Kaldır ve Kes teknolojisiyle birlikte kullanılan Reflex Action sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder.

      Yakın bir tıraş

      HQ6675, uygun fiyat ile yakın ve kolay bir tıraş sağlamak için geliştirilmiştir. Süper Kaldır ve Kes teknolojisiyle birlikte kullanılan Reflex Action sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      6000 series Elektrikli tıraş makinesi

      Yakın bir tıraş

      HQ6675, uygun fiyat ile yakın ve kolay bir tıraş sağlamak için geliştirilmiştir. Süper Kaldır ve Kes teknolojisiyle birlikte kullanılan Reflex Action sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder.

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        6000 series

        6000 series

        Elektrikli tıraş makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Yakın bir tıraş

        Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ve çift bıçaklı sistem

        Süper Kaldır ve Kes teknolojisi ve çift bıçaklı sistem

        Philips tıraş makinenizin çift bıçaklı sistemi şu şekilde çalışır: rahat ve pürüzsüz bir tıraş için ilk bıçak kaldırır, ikinci bıçak keser.

        Reflex Action sistemi

        Reflex Action sistemi

        Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyarak daha esnek, daha pürüzsüz bir tıraş sağlar.

        Bağımsız hareket eden tıraş başlıkları

        Bağımsız hareket eden tıraş başlıkları

        Philips tıraş makinenizin son derece keskin bıçaklarını teninize göre ayarlayarak mükemmel ve pürüzsüz bir tıraşa sahip olun.

        Yaylı sustalı düzeltici

        Yaylı sustalı düzeltici

        Favoriler ve bıyıkları düzeltmek için tam genişlikte sustalı düzeltici

        Çanta

        Çanta

        Şarj edilebilir pille çalışır

        10 saat şarj ile 35 dakikaya kadar kablosuz çalışabilme.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Tıraş sistemi
          Süper Kaldır ve Kes teknolojisi
          Yüz kıvrımlarına uyum
          • Reflex Action sistemi
          • Bağımsız hareket eden tıraş başlıkları
          Şekillendirme
          Hassas düzeltici

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          Şarj göstergesi
          Şarj
          Kablolu/kablosuz
          Şarj
          8 saat
          Tıraş süresi
          10 gün

        • Tasarım

          Kaplama
          Ön kaplama

        • Aksesuarlar

          Çanta
          Yumuşak çanta
          Bakım
          • Temizleme fırçası
          • Koruyucu kapak
            Koruyucu kapak

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