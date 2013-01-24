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Yakın bir tıraş
HQ6675, uygun fiyat ile yakın ve kolay bir tıraş sağlamak için geliştirilmiştir. Süper Kaldır ve Kes teknolojisiyle birlikte kullanılan Reflex Action sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yakın bir tıraş
HQ6675, uygun fiyat ile yakın ve kolay bir tıraş sağlamak için geliştirilmiştir. Süper Kaldır ve Kes teknolojisiyle birlikte kullanılan Reflex Action sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder.
Yakın bir tıraş
HQ6675, uygun fiyat ile yakın ve kolay bir tıraş sağlamak için geliştirilmiştir. Süper Kaldır ve Kes teknolojisiyle birlikte kullanılan Reflex Action sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yakın bir tıraş
HQ6675, uygun fiyat ile yakın ve kolay bir tıraş sağlamak için geliştirilmiştir. Süper Kaldır ve Kes teknolojisiyle birlikte kullanılan Reflex Action sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder.
Elektrikli tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Philips tıraş makinenizin çift bıçaklı sistemi şu şekilde çalışır: rahat ve pürüzsüz bir tıraş için ilk bıçak kaldırır, ikinci bıçak keser.
Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyarak daha esnek, daha pürüzsüz bir tıraş sağlar.
Philips tıraş makinenizin son derece keskin bıçaklarını teninize göre ayarlayarak mükemmel ve pürüzsüz bir tıraşa sahip olun.
Favoriler ve bıyıkları düzeltmek için tam genişlikte sustalı düzeltici
10 saat şarj ile 35 dakikaya kadar kablosuz çalışabilme.
Tıraş Performansı
Kullanım kolaylığı
Tasarım
Aksesuarlar